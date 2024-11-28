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賴慰玲開估第2胎BB性別 好姊妹何雁詩9字留言被網民嗌「收吓把口」

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賴慰玲在今年8月宣布她再次懷孕，然而她一直沒有公開新寶寶的性別。為了這個特別的揭曉，賴慰玲與她的好友們舉辦了一場盛大的產前派對。不過好姊妹何雁詩的祝福留言惹來網民批評，認為她要「收吓把口」。
賴慰玲 賴慰玲邀請一班好姊妹參加Gender Reveal Party。（圖片來源：IG@laiwinki）
賴慰玲邀請一班好姊妹參加Gender Reveal Party。（圖片來源：IG@laiwinki）

賴慰玲搞派對公開BB性別

在派對上，賴慰玲的朋友們均穿上代表不同性別的藍色或粉紅色衣服，並選擇相應顏色的氣球。派對的高潮是由賴慰玲的大兒子Marat穿上劍擊服，負責刺破她手中的黑色氣球來揭曉答案，她表示：「我係一早知道My baby’s gender，但我班老Best成日望住我個樣估得好開心，我就決定玩Gender Reveal Party，由小劍手親手揭曉。」

賴慰玲 派對上由賴慰玲快將7歲的大仔也也（Marat）用劍刺穿氣球，揭曉弟弟性別。（圖片來源：IG@laiwinki）
派對上由賴慰玲快將7歲的大仔也也（Marat）用劍刺穿氣球，揭曉弟弟性別。（圖片來源：IG@laiwinki）

揭曉前3秒竟發生「蝦碌」事

賴慰玲續說：「我真係一直都好口密，點知喺即將要揭曉前嘅3秒，我做咗全世界最值得取笑嘅事。『個氣球拎高啲先睇到啲藍色紙碎跌落嚟㗎嘛！』大家聽到藍色…就…咁囉！好多謝各位契爸爸契媽媽再推高個能量值，扮唔知咁…好驚喜咁…揭曉咗啦！多謝我們又一起見證了，人生的一個美好時刻。望住啲相sssss，從心而發的笑容最美。」

賴慰玲 氣球中散出藍色紙碎，代表BB係仔！（圖片來源：IG@laiwinki）
氣球中散出藍色紙碎，代表BB係仔！（圖片來源：IG@laiwinki）

好姊妹何雁詩留言惹爭議 網民：收吓把口啦

賴慰玲在2017年與舞台劇演員梁子峰結婚後，同年12月迎來了他們的第一個孩子Marat。經過六年，賴慰玲再懷上第2胎，今次她為BB搞產前Gender Reveal Party，參加的好姊妹有陳瀅、蔡思貝、吳嘉禧（Cheronna）、陳嘉寶（Anjaylia）及何雁詩（Stephanie），蔡思貝表示：「我一早知係仔，但係我鍾意粉紅色。」

何雁詩當日也有帶同兒子Asher參加派對，身穿粉紅色衫的Asher更估中賴慰玲腹中為B仔，兩母子都十分興奮，何雁詩在留言中開玩笑說：「仲有呢老公同我個仔揀完藍色波波講話『你真係知㗎wor⋯』最醒都係也也。」不過何雁詩宣布：

「我個仔終於有契弟啦！」

部分網民對此句甚為不滿，紛紛表示「做乜講呢句？」、「契弟，乜咁講野（嘢）架（㗎）」、「講嘢真係好有問題」，更有人表示「所以知道點解何咪生個問題仔」；有人建議適時要閉嘴，「雖然係朋友但係都收下把口啦！」，不過其他人則認為足證二人友情深厚，無傷大雅， 「真係fd底係咁嘅」、「唔覺得有咩問題」。

賴慰玲 何雁詩帶同仔仔Asher出席好姊妹賴慰玲的BB性別派對。（圖片來源：Instagram@laiwinki）
何雁詩帶同仔仔Asher出席好姊妹賴慰玲的BB性別派對。（圖片來源：Instagram@laiwinki）

契媽兼三女之母陳嘉寶祝福文超感動

喜訊發佈後，很多網民和圈中好友都留言送上祝福，好姊妹、契媽之一的陳嘉寶（Anjaylia）也有在其社交平台發文恭賀，並感謝賴慰玲記得她三名女兒的生日，言談間非常真摯和感觸：

榮幸能陪你走這一段一段的路 @laiwinki
以前我們在劇本中探索、在路邊吃過飯盒、外景車中打盹…
在荷蘭和迪士尼傲遊、在我家吃榮記外賣、你的小車上聊天…
然後我們陪對方穿了白紗、念了誓詞。
YA YA 是我第一個契仔
也謝謝你記得我每一個孩子的生日…

打這一篇時我在撘地鐵，播歌的平台random 地播著陳百強的戀愛預告。
是我們在電視慈善節目表演的開場歌呢！
然後我不爭氣又尷尷尬尬的流了幾滴淚。

要幸幸福福

你是我們六個裡最會照顧人、讓人安心的。
I m blessed to have you five.
這是最棒的gender reveal
我們 #SÏXTERS 都要幸福。

期待我們的小團寶新成員。
是六弟喔！！！
我沒計錯的話

賴慰玲 契媽兼三女之母陳嘉寶（左）發文祝福閨蜜賴慰玲。（圖片來源：Instagram）
契媽兼三女之母陳嘉寶（左）發文祝福閨蜜賴慰玲。（圖片來源：Instagram）
賴慰玲 賴慰玲話囡多謝各位契爸契媽幫忙扮驚喜。（圖片來源：IG@laiwinki）
賴慰玲話囡多謝各位契爸契媽幫忙扮驚喜。（圖片來源：IG@laiwinki）
賴慰玲 派對又同時為10月出世的陳瀅及12月出世的吳嘉禧、也也一齊慶祝生日。（圖片來源：IG@laiwinki）
派對又同時為10月出世的陳瀅及12月出世的吳嘉禧、也也一齊慶祝生日。（圖片來源：IG@laiwinki）
賴慰玲 大家都玩得好盡興！（圖片來源：IG@laiwinki）
大家都玩得好盡興！（圖片來源：IG@laiwinki）
賴慰玲 （圖片來源：IG@laiwinki）
（圖片來源：IG@laiwinki）
賴慰玲 （圖片來源：IG@laiwinki）
（圖片來源：IG@laiwinki）

撰文：東方新地圖片來源：IG@laiwinki

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