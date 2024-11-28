賴慰玲開估第2胎BB性別 好姊妹何雁詩9字留言被網民嗌「收吓把口」
賴慰玲搞派對公開BB性別
在派對上，賴慰玲的朋友們均穿上代表不同性別的藍色或粉紅色衣服，並選擇相應顏色的氣球。派對的高潮是由賴慰玲的大兒子Marat穿上劍擊服，負責刺破她手中的黑色氣球來揭曉答案，她表示：「我係一早知道My baby’s gender，但我班老Best成日望住我個樣估得好開心，我就決定玩Gender Reveal Party，由小劍手親手揭曉。」
揭曉前3秒竟發生「蝦碌」事
賴慰玲續說：「我真係一直都好口密，點知喺即將要揭曉前嘅3秒，我做咗全世界最值得取笑嘅事。『個氣球拎高啲先睇到啲藍色紙碎跌落嚟㗎嘛！』大家聽到藍色…就…咁囉！好多謝各位契爸爸契媽媽再推高個能量值，扮唔知咁…好驚喜咁…揭曉咗啦！多謝我們又一起見證了，人生的一個美好時刻。望住啲相sssss，從心而發的笑容最美。」
好姊妹何雁詩留言惹爭議 網民：收吓把口啦
賴慰玲在2017年與舞台劇演員梁子峰結婚後，同年12月迎來了他們的第一個孩子Marat。經過六年，賴慰玲再懷上第2胎，今次她為BB搞產前Gender Reveal Party，參加的好姊妹有陳瀅、蔡思貝、吳嘉禧（Cheronna）、陳嘉寶（Anjaylia）及何雁詩（Stephanie），蔡思貝表示：「我一早知係仔，但係我鍾意粉紅色。」
何雁詩當日也有帶同兒子Asher參加派對，身穿粉紅色衫的Asher更估中賴慰玲腹中為B仔，兩母子都十分興奮，何雁詩在留言中開玩笑說：「仲有呢老公同我個仔揀完藍色波波講話『你真係知㗎wor⋯』最醒都係也也。」不過何雁詩宣布：
「我個仔終於有契弟啦！」
部分網民對此句甚為不滿，紛紛表示「做乜講呢句？」、「契弟，乜咁講野（嘢）架（㗎）」、「講嘢真係好有問題」，更有人表示「所以知道點解何咪生個問題仔」；有人建議適時要閉嘴，「雖然係朋友但係都收下把口啦！」，不過其他人則認為足證二人友情深厚，無傷大雅， 「真係fd底係咁嘅」、「唔覺得有咩問題」。
契媽兼三女之母陳嘉寶祝福文超感動
喜訊發佈後，很多網民和圈中好友都留言送上祝福，好姊妹、契媽之一的陳嘉寶（Anjaylia）也有在其社交平台發文恭賀，並感謝賴慰玲記得她三名女兒的生日，言談間非常真摯和感觸：
榮幸能陪你走這一段一段的路 @laiwinki
以前我們在劇本中探索、在路邊吃過飯盒、外景車中打盹…
在荷蘭和迪士尼傲遊、在我家吃榮記外賣、你的小車上聊天…
然後我們陪對方穿了白紗、念了誓詞。
YA YA 是我第一個契仔
也謝謝你記得我每一個孩子的生日…
打這一篇時我在撘地鐵，播歌的平台random 地播著陳百強的戀愛預告。
是我們在電視慈善節目表演的開場歌呢！
然後我不爭氣又尷尷尬尬的流了幾滴淚。
要幸幸福福
你是我們六個裡最會照顧人、讓人安心的。
I m blessed to have you five.
這是最棒的gender reveal
我們 #SÏXTERS 都要幸福。
期待我們的小團寶新成員。
是六弟喔！！！
我沒計錯的話