賴慰玲自爆收訓導主任5字曖昧短訊 因1事超失望戀情無疾而終
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38歲賴慰玲2017年與舞台劇演員梁子峰結婚後，隨後誕下兒子也也（Marat）。相隔6年後，賴慰玲再度在社交平台上宣布懷孕。日前（29日）賴慰玲就陀巨肚現身TVB新劇《奔跑吧！勇敢的女人們》嘅宣傳，而適逢最近有新劇播出，賴慰玲於3月時在商台節目《公子會》中嘅訪問亦再度返hit，原來佢讀中學時曾與訓導主任大玩曖昧……
賴慰玲自爆訓導主任5字曖昧訊息
賴慰玲於《公子會》嘅訪問中自爆中六時，曾與學校嘅體育老師兼訓導主任大玩曖昧，2人除咗上堂密密斟之外，落堂後亦有唔少收收埋埋嘅秘密！
賴慰玲大爆該訓導主任會叫自己去其簿櫃拎嘢，實則就係收埋盒朱古力，令佢冧爆之餘亦花盡心思回禮。賴慰玲更爆自己與訓導主任仲會於每次買完汽水後，都會放$1喺汽水機上，等存夠可以買多罐汽水時，賴慰玲則表示：「佢就會message我：『你今晚要罰留堂』」，令在座極為主持都忍唔住大叫兼直言「好鍾意」！
賴慰玲不忿被騙戀情無疾而終
雖然賴慰玲與訓導主任曖昧持續到中七，不過最後戀情無疾而終就因自覺被欺騙：「佢嗰時同我傾過偈，佢識咗個女仔，然後呢，我好深刻我第一次聽呢句說話：『同你一齊嗰個又未必係你最愛嘅』，咁佢講咗呢句我就知佢係玩嘢」令賴慰玲覺得對方係氹自己，只係口講最愛佢，但就唔等自己畢業兼想同其他發展，而非真心想同自己拍拖。
撰文：東方新地圖片來源：youtube@商業電台 Hong Kong Toolbar、ig@laiwinki