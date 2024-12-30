賴慰玲自爆收訓導主任5字曖昧短訊 因1事超失望戀情無疾而終

38歲賴慰玲2017年與舞台劇演員梁子峰結婚後，隨後誕下兒子也也（Marat）。相隔6年後，賴慰玲再度在社交平台上宣布懷孕。日前（29日）賴慰玲就陀巨肚現身TVB新劇《奔跑吧！勇敢的女人們》嘅宣傳，而適逢最近有新劇播出，賴慰玲於3月時在商台節目《公子會》中嘅訪問亦再度返hit，原來佢讀中學時曾與訓導主任大玩曖昧……

