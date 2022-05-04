雙生陌生人｜賴慰玲獲馬德鐘讚搞笑擔當 曾教前輩做戲有「小鄭裕玲」之稱
雙生陌生人｜賴慰玲搞到馬德鐘笑唔停
《雙生陌生人》主角馬德鐘一人分飾兩角，擁有同樣的外表，但性格、身份截然不同，一個是律師，一個是巫祺男，而祺男遇上集剋星與救星於一身賴慰玲飾的夏纖纖。而賴慰玲在劇中飾演一位愛好研究神秘學的夏織織，於第一集已經和馬德鐘有不少對手戲，因深信蜥蜴人化成人類潛藏人間，而鬧出不少笑話。
馬神更指劇中兩大搞笑擔當亦是劇集賣點:「我哋啲搞笑戲拍得好開心，NG 就唔太多嘅，但就有真係忍唔到笑，都試過笑到大家停晒喺度。呢套劇負責搞笑有兩個人，一個徐榮、一個賴慰玲，最開心快活就係見到佢哋，希望觀眾見到佢哋都有呢個感覺。」
演藝學院為賴慰玲打破收生慣例 羅冠蘭引薦入行
賴慰玲中學時期已經加入劇社，讀演藝學院表演系出身的她，原來早在讀中五那年，演藝破例讓她跳級入讀，只是她當年志願是考入大學讀新聞系，所以放棄機會﹗兩年後才入讀演藝，在學期間演出多個舞台劇，曾獲滙豐銀行慈善基金、黎草田紀念獎學金。11年畢業後，她成為舞台劇演員及電台節目主持，曾演出多個舞台劇和香港舞台劇獎頒獎禮司儀。2014年賴慰玲經老師羅冠蘭推薦，首次演出無綫劇《女人俱樂部》，試鏡期間一人分飾七角，當時已深得監製曾志偉欣賞，安排她飾演少女版張慧儀「許珍妮」。
教李麗珍做戲
正式拍攝時，賴慰玲出色演技令曾志偉對她睇高一線，當久未演戲嘅李麗珍難以入戲時，曾志偉就搵賴慰玲幫手為李麗珍分析劇本，成功幫助李麗珍入戲。
黃秋生封「小鄭裕玲」
賴慰玲曾獲黃秋生大力點讚聰明，演技比得上鄭裕玲，而稱她為「細玲」，意思即是「小鄭裕玲」。
克服網民負評漸漸被網民肯定
後來賴慰玲在《殭》飾演神婆「丘玲梅」一角，曾被網友批評她聲線太尖，好趕客。同年，她在《愛回家之八時入席》飾演黃秋生女朋友，又參演《純熟意外》終於被網友讚賞，希望TVB重點栽培她。其後她獲TVB監製王心慰賞識，在《迷》首度擔任第二女主角。
另外她在劇集《機場特警》都有出色表現，劇中多條感情線中，被觀眾喻為最令人最感動和催淚的一對情侶，就是夠薑（黎振燁飾演）與曉晨（賴慰玲飾演）。劇中夠薑媽媽周少蘭（潘芳芳飾演）患有亨廷頓舞蹈症，暫時未有根治方法。夠薑深愛著曉晨，但想到未來有機會患病而拖累身邊的家人，偉大的犧牲自己而分手，獨自承受痛苦。不少觀眾大讚二人好好戲，邊睇邊喊。
首度提名奪得「最佳女配角」姊妹蔡思貝手上攞獎
入行七年間，賴慰玲不乏發揮演技的機會，在劇集《反黑路人甲》飾演黑幫蔣家大小姐蔣千霞，她形象強勢，即使傷心都要強行表現冷靜，達到層次的傷心，內心戲獲得網民讚賞。而且她與高彬（張振朗飾演）的愛情線更得到無數觀眾的喜愛，被捧為成為最佳熒幕情侶，深受粉絲追捧。2020年憑著《反黑路人甲》蔣家大小姐「蔣千霞」奪得《萬千星輝頒獎典禮2020》「最佳女配角」及「最受歡迎電視拍檔」獎。
為藝術犧牲出道以來最性感大膽演出
賴慰玲在劇集《拳王》中飾演患有小腦萎縮的文善言，她在劇中有超性感大露背的戴胸圍演出，很多網民大讚她「禾稈冚珍珠」、「身材好好」。她就接受傳媒訪問表示性感對她來說是負擔，沒有勇氣衝破心理關口，糾結同掙扎很長時間，不過最後失敗，由替身為她演出露背場面，讓她專心演戲。
未婚懷孕 拒為兩老擺酒
賴慰玲入行至今都是零緋聞，形象十分好，她於17年與拍拖五年的舞台劇演員梁子峰奉子成婚，當時並沒有傳統的大排筵席， 只是簡單簽字註冊結婚。賴慰玲曾接受傳媒訪問，表示拒絕以傳統形式的擺酒討好長輩，她選擇忠於自己，堅信擺酒沒有太多時間與賓客交流，而賴慰玲媽媽就相當支持她的做法。在置業方面，她並不認為需要買樓才可以組織家庭和生子，租樓都可以建立一個屬於自己家庭的窩居。現在她的兒子已經四歲，非常可愛，她不時帶囝囝出席朋友聚會。
從未引起同輩妒忌 演技好人緣佳
演技經常被讚賞，不過賴慰玲卻未有引起同輩妒忌，相反圈中更有唔少好友好姊妹，拍《女人俱樂部》同陳瀅、糖妹、吳嘉熙、王敏奕、陳嘉寶。其後因拍《純熟意外》而同蔡思貝、孫慧雪成好友，亦因拍《殭》與鄭嘉穎，兒子更是鄭嘉穎契仔，英文名Marat也是由契爺親自賜名。
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