雙生陌生人｜賴慰玲獲馬德鐘讚搞笑擔當 曾教前輩做戲有「小鄭裕玲」之稱

賴慰玲在《雙生陌生人》一出場就負責搞笑，有別於過去演的角色﹗曾被黃秋生讚有「小鄭裕玲」之稱的她，入行日子短，2020年首次提名便獲得《萬千星輝頒獎典禮2020》「最佳女配角」獎項，前途無限。除了事業成功之外，原來她已是人母，常分享與囝囝的生活照。