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雙生陌生人｜賴慰玲獲馬德鐘讚搞笑擔當 曾教前輩做戲有「小鄭裕玲」之稱

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賴慰玲在《雙生陌生人》一出場就負責搞笑，有別於過去演的角色﹗曾被黃秋生讚有「小鄭裕玲」之稱的她，入行日子短，2020年首次提名便獲得《萬千星輝頒獎典禮2020》「最佳女配角」獎項，前途無限。除了事業成功之外，原來她已是人母，常分享與囝囝的生活照。

雙生陌生人｜賴慰玲搞到馬德鐘笑唔停

《雙生陌生人》主角馬德鐘一人分飾兩角，擁有同樣的外表，但性格、身份截然不同，一個是律師，一個是巫祺男，而祺男遇上集剋星與救星於一身賴慰玲飾的夏纖纖。而賴慰玲在劇中飾演一位愛好研究神秘學的夏織織，於第一集已經和馬德鐘有不少對手戲，因深信蜥蜴人化成人類潛藏人間，而鬧出不少笑話。

賴慰玲 賴慰玲和馬德鐘在《雙生陌生人》。
賴慰玲和馬德鐘在《雙生陌生人》合作。（圖片來源：TVB）

馬神更指劇中兩大搞笑擔當亦是劇集賣點:「我哋啲搞笑戲拍得好開心，NG 就唔太多嘅，但就有真係忍唔到笑，都試過笑到大家停晒喺度。呢套劇負責搞笑有兩個人，一個徐榮、一個賴慰玲，最開心快活就係見到佢哋，希望觀眾見到佢哋都有呢個感覺。」

演藝學院為賴慰玲打破收生慣例 羅冠蘭引薦入行

賴慰玲中學時期已經加入劇社，讀演藝學院表演系出身的她，原來早在讀中五那年，演藝破例讓她跳級入讀，只是她當年志願是考入大學讀新聞系，所以放棄機會﹗兩年後才入讀演藝，在學期間演出多個舞台劇，曾獲滙豐銀行慈善基金、黎草田紀念獎學金。11年畢業後，她成為舞台劇演員及電台節目主持，曾演出多個舞台劇和香港舞台劇獎頒獎禮司儀。2014年賴慰玲經老師羅冠蘭推薦，首次演出無綫劇《女人俱樂部》，試鏡期間一人分飾七角，當時已深得監製曾志偉欣賞，安排她飾演少女版張慧儀「許珍妮」。

賴慰玲 賴慰玲於處女劇《女人俱樂部》中飾演少女版張慧儀「許珍妮」，演出非常亮眼 。
賴慰玲於處女劇《女人俱樂部》中飾演少女版張慧儀「許珍妮」，演出非常亮眼 。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

教李麗珍做戲

正式拍攝時，賴慰玲出色演技令曾志偉對她睇高一線，當久未演戲嘅李麗珍難以入戲時，曾志偉就搵賴慰玲幫手為李麗珍分析劇本，成功幫助李麗珍入戲。

賴慰玲 賴慰玲前排右三）曾在曾志偉推薦下，協助因退出娛樂圈多年而無法入戲的李麗珍後排左五）分析劇本，帶前輩入戲。
賴慰玲（前排右三）曾在曾志偉推薦下，協助因退出娛樂圈多年而無法入戲的李麗珍（後排左五）分析劇本，帶前輩入戲。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

黃秋生封「小鄭裕玲」

賴慰玲曾獲黃秋生大力點讚聰明，演技比得上鄭裕玲，而稱她為「細玲」，意思即是「小鄭裕玲」。

賴慰玲 雖然賴慰玲初演TVB劇有唔少負評，但之後賴慰玲參演《梟雄》獲男主角黃秋生賞識，認為佢聰明而且反應快適合各種戲劇，又稱佢為「細玲」，讚佢演技拍得住「大玲」鄭裕玲。
雖然賴慰玲初演TVB劇有唔少負評，但之後賴慰玲參演《梟雄》獲男主角黃秋生賞識，認為佢聰明而且反應快適合各種戲劇，又稱佢為「細玲」，讚佢演技拍得住「大玲」鄭裕玲。

克服網民負評漸漸被網民肯定

後來賴慰玲在《殭》飾演神婆「丘玲梅」一角，曾被網友批評她聲線太尖，好趕客。同年，她在《愛回家之八時入席》飾演黃秋生女朋友，又參演《純熟意外》終於被網友讚賞，希望TVB重點栽培她。其後她獲TVB監製王心慰賞識，在《迷》首度擔任第二女主角。

賴慰玲
（圖片來源：TVB《殭》截圖）

另外她在劇集《機場特警》都有出色表現，劇中多條感情線中，被觀眾喻為最令人最感動和催淚的一對情侶，就是夠薑（黎振燁飾演）與曉晨（賴慰玲飾演）。劇中夠薑媽媽周少蘭（潘芳芳飾演）患有亨廷頓舞蹈症，暫時未有根治方法。夠薑深愛著曉晨，但想到未來有機會患病而拖累身邊的家人，偉大的犧牲自己而分手，獨自承受痛苦。不少觀眾大讚二人好好戲，邊睇邊喊。

賴慰玲 《機場特警》
《機場特警》（圖片來源：TVB影片截圖）

首度提名奪得「最佳女配角」姊妹蔡思貝手上攞獎

入行七年間，賴慰玲不乏發揮演技的機會，在劇集《反黑路人甲》飾演黑幫蔣家大小姐蔣千霞，她形象強勢，即使傷心都要強行表現冷靜，達到層次的傷心，內心戲獲得網民讚賞。而且她與高彬（張振朗飾演）的愛情線更得到無數觀眾的喜愛，被捧為成為最佳熒幕情侶，深受粉絲追捧。2020年憑著《反黑路人甲》蔣家大小姐「蔣千霞」奪得《萬千星輝頒獎典禮2020》「最佳女配角」及「最受歡迎電視拍檔」獎。

13年加入無綫的賴慰玲，有小鄭裕玲之稱，第一次提名便得到女配角，在《反黑路人甲》中飾演外剛內柔的黑幫大家姐，演技大受讚賞。
《萬千星輝頒獎典禮2020》「最佳女配角」得主賴慰玲，14年加入無綫，第一次提名便得到女配角，在《反黑路人甲》中飾演外剛內柔的黑幫大家姐，演技大受讚賞。
賴慰玲奪「最佳女配角」
賴慰玲首次得到提名就以大熱姿態奪獎，得獎後感激每個曾起用她的監製：「《反黑路人甲》監製可以好瘋狂地畀我玩，又有張振朗提醒我點做好演員，蔡思貝永遠係好朋友，家人畀我力量，同埋屋企嘅老公、囝囝，畀我自信。」（圖片來源：TVB截圖）

為藝術犧牲出道以來最性感大膽演出

賴慰玲在劇集《拳王》中飾演患有小腦萎縮的文善言，她在劇中有超性感大露背的戴胸圍演出，很多網民大讚她「禾稈冚珍珠」、「身材好好」。她就接受傳媒訪問表示性感對她來說是負擔，沒有勇氣衝破心理關口，糾結同掙扎很長時間，不過最後失敗，由替身為她演出露背場面，讓她專心演戲。

賴慰玲
（圖片來源：《拳王》截圖）
賴慰玲
（圖片來源：《拳王》截圖）

未婚懷孕 拒為兩老擺酒

賴慰玲入行至今都是零緋聞，形象十分好，她於17年與拍拖五年的舞台劇演員梁子峰奉子成婚，當時並沒有傳統的大排筵席， 只是簡單簽字註冊結婚。賴慰玲曾接受傳媒訪問，表示拒絕以傳統形式的擺酒討好長輩，她選擇忠於自己，堅信擺酒沒有太多時間與賓客交流，而賴慰玲媽媽就相當支持她的做法。在置業方面，她並不認為需要買樓才可以組織家庭和生子，租樓都可以建立一個屬於自己家庭的窩居。現在她的兒子已經四歲，非常可愛，她不時帶囝囝出席朋友聚會。

賴慰玲 17年與拍拖五年的舞台劇演員梁子峰奉子成婚。
17年與拍拖五年的舞台劇演員梁子峰奉子成婚。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
賴慰玲
（圖片來源：新傳媒圖片庫）
17年8月結婚、12月產子，做咗媽媽後賴慰玲繼續拍劇，憑著精湛演技，喺無綫演出機會愈嚟愈多，角色亦愈嚟愈吃重。
17年8月結婚、12月產子，做咗媽媽後賴慰玲繼續拍劇，憑著精湛演技，喺無綫演出機會愈嚟愈多，角色亦愈嚟愈吃重。

賴慰玲無架子自己挽鞋駕車返歸 圈中人緣佳

在劇集《反黑路人甲》演活大家姐獲網民激讚的賴慰玲，之前與劇中一班演員出席劇集宣傳活動，之後轉場去做訪問，與助手一齊亦自己親自挽鞋，毫無架子！

【萬千星輝2020】最佳女配角 賴慰玲無架子演技好人緣佳 放工自己挽鞋駕車返歸

賴慰玲 前與劇中一班演員出席劇集宣傳活動，之後轉場去做訪問，與助手一齊亦自己親自挽鞋
之前與劇中一班演員出席劇集宣傳活動，之後轉場去做訪問，與經理人一齊亦自己親自挽鞋。
宣傳忙足一日，賴慰玲到晚上九時才駕車返到大埔村屋寓所，一個人攞住幾袋嘢入屋。
宣傳忙足一日，賴慰玲到晚上九時才駕車返到大埔村屋寓所，一個人攞住幾袋嘢入屋。

從未引起同輩妒忌 演技好人緣佳

演技經常被讚賞，不過賴慰玲卻未有引起同輩妒忌，相反圈中更有唔少好友好姊妹，拍《女人俱樂部》同陳瀅、糖妹、吳嘉熙、王敏奕、陳嘉寶。其後因拍《純熟意外》而同蔡思貝、孫慧雪成好友，亦因拍《殭》與鄭嘉穎，兒子更是鄭嘉穎契仔，英文名Marat也是由契爺親自賜名。

14年拍攝《女人俱樂部》演年輕版張慧儀，賴慰玲在一班女新人中演技被指特別標青，難得一班女仔六年後依然keep住友誼。
14年拍攝《女人俱樂部》演年輕版張慧儀，賴慰玲在一班女新人中演技被指特別標青，難得一班女仔六年後依然keep住友誼。
賴慰玲 拍《純熟意外》同蔡思貝、孫慧雪成好友
拍《純熟意外》同蔡思貝、孫慧雪成好友
賴慰玲 因拍《殭》與鄭嘉穎、陳凱琳結緣
因拍《殭》與鄭嘉穎、陳凱琳結緣

撰文：轉載自Sunday Kiss圖片來源：TVB《萬千星輝頒獎典禮2020》截圖、TVB《殭》截圖、[email protected],tvb《反黑路人甲》截圖,tvb《女人俱樂部》截圖,tvb《機場特警》截圖,（圖片來源：tvb《拳王》截圖）

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