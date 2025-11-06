2026赤馬紅羊劫｜3生肖首當其衝 60歲人士要小心

《直播靈接觸3》張芯熏師傅近日在節目中詳細解析2026及2027年的「赤馬紅羊劫」，指出這兩年將會是火運最旺盛的時期，經濟將出現恐慌性插水，全球都會受到影響。師傅特別提醒三個生肖需要格外小心，尤其是明年將滿60歲的人士，更要步步為營。這個古老預言背後隱藏的玄機，令不少網民都感到震撼。