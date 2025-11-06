2026赤馬紅羊劫｜3生肖首當其衝 60歲人士要小心
赤馬紅羊真相 張芯熏師傅解構起源
張芯熏師傅在節目中詳細解釋「赤馬紅羊」的由來，指出這是天干地支組合中的丙午和丁未年份。師傅表示：「丙屬火，丁屬火，午也是屬火，就是十二生肖當中的馬，而丁未、丁屬火，未就是大家所知的羊。」她進一步說明，火在術數中多以赤色表示，因此拼起來就成為「赤馬紅羊」。師傅指出，這個組合最早在《丙丁龜鑒》中有記載，從商朝到五代漢朝期間總共出現了21次，每次都會帶來翻天覆地的變化。
三大生肖首當其衝需提防：屬馬事事小心
師傅特別點名三個生肖在赤馬紅羊年需要格外小心。首先是屬馬的人，尤其是1966年丙午馬年出生、明年將滿60歲的人士：「明年真的要步步為營，事事小心，因為明年會發生太多問題，你猜到和猜不到的事情都會突然令你不知所措。」
赤馬紅羊屬鼠子午相沖
其次是屬鼠的朋友，由於子午相沖，師傅建議：「要賣乖，真的乖乖的，多請人吃東西，儘量很多東西是退居而善。」
赤馬紅羊屬狗與馬三合被圍困
最後是屬狗的人，雖然與馬年三合，但師傅認為三合並非好事：「三合等於有些繩子綁著，大家圍困了一件事，很多事情你無法發揮。」
26、27年經濟恐慌性插水全球受影響
談到赤馬紅羊對經濟的影響，張芯熏師傅預測未來兩年將會出現嚴重的經濟動盪。她表示：「26、27年這兩年，經濟會再度出現一個恐慌性插水，不僅是香港，全世界都會。」師傅提醒大家不要被目前的假象迷惑：「大家好像覺得事情會好轉，但其實這只是煙霧的假象。」她建議民眾要守住錢包，別亂花錢，並警告接下來兩年的騙局會令人意想不到，騙徒已經懂得用最高科技行騙。
網民熱議古老預言準確性
節目播出後，網民紛紛在社交平台討論這個古老預言的準確性。有網民留言：「師傅講得好詳細，真係要小心啲。」也有人表示：「屬馬嘅我聽到都驚，明年真係要低調啲。」不過也有網民質疑：「呢啲預言信唔信得過？」部分網民則分享自己的經歷：「之前師傅講嘅嘢都幾準，今次都要留意下。」有網民更開始計算自己的生肖和年齡，擔心會否中招。整體而言，大部分網民都對這個預言表示關注，認為寧可信其有，不可信其無。