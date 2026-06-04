走過歷史大地｜洪永城黃翠如玩轉歷史！AI重塑二戰現場 沉浸式體驗震驚網民
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「金牌旅遊拍檔」洪永城與黃翠如終於合體！二人主持的全新旅遊節目《走過歷史大地》將於6月15日晚首播，節目破天荒結合真人與AI技術，帶領觀眾穿梭時空。宣傳片中，二人竟「親歷」第二次世界大戰，畫面極度震撼，究竟他們還會見證哪些歷史時刻？
首播日公佈！洪永城黃翠如AI穿梭時空
香港電視史上首個融合真人與AI的旅遊資訊綜藝節目《走過歷史大地》，由洪永城（Tony）和黃翠如（Priscilla）這對老拍檔主持，鐵定於6月15日晚在翡翠台啟播。節目製作組為了實現「穿梭時空」的狂想，與公司內部團隊合作，結合AI及實地拍攝，重塑一個又一個歷史大型現場，讓觀眾能以前所未有的沉浸式體驗，跟隨主持的腳步探索關鍵歷史時刻。
見證二戰爆發！親手搭建金字塔？
根據早前節目巡禮發布的宣傳片，Tony與翠如的足跡遍佈意大利羅馬、英國倫敦、法國巴黎及埃及開羅。最令人驚喜的是，他們將透過AI技術與歷史偉人零距離接觸，包括埃及法老王、拿破崙及邱吉爾等。節目更將重現多個經典歷史場景，二人不但會經歷第二次世界大戰、見證巴黎鐵塔興建的一刻，甚至會被安排參與搭建金字塔，誓要以最新手法玩轉歷史！
金牌旅遊拍檔回歸！延續搞笑風格玩轉歷史
洪永城與黃翠如這對「金牌旅遊拍檔」向來以輕鬆搞笑的風格見稱，即使在莊嚴的歷史場景中，二人依然不改互寸本色，為節目增添不少火花。他們將延續過往的默契，在AI建構的歷史世界中任意探索，與AI歷史人物互動，務求在帶出歷史資訊的同時，亦能為觀眾帶來最真實、最貼地的娛樂效果，令人期待他們與拿破崙、法老王等偉人會產生怎樣的化學作用。
網民期待值爆燈：「終於有新嘢睇！」
節目概念一出，立即引起網民熱烈討論，對這個創新組合表示期待。不少網民留言大讚TVB有新嘗試：
「洪永城黃翠如終於合體！呢個組合先係最強！」
「用AI玩歷史？聽落好癲喎，好想睇下效果點！」
「TVB終於肯試新嘢，值得支持！」
「可以見到巴黎鐵塔點樣起？太誇張了吧！」
「好期待！6月15號晚一定要準時開電視！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期