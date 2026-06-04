走過歷史大地｜洪永城黃翠如玩轉歷史！AI重塑二戰現場 沉浸式體驗震驚網民

「金牌旅遊拍檔」洪永城與黃翠如終於合體！二人主持的全新旅遊節目《走過歷史大地》將於6月15日晚首播，節目破天荒結合真人與AI技術，帶領觀眾穿梭時空。宣傳片中，二人竟「親歷」第二次世界大戰，畫面極度震撼，究竟他們還會見證哪些歷史時刻？