走過歷史大地｜洪永城羅馬自稱巨星呃細路！黃翠如慘變韓團Pink Black？
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「黃金拍檔」洪永城與黃翠如日前飛往羅馬，為新節目《走過歷史大地》拍攝，竟遭數十名當地小學生重重包圍索取簽名！現場相片所見場面墟冚，Tony更被指自稱動作巨星引發起哄，翠如哭笑不得，究竟這對歡喜冤家發生了甚麼事？
洪永城自稱香港動作巨星 呃到小學生信以為真
根據官方發布的拍攝花絮，洪永城與黃翠如在羅馬街頭被數十名小學生包圍，場面一度墟冚！翠如向製作組透露，全因Tony向小朋友們自稱是「Hong Kong movie star」，更是一位動作明星，令天真的小朋友們完全信以為真，紛紛上前索取簽名。Tony更得寸進尺，笑指身旁的翠如是韓國K-Pop藝人「Pink Black」，相當搞笑。翠如亦將計就計，向小朋友展示「雞手鴨腳」的功夫招式，當聽到有小朋友想跟她合照時，她更搞笑地將Tony一把推開，場面充滿歡樂。
黃翠如被洪永城一句話KO 笑到破音勁失控
除了被小學生包圍的趣事，官方發布的另一段花絮亦盡顯二人的歡喜冤家本色。片段中，洪永城與黃翠如正在品嚐當地馳名的甜品，Tony才剛吃一口，便誇張地大叫四個字：「甜到癲呀！」沒想到這簡單一句話竟直中翠如笑點，令她當場笑到「無法運作」，更一度「破音」著Tony幫她吃掉剩下的甜品。短短數秒的互動，已完全展現出這對黃金拍檔獨有的另類默契，讓觀眾非常期待他們在新節目中的火花。
網民洗版期待黃金拍檔：「呢對組合先係回憶！」
節目花絮一出，立即勾起大批網民的回憶，紛紛留言表示極度期待這對「黃金拍檔」再度合體！網民一面倒洗版式留言：「終於等到洪永城同黃翠如！呢個組合先係旅遊節目嘅皇道！」、「淨係睇花絮都笑死，佢哋兩個一齊就係有種特別嘅火花！」、「求下你哋唔好再拆散佢哋啦，呢啲先係我哋想睇嘅旅遊節目！」、「翠如個反應好真實，完全想像到個畫面幾好笑！」、「Pink Black係咩玩法？Tony真係好鬼衰！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期