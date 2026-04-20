走過歷史大地｜洪永城羅馬自稱巨星呃細路！黃翠如慘變韓團Pink Black？

「黃金拍檔」洪永城與黃翠如日前飛往羅馬，為新節目《走過歷史大地》拍攝，竟遭數十名當地小學生重重包圍索取簽名！現場相片所見場面墟冚，Tony更被指自稱動作巨星引發起哄，翠如哭笑不得，究竟這對歡喜冤家發生了甚麼事？