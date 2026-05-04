走過歷史大地｜黃翠如巴黎逼洪永城買名牌袋！Tony藉口多多反被踢爆勁狼狽
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旅遊節目《走過歷史大地》黃金拍檔洪永城（Tony）與黃翠如再度合體，遠赴巴黎拍攝！正當大家期待二人重現經典的互寸火花時，黃翠如竟在名店林立的香榭麗舍大街，慫恿洪永城買名牌手袋給老婆梁諾妍（Inez），嚇得Tony藉口多多，場面極度爆笑，究竟他最終能否逃過一劫？
黃翠如香榭麗舍大街出招 洪永城被逼買袋勁狼狽
根據製作組發布的最新花絮，黃翠如與洪永城走到「世界三大購物大道」之一的香榭麗舍大街時，黃翠如眼尖發現遠處有Inez心儀已久的名牌手袋，立即向Tony通風報信。洪永城聞言即時「戲精」上身，一臉驚恐地找藉口推搪：「我要拍嘢喎」、「記住話佢聽我，我成程日接夜、夜接日拍攝，冇時間休息同買袋。」豈料話音未落，即被黃翠如及現場工作人員無情踢爆他其實很得閒，令他只能心不甘情不願地走向名店，狼狽模樣令人捧腹大笑。
洪永城出口術瘋狂反擊 寸黃翠如著阿婆底褲
雖然在購物戰中敗下陣來，但洪永城很快便找到機會「報復」。當眾人在阿爾科萊橋（point d ‘Arcole）取景時，黃翠如化身模特兒瘋狂擺甫士拍照，在旁呆等的Tony立即「出口術」大肆破壞氣氛。他一時大叫黃翠如跳落海，一時又指著她說頭上有屎，最絕的是竟然取笑她穿著「阿婆底褲」，極盡頑皮之能事，完美展現二人「最佳損友」的本色，火花四濺。
13年最佳損友默契依舊 互寸互窒成經典標記
洪永城與黃翠如這對組合之所以成為經典，全因他們之間獨一無二的化學作用。早在2013年合作《走過浮華大地》時，二人這種老友鬼鬼、毫不留情的互寸互窒風格，已深受觀眾喜愛，成為他們的標記。即使多年後各自成家立室，如今再度合作，從巴黎街頭的互動可見，他們的默契絲毫未減，依然是那個一碰面就火星撞地球的黃金組合，難怪觀眾引頸以待。
網民勁buy最佳損友組合：「呢啲先好睇！」
節目尚未播出，單是花絮已引爆網民熱烈討論，大家對這對「最佳損友」的互動極為受落。不少網民留言表示：「Tony同翠如呢對組合真係無敵，互寸先好睇！」、「笑死，洪永城個樣勁唔情願，老婆見到實笑死！」、「翠如做得好！男人係要管下嘅！」、「呢啲先係旅遊節目嘅精髓，好真實好貼地！」、「好期待節目出街，一定好好笑！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期