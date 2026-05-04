走過歷史大地｜黃翠如巴黎逼洪永城買名牌袋！Tony藉口多多反被踢爆勁狼狽

旅遊節目《走過歷史大地》黃金拍檔洪永城（Tony）與黃翠如再度合體，遠赴巴黎拍攝！正當大家期待二人重現經典的互寸火花時，黃翠如竟在名店林立的香榭麗舍大街，慫恿洪永城買名牌手袋給老婆梁諾妍（Inez），嚇得Tony藉口多多，場面極度爆笑，究竟他最終能否逃過一劫？