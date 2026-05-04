走過歷史大地｜洪永城黃翠如巴黎狂掃戰利品！禮物對象曝光網民大讚窩心
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洪永城（Tony）與黃翠如為拍攝旅遊節目《走過歷史大地》同遊巴黎，除了幕前火花四濺的互寸外，鏡頭後二人亦被發現在百忙中抽空購物。不過，他們的戰利品並非為自己添置，而是心繫遠在香港的家人，禮物背後的溫馨心思曝光後，盡顯慈父慈母的溫柔一面，與幕前形象形成極大反差。
洪永城為兩女買餐墊 破例買磁石贈工人姐姐
在節目中經常展現鬼馬一面的洪永城，私下卻是個不折不扣的暖男「前世情人」。他在巴黎特意為家中兩位囡囡搜羅了兒童餐墊，寄望女兒們用了之後能夠專心吃飯，更希望自己能藉此機會，發揮旅遊達人本色，向她們講解當地歷史。更窩心的是，他還突破自己「老土」的心理關口，破例為家中工人姐姐購買磁石作手信，盡顯體貼一面。
黃翠如為囝囝買水手裝 慳家本色意外曝光
另一邊廂，已為人母的黃翠如同樣心繫兒子「蕭哈哈」。她在巴黎為兒子挑選了一件極具法國特色的水手裝，不過這位媽媽的焦點卻非常實際。她笑言買衫策略是「買大咗少少」，並解釋：「兩歲架，等佢着耐啲先。」一字一句盡顯精打細算的「慳家本色」，即使身處時尚之都，依然不忘持家之道，展現出極為貼地和親切的一面。
網民見證二人成長大讚：做咗父母真係唔同！
二人私下溫馨的一面曝光後，引來不少網民討論，大讚他們已從昔日的黃金拍檔，蛻變成充滿愛的父母。網民紛紛留言：「估唔到Tony咁細心，仲會買禮物俾工人姐姐，好老闆！」、「翠如買大一個碼真係好有共鳴，小朋友大得快，咁樣最實際！」、「見到佢哋由以前玩到癲，到而家做咗人父母心繫仔女，好感動。」、「呢啲位先睇到佢哋真實一面，好貼地！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期