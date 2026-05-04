走過歷史大地｜洪永城黃翠如巴黎狂掃戰利品！禮物對象曝光網民大讚窩心

洪永城（Tony）與黃翠如為拍攝旅遊節目《走過歷史大地》同遊巴黎，除了幕前火花四濺的互寸外，鏡頭後二人亦被發現在百忙中抽空購物。不過，他們的戰利品並非為自己添置，而是心繫遠在香港的家人，禮物背後的溫馨心思曝光後，盡顯慈父慈母的溫柔一面，與幕前形象形成極大反差。