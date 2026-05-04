走過歷史大地｜洪永城巴黎拒買名牌袋！遭黃翠如踢爆兼被嘲著阿婆底褲？

洪永城（Tony）與黃翠如這對金牌拍檔近日為新節目《走過歷史大地》飛赴巴黎，豈料竟爆出「買袋風波」！當翠如好心提醒Tony為老婆梁諾妍（Inez）買手袋時，他竟藉口多多，場面爆笑。其後翠如更慘遭Tony「廢話戰術」攻擊，究竟這對歡喜冤家火花何等激烈？