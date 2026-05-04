走過歷史大地｜洪永城巴黎拒買名牌袋！遭黃翠如踢爆兼被嘲著阿婆底褲？
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洪永城（Tony）與黃翠如這對金牌拍檔近日為新節目《走過歷史大地》飛赴巴黎，豈料竟爆出「買袋風波」！當翠如好心提醒Tony為老婆梁諾妍（Inez）買手袋時，他竟藉口多多，場面爆笑。其後翠如更慘遭Tony「廢話戰術」攻擊，究竟這對歡喜冤家火花何等激烈？
香榭麗舍大街爆買袋風波 洪永城藉口多多被秒殺
難得來到「世界時尚之都」巴黎，二人走到「世界三大購物大道」之一的香榭麗舍大街時，黃翠如即告知洪永城，其太太梁諾妍（Inez）有個心儀已久的名牌手袋就在附近發售。Tony聞言即時「戲王上身」，以工作為由諸多推搪：「我要拍嘢喎」、「記住話佢聽我，我成程日接夜、夜接日拍攝，冇時間休息同買袋。」豈料話音未落，即被翠如及現場工作人員輪流踢爆他明明超得閒，Tony最後只能心不甘情不願地步向名店，狼狽模樣十分爆笑。
黃翠如瘋狂擺Pose慘遭攻擊 洪永城Naughty招數盡出
除了買袋風波，兩人的「互寸」場面可謂無處不在。當翠如在著名景點阿爾科萊橋（point d ‘Arcole）上瘋狂擺Pose拍照時，在一旁呆等的Tony即火力全開，展開「廢話戰術」騷擾。他一時大叫翠如跳落海，一時又指著她說頭上有鳥糞，最離譜是竟取笑翠如穿著「阿婆底褲」，極盡Naughty本色，讓翠如哭笑不得，也足見二人多年來的深厚交情才能開這種玩笑。
網民笑爆期待節目播出：呢對組合先係精髓！
雖然節目尚未播出，但單憑花絮已引發網民熱烈討論，對這對「金牌拍檔」的火花期待值爆燈。不少網民留言表示：「哈哈哈Tony好真實，男人聽到買名牌袋都係呢個反應！」、「翠如做得好！一定要迫佢買！」、「好鍾意睇佢哋互寸，呢啲先係真朋友！」、「這才是旅遊節目的精髓，有風景有人情味，還有爆笑互動！」、「期待咗好耐，終於又可以睇到佢哋兩個拍旅遊節目！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期