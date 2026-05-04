走過歷史大地｜洪永城為女買餐墊勁窩心 黃翠如一句話自爆慳家本色！
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洪永城（Tony）與黃翠如在巴黎拍攝《走過歷史大地》雖然行程緊密，但仍不忘抽空為家人掃貨！兩人鏡頭後盡顯廿四孝父母本色，Tony為囡囡買餐墊超細心，翠如更為兒子「蕭哈哈」買衫，其「慳家」本色更引發爆笑，展現出鏡頭外最真實的一面。
洪永城突破心理關口買磁石 為兩囡囡買餐墊寄厚望
雖然洪永城早前抗拒為老婆買名牌袋，但對家人卻是極度寵愛。他在此次旅程中，竟突破自己「老土」的心理關口，破例為家中工人姐姐購買磁石作為手信。而作為兩女之父，他更細心為囡囡們挑選了兒童餐墊，寄望她們用了之後能專心吃飯，更笑言自己可以發揮所長，對著餐墊上的圖案順道講解當地歷史，廿四孝爸爸的形象表露無遺。
黃翠如為囝囝買水手裝 慳家本色盡現：等佢着耐啲
另一邊廂，已為人母的黃翠如亦時刻心繫兒子「蕭哈哈」。她在巴黎忙裡偷閒，為兒子選購了一件可愛的法國水手裝。不過，翠如隨即展現其「慳妹」本色，笑言買衫的策略，她笑說：「買大咗少少，兩歲架，等佢着耐啲先。」一席話盡顯其精打細算、持家有道的一面，相信這也是眾多媽媽們的共同心聲，非常貼地。
網民大讚窩心：呢啲先係貼地藝人！
洪永城與黃翠如在節目中展現的父母面貌，獲得網民一致好評，大讚他們溫馨又貼地。網民紛紛留言：「Tony連工人都買埋一份，真係好老闆！」、「翠如好有媽媽feel，買衫買大啲係常識吧！」、「好溫馨，見到佢哋做咗父母之後嘅另一面。」、「明星都係普通人，湊仔湊女嘅煩惱同快樂都一樣。」、「好想睇Tony點樣對住張餐墊教歷史！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期