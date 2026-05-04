走過歷史大地｜洪永城為女買餐墊勁窩心 黃翠如一句話自爆慳家本色！

洪永城（Tony）與黃翠如在巴黎拍攝《走過歷史大地》雖然行程緊密，但仍不忘抽空為家人掃貨！兩人鏡頭後盡顯廿四孝父母本色，Tony為囡囡買餐墊超細心，翠如更為兒子「蕭哈哈」買衫，其「慳家」本色更引發爆笑，展現出鏡頭外最真實的一面。