走過歷史大地｜13年後重遊舊地！洪永城黃翠如樣貌零變化 網民驚呼：食咗防腐劑？

集體回憶返晒嚟！黃金拍檔洪永城與黃翠如相隔13年，近日為新節目《走過歷史大地》再度合體，更重返倫敦塔橋等經典場景。製作組發布最新花絮照，驚見兩人樣貌與13年前拍攝《走過浮華大地》時幾乎零變化，凍齡模樣震驚網民，究竟他們是如何做到青春不老的？