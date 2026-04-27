走過歷史大地｜13年後重遊舊地！洪永城黃翠如樣貌零變化 網民驚呼：食咗防腐劑？
倫敦塔橋世紀合體 洪永城黃翠如重現經典
根據製作組於27日發布的倫敦拍攝花絮，洪永城與黃翠如的足跡遍佈多個倫敦地標，包括聖保羅大教堂、泰晤士河及沃爾瑟姆斯托泵房博物館等。而最令粉絲期待的，莫過於兩人相隔13年，重遊當年人氣節目《走過浮華大地》的經典場景倫敦塔橋。從照片可見，兩人再次並肩站在橋上，背景依舊，人亦依舊，彷彿時光倒流，勾起無數觀眾的青春回憶，場面極具紀念價值。
13年樣貌零變化 凍齡秘訣引熱議
這次世紀合體的最大亮點，絕對是洪永城與黃翠如的「不老容顏」。從電視台發布的對比照片可見，兩人現時的樣貌與13年前相比，竟然絲毫沒有變化，皮膚狀態和精神面貌都Keep得非常好，完全看不出歲月痕跡。這驚人的凍齡效果隨即引發網民熱烈討論，不少人驚嘆他們保養得宜，更笑指他們是吃了防腐劑，才能在鏡頭前維持著13年前的模樣。
2013年《走過浮華大地》回帶 奠定黃金拍檔地位
回顧兩人的合作史，一切都要從2013年說起。
**2013年**：洪永城與黃翠如首次搭檔主持旅遊節目《走過浮華大地》，兩人火花四濺的鬥嘴互動與破格的主持風格，令節目收視與口碑俱佳，更讓他們一躍成為觀眾心目中的「黃金拍檔」。
**多年來**：雖然兩人之後各自有不同發展，並分別組織家庭，但深厚友誼從未改變，經常在社交平台互動，被網民譽為圈中難得的「最佳損友」。
**2026年**：兩人再度合體拍攝《走過歷史大地》，重遊舊地，不但證明了友誼能敵過時間，更讓觀眾見證這對黃金組合的地位至今依然無可取代。
網民洗版式尋回憶：青春返哂嚟
花絮照曝光後，網上隨即掀起一陣「回憶殺」熱潮，網民紛紛洗版留言，大呼感動。輿論幾乎一面倒表示期待節目播出，留言包括：「嘩！真係完全冇變過，我嘅青春回憶呀！」、「《走過浮華大地》係我最愛嘅旅遊節目，見到佢哋再合體好感動！」、「求吓TVB快啲播，好想睇佢哋再鬥嘴！」、「佢哋兩個係咪食咗防腐劑？點解可以13年都唔老？」、「呢啲先係真友誼，相隔咁多年默契仲係度！」