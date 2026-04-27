走過歷史大地｜幕後奇人7度著短褲！攝影師淡定嗌好熱 嚇窒黃翠如兼驚動倫敦人

台前固然精彩，但幕後隨時更有驚喜！黃翠如與洪永城在倫敦拍攝《走過歷史大地》時凍到臉青，但團隊中竟出現一位「抗凍神人」！一名攝影師在攝氏7度的低溫下，竟全程T恤短褲上陣，更淡定表示「好熱」，超狂行徑不但嚇呆兩位主持，更引來倫敦本地人側目，究竟這位奇人是誰？