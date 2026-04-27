走過歷史大地｜幕後奇人7度著短褲！攝影師淡定嗌好熱 嚇窒黃翠如兼驚動倫敦人
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台前固然精彩，但幕後隨時更有驚喜！黃翠如與洪永城在倫敦拍攝《走過歷史大地》時凍到臉青，但團隊中竟出現一位「抗凍神人」！一名攝影師在攝氏7度的低溫下，竟全程T恤短褲上陣，更淡定表示「好熱」，超狂行徑不但嚇呆兩位主持，更引來倫敦本地人側目，究竟這位奇人是誰？
7度低溫T恤短褲 攝影師成全場焦點
當黃翠如與洪永城在倫敦7度的寒風中，穿上厚重衣物依然凍到震騰騰之際，鏡頭後卻出現極度違和的一幕。據悉，隨團其中一名攝影師，竟然無視嚴寒天氣，全程僅穿著T恤和短褲進行拍攝工作。在所有人都縮作一團的環境下，他一身「夏日裝束」顯得格外矚目，與周遭環境形成強烈對比，瞬間成為全場焦點，其驚人的耐寒能力令人嘖嘖稱奇。
黃翠如引述倫敦人驚呼：你冇嘢吖嘛
這位攝影師的奇特行徑，不僅讓兩位主持大感震驚，他更一度向身邊人笑言「好熱」，彷彿身處炎夏。黃翠如在訪問中爆料，指當時連倫敦本地人都被這位攝影師嚇到，忍不住上前關心，翠如更生動地引述當地人的反應：「倫敦人都問，你冇嘢吖嘛！」一句簡單的問候，足以證明攝影師的行為有多麼「驚世駭俗」，連習慣了當地天氣的本地人都看不過眼。
揭秘節目拍攝辛酸 團隊敬業精神可嘉
這位「抗凍神人」的出現，雖然為艱辛的拍攝過程帶來一則趣聞，但也從側面反映了整個製作團隊的敬業精神。一個旅遊節目的誕生，全賴幕後工作人員不分晝夜、不畏寒暑地默默付出。無論是抵受7度低溫的攝影師，還是在旁凍到發抖但依然堅守崗位的工作人員，他們都為了將最好的畫面呈現給觀眾而努力。這次的「短褲奇人」事件，正正突顯了幕後英雄們的辛勞與專業。
網民封「抗凍神人」：係咪來自西伯利亞
事件曝光後，網民焦點完全落在這位神秘的攝影師身上，紛紛封他為「抗凍神人」，並對其身份感到非常好奇。網上留言極度熱烈：「個攝影師先係主角！太勁了吧！」、「笑死，連倫敦人都嚇親，真係香港之光！」、「呢啲先係真正嘅熱血，佩服！」、「黃翠如同洪永城個樣一定好精彩，好想睇片！」、「其實幕後人員真係好辛苦，向佢哋致敬！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期