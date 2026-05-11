走過歷史大地｜黃翠如豪擲近2千蚊請飲珍奶？洪永城嚇到封佢做「埃及富戶」！
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黃翠如近日在埃及拍攝節目《走過歷史大地》期間，竟被爆豪擲近二千元請全隊人飲珍珠奶茶，闊綽舉動嚇窒拍檔洪永城！9杯飲品竟索價1,850元，令Tony當場封她為「埃及富戶」，究竟是物價太驚人，還是背後另有爆笑真相？
9杯珍奶索價1,850元 翠如自掏腰包嚇親幕後
在埃及開羅進行緊密拍攝的黃翠如，為了慰勞一班辛苦的幕後工作人員，決定自掏腰包請大家飲珍珠奶茶。沒想到結帳時，9杯手搖飲品的帳單金額竟高達1,850元，數字之大令在場眾人一度目瞪口呆，以為埃及的物價如此驚人，拍檔洪永城更是被這個「天價」嚇了一跳，場面相當搞笑。
洪永城揭開天價真相 冊封黃翠如「埃及一日富戶」
正當大家驚訝之際，謎底終於解開，原來帳單上的是1,850元埃及鎊，折合約270港元。雖然價錢與香港相若，但黃翠如隨即補充，由於埃及的生活指數大約只是香港的三分之一，因此花費270港元買9杯飲品，在當地已算是「富戶」級別的消費。聽罷解釋，洪永城立即賣口乖，搞笑地冊封翠如為「埃及一日富戶」，盡顯兩人之間的默契與幽默感。
黃金拍檔拍攝辛勞 苦中作樂見真情
洪永城與黃翠如為拍攝《走過歷史大地》馬不停蹄飛往世界各地，拍攝過程雖然辛勞，但這對黃金拍檔總能苦中作樂。這次的「天價珍奶」事件，不但為枯燥的拍攝日常增添不少歡樂，更突顯了黃翠如對團隊的體貼與大方，以及她與洪永城之間無可取代的鬥嘴情誼，讓觀眾窺見他們鏡頭後真實又可愛的互動。
網民爆笑留言：貧窮限制了我想像！
事件曝光後，網民紛紛爆笑留言，指誤會太有趣：「嚇死！以為埃及啲珍珠奶茶鑲金！」「黃翠如真係好錫工作人員，不過呢個誤會太好笑！」不少人亦大讚洪永城的反應：「洪永城個反應勁快，『埃及一日富戶』笑咗！」「貧窮限制了我的想像，原來270蚊喺埃及已經係富戶級數！」更有網民表示：「證明佢哋拍得好辛苦，一杯珍奶已經係天堂。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期