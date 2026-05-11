走過歷史大地｜黃翠如豪擲近2千蚊請飲珍奶？洪永城嚇到封佢做「埃及富戶」！

黃翠如近日在埃及拍攝節目《走過歷史大地》期間，竟被爆豪擲近二千元請全隊人飲珍珠奶茶，闊綽舉動嚇窒拍檔洪永城！9杯飲品竟索價1,850元，令Tony當場封她為「埃及富戶」，究竟是物價太驚人，還是背後另有爆笑真相？