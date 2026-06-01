走過歷史大地｜黃翠如埃及玩命挑戰！竟將「守護神」鱷魚放頭頂 畫面極震撼
黃翠如直擊努比亞村 驚見家家戶戶養鱷魚
黃翠如（Priscilla）和洪永城（Tony）在新一集節目中，深入埃及阿斯旺的努比亞村。這個古老部落視鱷魚為守護神，至今仍保留著在家中飼養鱷魚的傳統。當二人走訪當地人家時，親眼目睹了這驚人景象。有別於一般人的恐懼，Priscilla顯得相當鎮定，更在當地人指導下與鱷魚進行零距離互動，最後甚至大膽地將一隻小鱷魚穩穩地放在自己頭上，嚇得旁邊的洪永城目瞪口呆，整個過程驚險又刺激，展現了她過人的膽量。
揭秘4000年努比亞人古老歷史 曾征服整個埃及
努比亞人的歷史可追溯至4,000多年前，他們定居在埃及南部及蘇丹北部的尼羅河沿岸。這個民族在歷史上相當強大，曾在公元前800年左右入侵並征服整個埃及，建立了古埃及第25王朝。努比亞人擁有自己獨特的語言及文化，與古埃及語截然不同。除了崇拜鱷魚外，他們的建築風格亦極具特色，喜歡在建築物外牆油上色彩鮮艷的傳統彩繪，整個村落充滿濃厚的藝術氣息，讓攝製隊大開眼界。
洪永城黃翠如遊尼羅河 獲神級童聲驚喜獻唱
除了探訪鱷魚，Tony和Priscilla亦在阿斯旺的尼羅河上乘坐傳統帆船，體驗當地人的水上生活。正當二人在船上享受悠閒風光時，突然有兩名當地小朋友划著衝浪板靠近，並捉住船邊為他們獻唱。清脆悅耳的童聲在尼羅河上迴盪，讓兩人聽得如痴如醉。Tony忍不住馬上用手機拍下這珍貴一刻，大讚：「好休閒呀，攞住呢個衝浪板唱歌畀你聽。」Priscilla亦被深深感動，瘋狂激讚：「佢哋唱歌把聲真係好好聽。」
網民洗版驚呼：黃翠如膽生毛！
節目播出後，黃翠如將鱷魚放上頭的一幕引起網民熱烈討論，不少觀眾對她的膽量表示佩服。網民紛紛留言洗版，反應極之踴躍，有人驚呼：「黃翠如真係好大膽，放隻鱷魚上頭都面不改容！」、「呢個畫面太震撼，睇到我個心都離一離！」。亦有網民對努比亞文化大感興趣：「原來努比亞人真係會養鱷魚，大開眼界！」、「呢個節目好有深度，唔係淨係飲飲食食，學到好多嘢。」更有觀眾笑言：「如果係我，隻腳都軟埋，翠如BB勁揪！」