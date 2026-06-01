走過歷史大地｜黃翠如埃及玩命挑戰！竟將「守護神」鱷魚放頭頂 畫面極震撼

黃翠如與洪永城最新一集《走過歷史大地》遠赴埃及，竟做出驚人舉動！黃翠如探訪當地有4,000年歷史的努比亞村時，竟大膽將被視為「守護神」的鱷魚直接放上頭頂，場面極度震撼！究竟這個神秘部落與鱷魚有何特殊關係？