「超一線男星」網傳澳門豪賭輸10.3億 5大線索引網民狂估真身

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近日，網上瘋傳一則關於某位「超一線男星」在澳門連續7天豪賭，最終輸光10.3億元人民幣流動資產，還抵押了3處豪宅和1架私人飛機的消息，極速引發網民討論，爭相競猜這位「超一線男星」的真身！

「超一線男星」帳戶被標記為高風險

根據來自內地媒體的報導，這位「超一線男星」在澳門的永利皇宮賭場中連續7天進行高額賭博，最終導致巨大的財務損失。這一消息最初由國際金融調查機構Global Financial Watch在一份跨境資金異常流動報告中披露。報告顯示，這位明星通過離岸公司向賭場帳戶分17筆累計轉入了8.6億元人民幣，並通過地下錢莊兌換了1.7億港元現金籌碼，澳門金融管理局反洗黑錢系統3月6日已將該帳戶標記為高風險。

男星 網上瘋傳有位超一線男友在賭場豪賭輸光10億流動資產。（圖片來源：微博）
網上瘋傳有位超一線男友在賭場豪賭輸光10億流動資產。（圖片來源：微博）

網民歸納「超一線男星」5大線索

隨著消息的爆出，網友們開始熱烈討論，猜測這位男星的真實身份。網上流傳的名單包括了多位知名度極高的明星，包括周杰倫、黃曉明、汪峰、羅志祥等，而根據網上消息，目線網民已整理出有關「超一線男星」的5大線索：

1. 北京上海有房產
2. 有私人飛機
3. 有前妻有小朋友
4. 有奢侈品代言廣告
5. 曾主演賀歲片

男星 線索愈爆愈多，吸引網民狂估「超一線男星」真身。（圖片來源：微博）
線索愈爆愈多，吸引網民狂估「超一線男星」真身。（圖片來源：微博）

網傳這位「超一線男星」的內地經紀公司於3月9日深夜發布聲明承認存在「個人財務問題」，但未提及具體金額，知情人士透露該明星為翻本，甚至借貸3億元高利貸，目前其北京朝陽區價值2.8億元的獨棟別墅及上海陸家嘴頂級公寓均已被法院查封，涉及的五家品牌方於3月10日上午集體宣布解約。更有業內人士爆料指該明星其實已負債15億元人民幣，主演的春節檔電影6.3億元人民幣票房分紅也遭法院凍結，前妻也委託律師在3月10日晚間向法院申請變更子女撫養權。

男星 周杰倫過往曾承認喜歡用賭博去放鬆心情。（圖片來源：IG@jaychou）
周杰倫過往曾承認喜歡用賭博去放鬆心情。（圖片來源：IG@jaychou）
男星 他最新一個帖文是和朋友一起表演轉銀仔魔術。（圖片來源：IG@jaychou）
他最新一個帖文是和朋友一起表演轉銀仔魔術。（圖片來源：IG@jaychou）
男星 黃曉明被指有私人飛機，而且已離婚有小朋友。（圖片來源：微博@黃曉明）
黃曉明被指有私人飛機，而且已離婚有小朋友。（圖片來源：微博@黃曉明）
男星 經歷過三度離婚的歌手汪峰，過去曾多次在賭場被偶遇。（圖片來源：微博@汪峰工作室）
經歷過三度離婚的歌手汪峰，過去曾多次在賭場被偶遇。（圖片來源：微博@汪峰工作室）

微博CEO發聲：傳聞存在動機和邏輯漏洞

面對網絡上的瘋狂猜測，微博首席執行官王高飛發文回應稱，這些傳聞「缺乏實質性證據」，並指出主要信息源為匿名帳號及營銷號，存在動機和邏輯漏洞，他在微博中寫道：「最早的好像是去年10月的，AI分析完判斷該傳聞缺乏實質性證據，且主要信息源為匿名帳號及營銷號，存在動機和邏輯漏洞……」睇翻原來早在去年10月，周杰倫已曾被傳過在澳門豪賭輸掉多達20億。

男星 微博CEO王高飛十分關注事件，用AI分析之餘又先後兩次發文。（圖片來源：微博@來去之間）
微博CEO王高飛十分關注事件，用AI分析之餘又先後兩次發文。（圖片來源：微博@來去之間）

周杰倫好友：別浪費大眾資源

不少網民都力撐周杰倫並非這位「超一線男星」：「周杰倫可能比賭場更有錢，怎會傳他」、「周杰倫身價不可能只有這麼一點」、「周杰倫一年的收入都有將近100億的人民幣」、「周杰倫怎麼可能窮到被查封，他有被動資產大筆大筆的版權欸」等。

周杰倫的好友劉畊宏也在網上發聲，呼籲大家不要浪費資源在無謂的熱搜上：「我發一個杰倫《廈門》跳操，制衡一下奇怪的熱搜！別浪費了大眾的資源，把它導向到有意義的地方，別再網上道聽塗說了。我們今晚還有跳操喔！請各位把專注力放在自己的健康上，趕快畊上來…2025 全民動起來！不管澳門還是廈門…只要跟着跳操，走過幸福的門…就是我們！劉畊宏#周杰倫#」

男星 周杰倫的好友劉畊宏也在網上發聲，呼籲大家不要浪費資源在無謂的熱搜上。（圖片來源：微博@劉畊宏willliu）
周杰倫的好友劉畊宏也在網上發聲，呼籲大家不要浪費資源在無謂的熱搜上。（圖片來源：微博@劉畊宏willliu）
男星 跳操時的周杰倫。（圖片來源：微博@劉畊宏willliu）
跳操時的周杰倫。（圖片來源：微博@劉畊宏willliu）
男星 （圖片來源：微博@劉畊宏willliu）
（圖片來源：微博@劉畊宏willliu）

撰文：東方新地圖片來源：IG@jaychou、微博@黃曉明、微博@汪峰工作室、微博@來去之間、微博@劉畊宏willliu資料或影片來源：原文刊於新假期

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