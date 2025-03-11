「超一線男星」網傳澳門豪賭輸10.3億 5大線索引網民狂估真身
「超一線男星」帳戶被標記為高風險
根據來自內地媒體的報導，這位「超一線男星」在澳門的永利皇宮賭場中連續7天進行高額賭博，最終導致巨大的財務損失。這一消息最初由國際金融調查機構Global Financial Watch在一份跨境資金異常流動報告中披露。報告顯示，這位明星通過離岸公司向賭場帳戶分17筆累計轉入了8.6億元人民幣，並通過地下錢莊兌換了1.7億港元現金籌碼，澳門金融管理局反洗黑錢系統3月6日已將該帳戶標記為高風險。
網民歸納「超一線男星」5大線索
隨著消息的爆出，網友們開始熱烈討論，猜測這位男星的真實身份。網上流傳的名單包括了多位知名度極高的明星，包括周杰倫、黃曉明、汪峰、羅志祥等，而根據網上消息，目線網民已整理出有關「超一線男星」的5大線索：
1. 北京上海有房產
2. 有私人飛機
3. 有前妻有小朋友
4. 有奢侈品代言廣告
5. 曾主演賀歲片
網傳這位「超一線男星」的內地經紀公司於3月9日深夜發布聲明承認存在「個人財務問題」，但未提及具體金額，知情人士透露該明星為翻本，甚至借貸3億元高利貸，目前其北京朝陽區價值2.8億元的獨棟別墅及上海陸家嘴頂級公寓均已被法院查封，涉及的五家品牌方於3月10日上午集體宣布解約。更有業內人士爆料指該明星其實已負債15億元人民幣，主演的春節檔電影6.3億元人民幣票房分紅也遭法院凍結，前妻也委託律師在3月10日晚間向法院申請變更子女撫養權。
微博CEO發聲：傳聞存在動機和邏輯漏洞
面對網絡上的瘋狂猜測，微博首席執行官王高飛發文回應稱，這些傳聞「缺乏實質性證據」，並指出主要信息源為匿名帳號及營銷號，存在動機和邏輯漏洞，他在微博中寫道：「最早的好像是去年10月的，AI分析完判斷該傳聞缺乏實質性證據，且主要信息源為匿名帳號及營銷號，存在動機和邏輯漏洞……」睇翻原來早在去年10月，周杰倫已曾被傳過在澳門豪賭輸掉多達20億。
周杰倫好友：別浪費大眾資源
不少網民都力撐周杰倫並非這位「超一線男星」：「周杰倫可能比賭場更有錢，怎會傳他」、「周杰倫身價不可能只有這麼一點」、「周杰倫一年的收入都有將近100億的人民幣」、「周杰倫怎麼可能窮到被查封，他有被動資產大筆大筆的版權欸」等。
周杰倫的好友劉畊宏也在網上發聲，呼籲大家不要浪費資源在無謂的熱搜上：「我發一個杰倫《廈門》跳操，制衡一下奇怪的熱搜！別浪費了大眾的資源，把它導向到有意義的地方，別再網上道聽塗說了。我們今晚還有跳操喔！請各位把專注力放在自己的健康上，趕快畊上來…2025 全民動起來！不管澳門還是廈門…只要跟着跳操，走過幸福的門…就是我們！劉畊宏#周杰倫#」