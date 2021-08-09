超感應學園｜姜濤新劇香港9月開播 首集出浴戲獲網友激讚 姜B親解「遮點」原因
文：東方新地｜圖：《超感應學園》劇照、八大電視FB圖片及IG影片截圖
《超感應學園》姜濤 首集出浴激罕晒「加拿大」
由ViuTV與台灣八大電視合作炮製的校園奇幻劇《超感應學園》，將由9月13日起逢星期一至五晚上9時30分在香港ViuTV播出，在這部港、台合拍劇中，MIRROR成員姜濤飾演個性隨和、從不會拒絕任何人請求的大學電影社社長「西多士」，他在因緣際會下認識了飾演「超自然感應社」社長「石頭」的蔡凡熙，之後二人更會與飾演陰間引路人「方小路」的劉奕兒及一眾「超自然感應社」社員攜手，協助鬼魂完成未了結的心願。
劇集日前已於台灣開播，首集姜濤就有出浴戲，講述他在更衣室一邊洗頭沖涼，一邊跟同學對話，向來出騷都著長袖、惜肉如金的姜濤，首次挑戰長達兩分多鐘的出浴戲，激罕露出肩膊、手臂、額頭及「加拿大」，獲網友大讚「難得一見」、「好可愛」、「太犯規」等等，不過亦有網友笑住投訴他「遮晒重點」！
對此姜濤亦有向粉絲親自解釋只露肩膊及手臂等部位，而遮實「重點」的原因，是因為來不及「操肌」，他說：「太晚了！拍攝前練（肌肉）沒有用，我當下覺得還是專心『遮點』比較實在。」
姜son合體唱片尾曲 MV劇透Anson Lo下場？
此外MIRROR另一成員Anson Lo（盧瀚霆）亦有份在劇中飾演姜濤的高中同學兼好友，劇中兩人同樣由香港飛到台灣讀大學，此外Anson Lo還與姜濤合唱了劇集的片尾曲《愛不作聲》，今次是和姜濤和Anson Lo第二度合唱以及首次挑戰唱國語歌，日前台灣八大電視也有在社交網上載這首歌曲的MV，MV中兩人著住中學校服，一起在天台玩耍聊天，感覺充滿青春氣息。
不過由於MV中有一幕見到Anson Lo表情傷感地在街頭行走，而姜濤最後則被獨自留在天台，而且MV中還見到姜濤痛哭和撕喊搥牆的戲份，所以有網友推測Anson Lo劇中的角色將會離開人世，成為其中一個需要「超自然感應社」協助完成未了心願的鬼魂。
此外亦有網友留意到姜濤和Anson Lo在劇集和MV中都面圓圓，身形和面形都比現在發脹了不少，網友紛紛推測兩人是因為當日去到台灣後需要隔離14日，在隔離期間太過好食好住，加上無花姐睇實，「不小心」將自己食到發福！