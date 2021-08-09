超感應學園｜姜濤新劇香港9月開播 首集出浴戲獲網友激讚 姜B親解「遮點」原因

由姜濤、劉奕兒及蔡凡熙主演的港、台合拍新劇《超感應學園》日前已率先於台灣八大電視開播，而香港方面則會由9月起在ViuTV播出，原來劇集首集就有姜濤長達兩分幾鐘的的出浴鏡頭，獲網友大讚「難得一見」、「好可愛」、「太犯規」等等，不過亦有網友笑住投訴姜濤「遮晒重點」！對此姜濤亦有向粉絲親自解釋只露肩膊及手臂，而遮實「重點」的原因！

文：東方新地｜圖：《超感應學園》劇照、八大電視FB圖片及IG影片截圖