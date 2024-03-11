超星團 文佐匡

超星團｜文佐匡入圍飽受爭議 被踢爆靠「叻哥」灌票50萬！

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Keith

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亞洲超星團》9人限定男團Loong 9似乎出師不利！比賽黑幕愈爆愈多，有指其中一名香港代表文佐匡，被內地網友踢爆疑似有人為他造票，質疑賽果不公！

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比賽黑幕愈爆愈多，有指其中一名香港代表文佐匡，被內地網友踢爆疑似有人為他造票，質疑賽果不公！（圖片來源：TVB

文佐匡入選具爭議比賽以來脾氣臭表現欠佳

Loong 9成員包括按次序為︰奧利、李權哲、冼靖峰、江信熹、梁詩煜、白子奕、文佐匡、黃奕斌及陳梁。其中香港代表文佐匡入選較具爭議。唔少內地網友指出文佐匡比賽以來一直脾氣臭表現欠佳，「初舞台到三公都唔掂」、「文佐匡都入，真係自己唔尷尬尷尬嘅就係人哋」、「態度又串」、又指是靠家境關係同財力「有錢仔大曬咩」等等。

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唔少內地網友指出文佐匡比賽以來一直脾氣臭表現欠佳（圖片來源：IG@seanwentk）

文佐匡被踢爆獲「叻哥」課金灌票五十萬

最令粉絲嬲爆嘅係，一向表現唔算突出嘅文佐匡，之前排名都徘徊10幾名，今次突然跳升至第7名，有人發現他疑似「買票」，被爆出「叻哥」為他買了50萬的星耀值，全靠「鈔能力」取勝。睇返票數，假設沒有「叻哥」50萬票，文佐匡會跌至第10位，即無法入團。

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「叻哥」課金排第一！（圖片來源：亞洲超星團圖片）
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有人發現他疑似「買票」，被爆出「叻哥」為他買了50萬的星耀值，全靠「鈔能力」取勝。（圖片來源：亞洲超星團圖片）

文佐匡回應負評

對於種種負評，文佐匡接受傳媒訪問表示，知道有不少人討厭他，但他會努力令大家改觀。

總結亞洲超星團18強票數
1 奧利 3,825,585
2 李權哲 3,377,292
3 冼正峰 3,331,720
4 江信熹 2,777,802
5 梁詩煜 2,701,629
6 白子奕 2,56,0942
7 文佐匡 2,546,941（500,099票係「叻哥」投）
8 黃奕斌 2,472,942
9 陳梁 2,402,984
10 趙天翼 2,383,176
11 張鎬濂 1,070,946
12 郭殿甲 970,141
13 金東彬 615,502
14 譚奕天 552,598
15 陳鑫昊 285,284
16 尹俊嵐 81773.95
17 黃輝雄 35658.8
18 林士元 29545.15

文佐匡(Sean)韓國練習生加入《亞洲超星團》LOONG9

22歲皮膚白淨的文佐匡最近參加《亞洲超星團》以第7名身份成為LOONG9團員，自小熱愛跳舞，小時候便已經會跟隨米高積遜的歌去跳，後來他被媽媽送去韓國做練習生。而他早前被發現是韓團EXO前成員黃子韜（Tao）所創立的公司龍韜娛樂旗下藝人，他更指自己在唱歌、跳舞和說唱方面都獲得黃子韜的指點，感到獲益良多。

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文佐匡曾參加《聲夢傳奇2》（圖片來源：TVB
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文佐匡與婆婆合照（圖片來源：TVB
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文佐匡媽媽力挺愛子到韓國發展。（圖片來源：TVB
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文佐匡22 歲生日。（圖片來源：TVB）

Loong 9 團名讀音「LOONG NINE」轉播畫面無字幕、觀眾以為聽錯

曾志偉在總決賽中宣布：「我哋《亞洲超星團》終於可以成團啦！恭喜九位，我喺度正式宣佈，我哋為你哋成團要俾一個名你哋，你哋出道個名叫做『LOONG 9』。」團名本身寓意男團在龍年成團，並由9位成員組成，但不少網民笑指中文名字是否為「龍九」？

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曾志偉以招牌聲音讀出「LOONG NINE」的片段於網上瘋傳。（圖片來源：TVB）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：TVB、IG@seanwentk、亞洲超星團圖片

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