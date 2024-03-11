超星團｜文佐匡入圍飽受爭議 被踢爆靠「叻哥」灌票50萬！
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《亞洲超星團》9人限定男團Loong 9似乎出師不利！比賽黑幕愈爆愈多，有指其中一名香港代表文佐匡，被內地網友踢爆疑似有人為他造票，質疑賽果不公！
文佐匡入選具爭議比賽以來脾氣臭表現欠佳
Loong 9成員包括按次序為︰奧利、李權哲、冼靖峰、江信熹、梁詩煜、白子奕、文佐匡、黃奕斌及陳梁。其中香港代表文佐匡入選較具爭議。唔少內地網友指出文佐匡比賽以來一直脾氣臭表現欠佳，「初舞台到三公都唔掂」、「文佐匡都入，真係自己唔尷尬尷尬嘅就係人哋」、「態度又串」、又指是靠家境關係同財力「有錢仔大曬咩」等等。
文佐匡被踢爆獲「叻哥」課金灌票五十萬
最令粉絲嬲爆嘅係，一向表現唔算突出嘅文佐匡，之前排名都徘徊10幾名，今次突然跳升至第7名，有人發現他疑似「買票」，被爆出「叻哥」為他買了50萬的星耀值，全靠「鈔能力」取勝。睇返票數，假設沒有「叻哥」50萬票，文佐匡會跌至第10位，即無法入團。
文佐匡回應負評
對於種種負評，文佐匡接受傳媒訪問表示，知道有不少人討厭他，但他會努力令大家改觀。
|總結亞洲超星團18強票數
|1
|奧利
|3,825,585
|2
|李權哲
|3,377,292
|3
|冼正峰
|3,331,720
|4
|江信熹
|2,777,802
|5
|梁詩煜
|2,701,629
|6
|白子奕
|2,56,0942
|7
|文佐匡
|2,546,941（500,099票係「叻哥」投）
|8
|黃奕斌
|2,472,942
|9
|陳梁
|2,402,984
|10
|趙天翼
|2,383,176
|11
|張鎬濂
|1,070,946
|12
|郭殿甲
|970,141
|13
|金東彬
|615,502
|14
|譚奕天
|552,598
|15
|陳鑫昊
|285,284
|16
|尹俊嵐
|81773.95
|17
|黃輝雄
|35658.8
|18
|林士元
|29545.15
文佐匡(Sean)韓國練習生加入《亞洲超星團》LOONG9
22歲皮膚白淨的文佐匡最近參加《亞洲超星團》以第7名身份成為LOONG9團員，自小熱愛跳舞，小時候便已經會跟隨米高積遜的歌去跳，後來他被媽媽送去韓國做練習生。而他早前被發現是韓團EXO前成員黃子韜（Tao）所創立的公司龍韜娛樂旗下藝人，他更指自己在唱歌、跳舞和說唱方面都獲得黃子韜的指點，感到獲益良多。
Loong 9 團名讀音「LOONG NINE」轉播畫面無字幕、觀眾以為聽錯
曾志偉在總決賽中宣布：「我哋《亞洲超星團》終於可以成團啦！恭喜九位，我喺度正式宣佈，我哋為你哋成團要俾一個名你哋，你哋出道個名叫做『LOONG 9』。」團名本身寓意男團在龍年成團，並由9位成員組成，但不少網民笑指中文名字是否為「龍九」？
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圖片來源：TVB、IG@seanwentk、亞洲超星團圖片