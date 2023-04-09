超級瑪利歐兄弟電影版｜25個彩蛋逐個數！主角原本只係屬小角色
超級瑪利歐兄弟電影版｜彩蛋1. 瑪利歐的前身登場
瑪利歐並不是一開始就以主人公身份登場，在1981年時，瑪利歐於大金剛遊戲中擔任小角色，被名為「Jumpman」和「拯救員」。今次電影版中特地在餐廳角落放置寫著「Jumpman」的遊戲機。
超級瑪利歐兄弟電影版｜彩蛋2. 反派Spike以拆屋工頭登場
在1985年，曾經推出過名為「拆屋工」的動作遊戲，遊戲中瑪利歐兄弟會將所有物件打壞，而反派Spike就會阻止瑪利歐拆屋。反派Spike今次在電影中再次登場，造型與遊戲中亦非常相似。
超級瑪利歐兄弟電影版｜彩蛋3. 瑪利歐兄弟怕手套弄髒而沒帶手套
在遊戲中瑪利歐兄弟幾乎從未取下手套，但於電影中有幾幕都能夠看到瑪利歐兄弟與家人用餐時特意取下手套，製片人解釋是因為瑪利歐兄弟怕意大利粉醬會弄髒手套，估唔到原來瑪利歐兄弟都咁注意衛生！
超級瑪利歐兄弟電影版｜彩蛋4. 瑪利歐擁有的歐美版主機
電影中講述到瑪利歐因創業而被家人冷嘲熱諷，心灰意冷的瑪利歐回到房間玩電動時，有眼尖的觀眾發現瑪利歐手上的是1985年發行的歐美版NES主機，與在日本等地常見的紅色與白色版本主機不一樣，歐美版NES主機位灰色！
超級瑪利歐兄弟電影版｜彩蛋5. 瑪利歐兄弟廂型車向舊版致敬
瑪利歐兄弟在電影中亦會道布魯克林創業，並且將廂型車改裝成黃色，貼上復古風的瑪利歐圖案。廂型車的圖案是使用《超級瑪利歐兄弟1》的字體，並參考了與1989年《超級瑪利歐兄弟2》和1991年的《超級瑪利歐兄弟3》的封面類似，向舊版致敬。
超級瑪利歐兄弟電影版｜彩蛋6. 與遊戲一樣橫向發展
電影中瑪利歐兄弟遇上多個案件，其中有一單案件需要步行到客戶家，在路上瑪利歐兄弟必須彈跳，並且避開障礙物，畫面亦隨著兩人橫向移動，向捲軸遊戲遊玩方式致敬。
超級瑪利歐兄弟電影版｜彩蛋7. 市長真身再登場
在遊戲中出現過的市長，與電影中亦同樣穿上酒紅色西裝套裝，化上亮眼的眼妝登場！
超級瑪利歐兄弟電影版｜彩蛋8. 隱藏的關卡提示？
當瑪利歐兄弟為了修理水管的時候，兩人在往地下道走的時候，墻壁寫著「Level 2」的標誌，給觀眾一種準備往新關卡出發的感覺！
超級瑪利歐兄弟電影版｜彩蛋9. 遊戲像素風格的復古小店
瑪利歐和隊長出發到蘑菇王國找碧姬公主時，路上有一家充滿遊戲像素風格的復古小店，店內不但有像素金幣和寶箱，亦放有遊戲中經常出現的像素鐵錘。
超級瑪利歐兄弟電影版｜彩蛋10. 庫巴鋼琴向貝多芬致敬
由Jack Black配音的庫巴在電影中擔演一個浪漫又會彈琴的角色，在電影中庫巴所使用的鋼琴上，寫著「Ludwig von Koopa」，是為了向貝多芬致敬，模仿貝多芬的全名「Ludwig van Beethoven」。
超級瑪利歐兄弟電影版｜彩蛋11. 以手電筒向路易吉洋樓致敬
瑪利歐兄弟在電影中一度被吸進水管後分開，路易吉被傳送到庫巴的國家中，路易吉當時拿出了手電筒照明，找出路易吉洋樓的模樣，連接觸不良的電筒都是向遊戲致敬的元素。
超級瑪利歐兄弟電影版｜彩蛋12. 碧姬公主對玩家的忠告？
瑪利歐因為多次挑戰失敗碧姬公主所設計的關卡而感到非常沮喪時，碧姬公主向瑪利歐說：「美人第一次就過關。」似乎這句話也是想送給瑪利歐的玩家，鼓勵玩家們儘管過關失敗亦不要沮喪。
超級瑪利歐兄弟電影版｜彩蛋13. 慢慢龜組樂隊向Kiss樂團致敬
庫巴軍團大部分由慢慢龜組成。電影中當慢慢龜組成樂隊為庫巴表演時，部分慢慢龜都有畫上特殊的妝容，似乎想向1973年成立的美國紐約樂隊Kiss致敬。
超級瑪利歐兄弟電影版｜彩蛋14. 瑪利歐兄弟幼年版出現
當路易吉在電影中被抓走的時候，曾經一度回想與瑪利歐的兒時回憶，此時便閃過幼年版的瑪利歐兄弟，正正亦就是瑪利歐與路易吉RPG 2的幼年版！
超級瑪利歐兄弟電影版｜彩蛋15. 耀西島一閃而過
當瑪利歐和碧姬公主、奇諾比奧隊長準備前往森林王國時，突然傳出耀西的尖叫聲，耀西島的畫面以一閃而過。對於今次重要人物之一的耀西在電影中只出現了一瞬間，不少粉絲都表示非常可惜，但亦期待續集能夠看到更多耀西的場面。
超級瑪利歐兄弟電影版｜彩蛋16. 大金剛的爸爸出場！
1981年大金剛遊戲中出現的大金剛，今次於電影中就出現了大金剛的爸爸Cranky Kong，相信有玩開任天堂明星大亂鬥系列的玩家們都對他不陌生。
超級瑪利歐兄弟電影版｜彩蛋17. 狄狄剛得一句台詞？
當大金剛準備同瑪利歐對戰的時候，觀眾席突然傳出一把聲音，原來該為觀眾便是狄狄剛。雖然狄狄剛在遊戲中頗為重要，但今次電影中只有一句台詞。
超級瑪利歐兄弟電影版｜彩蛋18. 貓咪瑪利歐再登場
在超級瑪利歐3D世界+狂怒世界中首次登場的「貓咪裝」，今次亦有在電影中登場！該造型是當瑪利歐吃到鈴鐺造型的強化道具後，便能爬墻、衝刺等，非常厲害！
超級瑪利歐兄弟電影版｜彩蛋19. 碧姬公主的粉紅色電單車登場！
碧姬公主在電影中的賽車環節中騎著粉紅色的電單車，該電單車要求玩家在100cc模式的閃電被中獲得金色獎杯，或者完成2100場遊戲才能解鎖的終極兵器。
超級瑪利歐兄弟電影版｜彩蛋20. 彩虹賽道神還原
相信有玩過瑪利歐賽車的玩家一定對「彩虹賽道」毫不陌生。今次電影中亦將「彩虹賽道」神還原，當然仲有不能錯過嘅「扔龜殼」等必備技能。
超級瑪利歐兄弟電影版｜彩蛋21. 大魔王庫巴婚禮
在庫巴和碧姬公主的婚宴上，庫巴穿上與遊戲中一模一樣的白色西裝，就連賓客都是在遊戲中出現過的King Bob-Omb、幽靈王和巨型炸彈刺客。當時婚宴台上還放上還沒孵化的耀西蛋，似乎想暗示耀西將會在續集出現。
超級瑪利歐兄弟電影版｜彩蛋22. Pizza店致敬任天堂遊戲
當兩兄弟回到布魯克林之後，背景有一家名叫「Punch Out Pizza」的遊戲，該Pizza店的名字為任天堂1984年所推出的拳擊遊戲。
超級瑪利歐兄弟電影版｜彩蛋23. 吉祥物Disk-Kun
在電影背景商店中，亦經常出現吉祥物Disk-Kun。Disk-Kun是1989年開始變使用的吉祥物，是專門為1986年FC磁碟機Family Computer Disk System而設計的。
超級瑪利歐兄弟電影版｜彩蛋24. 沿用自遊戲中的多首歌曲
今次電影中亦沿用多首來自遊戲中的歌曲，從瑪利歐在蘑菇王國開始，到在森林王國組裝賽車，大部分場景都使用遊戲中的歌曲，令觀眾們有一種置身於遊戲中的感覺。
超級瑪利歐兄弟電影版｜彩蛋25. 片尾有2段彩蛋！
相信不少未入場的觀眾最關注一定係電影結束後有幾多個彩蛋！今次超級瑪利歐兄弟電影版結束後有2段片尾彩蛋，其中一個彩蛋的劇情更俾足tips邊位經典角色將會在續集登場，大家一定唔好錯過啊！
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