超級瑪利歐兄弟電影版｜25個彩蛋逐個數！主角原本只係屬小角色

今個復活節由任天堂、照明娛樂攜手將家傳戶曉嘅超經典遊戲《Super Mario》搬上大銀幕，片長92分鐘的《超級瑪利歐兄弟電影版》總共有25個彩蛋，大部分彩蛋都是為了向原班經典遊戲致敬，你又睇得出幾多個呢？以下所整理的彩蛋細節，有可能會透露部分劇情！