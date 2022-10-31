超能使者 | 劉穎鏇出浴露背造型曝光 +自爆因腿長多煩惱
劉穎鏇出浴露背造型曝光
由陳展鵬、唐詩詠、陳山聰、劉穎鏇等人主演的《超能使者》在31日開播，早前無綫亦播出《超能使者》的製作特輯。在製作特輯中，劉穎鏇出浴露背造型曝光，僅以毛巾蔽體的劉穎鏇看上去亦非常牙煙。在接受訪問時，劉穎鏇透露：「因為條毛巾著唔實，所以服裝姐姐好貼心咁用線幫我縫好。」除此之外，網民亦紛紛大讚劉穎鏇身上零贅肉。劉穎鏇表示再開派遣都有特地跑步和控制飲食修身，自己在《超能使者》中的身形比選美時還要更瘦。
自爆因腿長多煩惱
此外，繼《兄弟》之後再次做打女的劉穎鏇，在拍攝前接受一連串的武術特訓。她坦言自己的一雙長腿為自己帶來不少煩惱：「最難係踢腿、起腳，為咗畫面靚啲就要隻腳伸直啲，但我啲筋唔鬆，所以都下咗好多苦功。」劉穎鏇又話全部打鬥戲都是親自上陣，再加上經常「零Pad」上陣，所以拍戲拍到周身瘀，但敬業的她笑言少少傷痕沒問題，只要能夠做好場戲就好有滿足感。監製也給予劉穎鏇 8.5 分：「我睇到佢有團肯拚搏嘅火，所以《隱形戰隊》都繼續搵佢打。」
陳山聰搏盡唔錫身：呢套拍得最辛苦
除了劉穎鏇出盡力拍打鬥戲之外，在劇中飾演刀槍不入的陳山聰亦在拍攝期間博到盡。陳山聰在劇中作為「武打擔當」之一，所以獲安排不少高難度的動作場面，幾乎場場親身上陣的陳山聰坦言：「今次係我拍得最辛苦同開心嘅劇，係好好嘅經驗。我係一個搏到盡嘅演員，我會喺有底線下嘅情況下放到盡，太避忌就好多嘢做唔到。」
王君馨缺席《超能使者》宣傳活動
TVB台慶劇《超能使者》即將在月底播出，一班演員都馬不停蹄地為新劇作宣傳。在昨日《超能使者》的宣傳活動中，即將離巢的唐詩詠亦有以劇中女主角身份出席活動，相反同樣為主要角色的王君馨卻未有出席。看來一向對離巢藝人不客氣的無綫，今次都冇例外，繼續狠心Cut走王君馨。
新劇宣傳照被消失
王君馨除了沒有參加宣傳活動之外，在宣傳照上亦站在邊上，由重要反派變成路人。介紹角色的宣傳影片中，連沈震軒和林子善都有，偏偏就係冇介紹王君馨。連文偉鴻於IG宣傳新劇時候，亦沒有上傳王君馨的造型照！
有傳《超能使者》為離巢導火線
據悉，王君馨在《超能使者》中不受重視一事，成為王君馨離巢的導火線。王君馨曾經向高層反映過有關宣傳海報排位的問題，但公司卻未有作出任何行動。心灰意冷的王君馨眼看身邊的好姐妹鍾嘉欣、岑麗香等人在離巢後再回歸拍劇都能夠成為女主角，所以下定決定離開無綫，結束14年的賓主關係。
王君馨拍《超能使者》拍到韌帶撕裂
王君馨當年為了拍《超能使者》拍得超落力，拍到最後一個鏡頭更整傷腳，導致韌帶撕裂。王君馨亦有在社交平台上分享自己坐輪椅的照片，發文寫道：「冇諗過會咁樣完成一套劇… 好彩係last shot 先來整親… 都算係任務完成！煞科！」拍劇拍到韌帶撕裂，最後卻得到如此下場，令網民都提替王君馨感不平。
常見問題
《超能使者》全用《城寨》班底？
本劇雲集了《城寨英雄》、《同盟》和《鐵拳英雄》的演員，由金牌監製打造⋯⋯按此看劇集&人物介紹
《超能使者》大玩CG特效代替真功夫？
《超能使者》監製文偉鴻表示，此劇為加強真實感摒棄全CG製作，不惜工本，更用了逾1800個CG鏡頭。而主角穿梭「時間停頓空間」的畫面，除了要靠高速攝影機拍攝之外，原來還需要演員們⋯⋯按此看劇集&人物介紹