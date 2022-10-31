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超能使者 | 劉穎鏇出浴露背造型曝光 +自爆因腿長多煩惱

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由陳展鵬、唐詩詠、陳山聰、劉穎鏇等人主演的《超能使者》接棒《美麗戰場》，在31日晚起開播。近日TVB先後發佈了《超能使者》的預告片和製作特輯，其中劉穎鏇的出浴露背Look 及僅以毛巾蔽體的打鬥戲最為吸睛！

劉穎鏇出浴露背造型曝光

由陳展鵬、唐詩詠、陳山聰、劉穎鏇等人主演的《超能使者》在31日開播，早前無綫亦播出《超能使者》的製作特輯。在製作特輯中，劉穎鏇出浴露背造型曝光，僅以毛巾蔽體的劉穎鏇看上去亦非常牙煙。在接受訪問時，劉穎鏇透露：「因為條毛巾著唔實，所以服裝姐姐好貼心咁用線幫我縫好。」除此之外，網民亦紛紛大讚劉穎鏇身上零贅肉。劉穎鏇表示再開派遣都有特地跑步和控制飲食修身，自己在《超能使者》中的身形比選美時還要更瘦。

超能使者 劉穎鏇出浴露背造型曝光，大膽程度嚇親網民！
劉穎鏇出浴露背造型曝光，大膽程度嚇親網民！（圖片來源：TVB提供）
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（圖片來源：TVB提供）
超能使者 僅以毛巾蔽體的劉穎鏇，仲要做打戲，睇落都非常牙煙！
僅以毛巾蔽體的劉穎鏇，仲要做打戲，睇落都非常牙煙！（圖片來源：TVB提供）

自爆因腿長多煩惱

此外，繼《兄弟》之後再次做打女的劉穎鏇，在拍攝前接受一連串的武術特訓。她坦言自己的一雙長腿為自己帶來不少煩惱：「最難係踢腿、起腳，為咗畫面靚啲就要隻腳伸直啲，但我啲筋唔鬆，所以都下咗好多苦功。」劉穎鏇又話全部打鬥戲都是親自上陣，再加上經常「零Pad」上陣，所以拍戲拍到周身瘀，但敬業的她笑言少少傷痕沒問題，只要能夠做好場戲就好有滿足感。監製也給予劉穎鏇 8.5 分：「我睇到佢有團肯拚搏嘅火，所以《隱形戰隊》都繼續搵佢打。」

超能使者 劉穎鏇劇中每個造型都非常大膽，極度吸睛！
劉穎鏇劇中每個造型都非常大膽，極度吸睛！（圖片來源：TVB提供）
超能使者 又話自己腿長筋唔鬆，所以拍打鬥戲時候都好辛苦
又話自己腿長筋唔鬆，所以拍打鬥戲時候都好辛苦（圖片來源：TVB提供）

陳山聰搏盡唔錫身：呢套拍得最辛苦

除了劉穎鏇出盡力拍打鬥戲之外，在劇中飾演刀槍不入的陳山聰亦在拍攝期間博到盡。陳山聰在劇中作為「武打擔當」之一，所以獲安排不少高難度的動作場面，幾乎場場親身上陣的陳山聰坦言：「今次係我拍得最辛苦同開心嘅劇，係好好嘅經驗。我係一個搏到盡嘅演員，我會喺有底線下嘅情況下放到盡，太避忌就好多嘢做唔到。」

超能使者 幾乎場場親身上陣的陳山聰坦言：「今次係我拍得最辛苦同開心嘅劇，係好好嘅經驗。」
幾乎場場親身上陣的陳山聰坦言：「今次係我拍得最辛苦同開心嘅劇，係好好嘅經驗。」（圖片來源：TVB提供）
超能使者 劉穎鏇今次角色造型好 Wild，甚有「小丑女」Feel。
劉穎鏇今次角色造型好 Wild，甚有「小丑女」Feel。（圖片來源：TVB提供）
超能使者 林子善飾演的高守後來當「舞男」搵快錢。
林子善飾演的高守後來當「舞男」搵快錢。（圖片來源：TVB提供）

王君馨缺席《超能使者》宣傳活動

TVB台慶劇《超能使者》即將在月底播出，一班演員都馬不停蹄地為新劇作宣傳。在昨日《超能使者》的宣傳活動中，即將離巢的唐詩詠亦有以劇中女主角身份出席活動，相反同樣為主要角色的王君馨卻未有出席。看來一向對離巢藝人不客氣的無綫，今次都冇例外，繼續狠心Cut走王君馨。

超能使者 王君馨 連唐詩詠都有出席，但卻未見王君馨身影。
連唐詩詠都有出席，但卻未見王君馨身影。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
王君馨 在近日《超能使者》宣傳活動中，未見王君馨出席。
在近日《超能使者》宣傳活動中，未見王君馨出席。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）

新劇宣傳照被消失

王君馨除了沒有參加宣傳活動之外，在宣傳照上亦站在邊上，由重要反派變成路人。介紹角色的宣傳影片中，連沈震軒和林子善都有，偏偏就係冇介紹王君馨。連文偉鴻於IG宣傳新劇時候，亦沒有上傳王君馨的造型照！

超能使者 王君馨 王君馨宣傳照靠邊，同路人冇分別！
王君馨宣傳照靠邊，同路人冇分別！（圖片來源：《超能使者》宣傳照）
超能使者 王君馨 監製文偉鴻於IG宣傳新劇時，雖然有在預告片tag王君馨，但依然沒有上傳王君馨造型照。
監製文偉鴻於IG宣傳新劇時，雖然有在預告片tag王君馨，但依然沒有上傳王君馨造型照。（圖片來源：[email protected]_boon）

有傳《超能使者》為離巢導火線

據悉，王君馨在《超能使者》中不受重視一事，成為王君馨離巢的導火線。王君馨曾經向高層反映過有關宣傳海報排位的問題，但公司卻未有作出任何行動。心灰意冷的王君馨眼看身邊的好姐妹鍾嘉欣、岑麗香等人在離巢後再回歸拍劇都能夠成為女主角，所以下定決定離開無綫，結束14年的賓主關係。

超能使者 王君馨 連宣傳片都得一兩個鏡頭，個個鏡頭都被手槍擋臉。
連宣傳片都得一兩個鏡頭，個個鏡頭都被手槍擋臉。（圖片來源：TVB《超能使者》宣傳片截圖）

王君馨拍《超能使者》拍到韌帶撕裂

王君馨當年為了拍《超能使者》拍得超落力，拍到最後一個鏡頭更整傷腳，導致韌帶撕裂。王君馨亦有在社交平台上分享自己坐輪椅的照片，發文寫道：「冇諗過會咁樣完成一套劇… 好彩係last shot 先來整親… 都算係任務完成！煞科！」拍劇拍到韌帶撕裂，最後卻得到如此下場，令網民都提替王君馨感不平。

王君馨 王君馨當年為了拍《超能使者》拍得超落力，拍到最後一個鏡頭更整傷腳，導致韌帶撕裂。
王君馨當年為了拍《超能使者》拍得超落力，拍到最後一個鏡頭更整傷腳，導致韌帶撕裂。（圖片來源：[email protected]
超能使者 王君馨 整傷咗兩個禮拜先開始慢慢康復
整傷咗兩個禮拜先開始慢慢康復（圖片來源：[email protected]

常見問題

《超能使者》全用《城寨》班底？

本劇雲集了《城寨英雄》、《同盟》和《鐵拳英雄》的演員，由金牌監製打造⋯⋯按此看劇集&人物介紹

《超能使者》大玩CG特效代替真功夫？

《超能使者》監製文偉鴻表示，此劇為加強真實感摒棄全CG製作，不惜工本，更用了逾1800個CG鏡頭。而主角穿梭「時間停頓空間」的畫面，除了要靠高速攝影機拍攝之外，原來還需要演員們⋯⋯按此看劇集&人物介紹

圖片來源：TVB提供

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