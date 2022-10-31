超能使者 | 劉穎鏇出浴露背造型曝光 +自爆因腿長多煩惱

由陳展鵬、唐詩詠、陳山聰、劉穎鏇等人主演的《超能使者》接棒《美麗戰場》，在31日晚起開播。近日TVB先後發佈了《超能使者》的預告片和製作特輯，其中劉穎鏇的出浴露背Look 及僅以毛巾蔽體的打鬥戲最為吸睛！