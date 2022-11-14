超能使者 | 25歲劉穎鏇彈起成「飛躍進步女藝員」大熱 四線舊愛胡㻗乘機抽水

25歲的劉穎鏇在新劇《超能使者》中博到盡，有不少養眼演出，出道6年的她今年有4劇出街，被睇高一線奪「飛躍進步女藝員獎」。當年初入行劉穎鏇曾與羅天宇同母異父的細佬胡㻗被影到疑似車震，為保前途即分手，之後劉穎鏇機會不斷，胡㻗繼續其四線演員生涯。日前胡㻗公開回應拍《失憶24小時》時有傳因為劉穎鏇詐型，拒與對手劉思希拍親吻戲，他否認之餘更心痛劉穎鏇被抹黑，件事都已成歷史仲拎出來講，其實胡㻗博乜？