超能使者 | 25歲劉穎鏇彈起成「飛躍進步女藝員」大熱 四線舊愛胡㻗乘機抽水
劉穎鏇憑《超能使者》人氣急升
臨近無綫台慶頒獎禮，係時候猜猜邊個大機會拎獎，除了視后視帝爭崩頭之外，「飛躍進步男女藝員獎」競爭都好激烈，劉穎鏇今年有4套劇出街，狀態大勇，被睇好奪「飛躍進步女藝員獎」，日前她好表示今年幾套劇的角色都能夠給觀眾帶來到新鮮感，亦希望觀眾睇到自己有進步，原來劉穎鏇在《超能使者》中還有著比堅尼的戲份未播出，看來人氣仲會升。
劉穎鏇為上位棄愛情
近年劉穎鏇的確好專注工作，甚少傳出緋聞，不過當年與羅天宇同母異母的細佬胡㻗的一段情就洗唔甩，二人被影到疑似車震，事後雙雙被照肺，劉穎鏇仲喊晒，之後為保前途急撇胡㻗，劉穎鏇乖乖識做無綫亦畀機會，不過同人唔同命，胡㻗就繼續拍劇做閒角，知名度亦欠奉。
胡㻗表示心痛劉穎鏇被抹黑
日前胡㻗現身公開活動，回應當年與劉穎鏇過從甚密時，有指他拍《失憶24小時》本來與對手劉思希有場激烈的親吻戲，不過因為劉穎璇詐型，胡㻗最後拒拍，更被劉思希批評他唔專業。胡㻗表示最後這場親熱戲有拍到，聽到這個傳聞有少少無奈，再強調與劉穎璇一直是好朋友關係，希望大眾將焦點放回演戲上，對於劉穎璇被惡意抹黑感到心痛。胡㻗不忘為劉穎鏇拉票，希望傳媒與觀眾都集中焦點在劉穎璇於《超能使者》的演出，因為她花了好多心機同時間去準備這個角色。其實今時今日的劉穎鏇根本唔需要胡㻗為她護航，分手幾年仲出來抽水蹭熱度，胡㻗係咪做多咗？
劉穎鏇博到盡 出浴露背造型曝光
由陳展鵬、唐詩詠、陳山聰、劉穎鏇等人主演的《超能使者》在上月31日開播，早前無綫亦播出《超能使者》的製作特輯。在製作特輯中，劉穎鏇出浴露背造型曝光，僅以毛巾蔽體的劉穎鏇看上去亦非常牙煙。在接受訪問時，劉穎鏇透露：「因為條毛巾著唔實，所以服裝姐姐好貼心咁用線幫我縫好。」除此之外，網民亦紛紛大讚劉穎鏇身上零贅肉。劉穎鏇表示再開派遣都有特地跑步和控制飲食修身，自己在《超能使者》中的身形比選美時還要更瘦。
自爆因腿長多煩惱
繼《兄弟》之後再次做打女的劉穎鏇，在拍攝前接受一連串的武術特訓。她坦言自己的一雙長腿為自己帶來不少煩惱：「最難係踢腿、起腳，為咗畫面靚啲就要隻腳伸直啲，但我啲筋唔鬆，所以都下咗好多苦功。」劉穎鏇又話全部打鬥戲都是親自上陣，再加上經常「零Pad」上陣，所以拍戲拍到周身瘀，但敬業的她笑言少少傷痕沒問題，只要能夠做好場戲就好有滿足感。監製也給予劉穎鏇 8.5 分：「我睇到佢有團肯拚搏嘅火，所以《隱形戰隊》都繼續搵佢打。」
25歲劉穎鏇曾車震高層照肺施壓 飛胡㻗保前途
16年港姐三料亞軍劉穎鏇一出道即被派做《學是學非》主持，2018年首次拍劇仲有得做台慶重頭劇《兄弟》第三女主角，女拳王角色硬淨有發揮，一出鏡更成為網民熱話！靚女有觀眾緣形象又健康，成為無綫重點培育力捧對象絕對係意料中事。不過當年劇集出街撞正被傳媒影到同羅天宇胞弟、16年港男胡㻗疑似車震，據悉劉穎鏇事後當眾灑淚，除了介意被標籤「車震」一族，實情係報道翌日已經被高層電召回台照肺，為保事業狠斬剛剛萌芽情絲，才是傷上加傷！
劉穎鏇聽話上位 同屆港姐冠軍馮盈盈多是非
劉穎鏇近年拍劇被受重用，多次擔任重點角色，早在《大步走》更會初次擔任第二女主角，工作量開始追近同屆冠軍，但是非勁多的馮盈盈。劉穎鏇有多套劇集存貨還未播映，包括《唐人街》、《超能使者》、《把關者們》、《青春不要臉》，更初次升呢第一女主角。
劉穎鏇 飛胡㻗保前途
2016年從美國回流選港姐、留港發展，本來係土生土長 ABC、入行前又有大學相識要好男友，不過事業為重、遙距愛情又難維繫，出道半年後，劉穎鏇即急急公布分手，自爆回復單身，不過據悉16年參選香港小姐與同屆參選香港先生的胡㻗已經結識，被公司安排經常同場受訓、出席活動，賽後又齊齊加入訓練班，朝見口晚見面加上年紀相若話題多多，劉穎鏇與胡㻗愈行愈埋變情侶。
女方主動分手
18年劉穎鏇出席完《 兄弟 》演員飯敍後即使夜深，胡㻗一樣殷勤驅車到尖沙咀，接埋女友轉場去西貢銀線灣暗處把握機會談心。可惜戀情萌芽僅僅數月，難得夜會卻被傳媒撞 正登上頭條，據知情人士透露，二人即日已收 c a l l 要回台見高層:「 出事嗰晚佢哋已經打畀經理人報定案，第二日仲被高層召返去照肺，話晒Tiffany(劉穎鏇)被力捧，搞呢啲新聞出嚟對形象好大影響，公司都警告佢唔好再行差踏錯，T i f f a n y 都明難得獲公司力捧的機會，唔想因為拍拖冇咗機會，所以死死氣認完錯，雖然好唔捨得，都應承咗高層兩個人唔會再繼續落去。」換言之，即係為保事業寧棄愛情！當年爆出戀情時，Tiffany年僅21歲，年資又淺，分完手見記者，係會激動啲！為保事業向高層答應斬情絲，劉穎鏇現身尖沙咀，手持一杯珍珠奶茶、面容輕鬆，心情極速回復。
約女友洗底
唔方便拍拖，惟有電召要好閨密相陪，二人在尖沙咀睇衫、買化妝品，消磨整個下 午。
兄弟媾女王
被指車震，胞弟胡㻗未出聲，食女上報經驗無數的羅天宇經驗老到幫細佬拆彈，見記者時話：「佢哋一入行就識，細佬喺附近收工 順路車埋個女仔，因為第一次被記者衝出嚟影，係驚啲緊張啲啫！」
劉穎鏇演出賣力 感動觀眾
《兄弟》主要講劉穎鏇代表鷹奇拳館參加由王浩信搞嘅女拳王大賽，劇中一開始劉穎鏇率先同韓國金腰帶得獎者對決。劉穎鏇可以話係由頭帶到落尾咁滯，不過後段雙方都同時打到對方太陽穴倒地。
以為咁就完？錯喇，因為Tiffany贏咗呢條賽事後，馬上要同香港另一位晉級對手打。對手實力超卓，打到Tiffany左眼腫晒兼流血！
休息時Tiffany向爸爸講出自己喺外國打拳時整親條腰一直醫唔好，但係話自己真係好鍾意打拳，好想贏呢個比賽！
劉穎鏇首次拍劇就要做女拳手，畀人打到拳拳到肉，雖然大家都知係拍劇，但係又有咩方法可以表現到真係畀人打到咁痛呢？原來喺拍攝前劉穎鏇狠狠地出拳打自己條腰，所以進入拍攝期間畀對手打真係覺得好痛。前晚呢一幕真係感動到好多觀眾，仲令更多人知道拳手呢個行業係唔易做㗎！劇集出街後被網民激讚﹗
演出獲網民激讚！Tiffany仲喺自己IG上PO咗一段自己練拳時嘅片段！
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