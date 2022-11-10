超能使者｜25歲劉穎鏇遭網民翻舊帳未紅已擺阿姐款？
《超能使者》劉穎鏇 望能時光倒流
劉穎鏇當日鬧導演一事，發生在去年4月，她日前接受傳媒訪問，講到這件事情被網民翻炒，她直認當時態度不佳，她解釋是因為以前年少無知，經驗不夠多，個人亦不夠成熟，她記得拍完後都有立刻向導演、監製和所有幕後團隊道歉講Sorry，又話希望自己能夠有時光倒流的超能力，回到那時令自己唔好咁Stupid（死蠢）。
事隔1年半中文水平仍然麻麻哋
劉穎鏇又表示自己現時的中文水平仍然係「麻麻哋」，仲係努力去進步緊，好在大家都好體諒，她又指那件鬧導演一事都已經過了一段時間，細節方面她已經不太記得，只可以講她現在一定係成長咗同大個咗好多，知道甚麼事不應該去做。
劇中劉穎鏇仲有性感的比堅尼造型：
當年拍《學是學非》被大整蠱
這件事情沿於近日有網民在討論區上載了一段影片，並表示：「劉穎鏇真人好X串，記得有段片偷拍，X曬面。」原來該段影片是出自去年4月的無綫節目《大整蠱》，片中正在錄影《學是學非》的劉穎鏇，先是因被攔住採訪而遲到，之後又被安排要讀出冗長的化學名字，結果她因中文不佳而多次NG，遭導演多番質疑和挑剔，甚至刪對白。
一度提出罷拍
片中劉穎鏇被導演和監製連番圍攻，甚感屈委，竟一度提出罷拍，表示：「我拖累你哋，不如我呢一集唔好拍，你哋當我冇出現過好冇？我係有努力去做，但問題係佢blame緊我，將啲責任推晒畀我！」更嬲爆兩度鬧導演「Stupid（死蠢）」。
網民鬧爆EQ低好擺阿姐款
網民對劉穎鏇在節目中的態度呈現出兩極反應，有人指責她對幕後人員黑口黑面：「完全當自己一線姐仔」、「佢態度係好有問題囉，遲到解釋都可以態度好啲，而且佢好擺阿姐款，EQ咁低都唔適合做呢行」、「唔識中文大晒咩！好唔專業囉！EQ低又脾氣差！」、「鏡頭前傻大姐，原來都幾鬼惡」等。
有網民撐做人要有立場
不過亦有網民力撐劉穎鏇不畏強權，好有Guts：「唔係個個藝人都夠膽」、「畀人老屈發脾氣好正常」、「真性情」、「真心覺得佢無錯」、「啱呀做人要有立場！支持妳」、「幾欣賞佢哋ABC真係有嗰句講果句，唔會忍」、「講真正常人都會發脾氣，咁冤枉」等等。
劉穎鏇被大整蠱片段重溫：
劉穎鏇呢條片真係出事！
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