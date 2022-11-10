超能使者｜25歲劉穎鏇遭網民翻舊帳未紅已擺阿姐款？

25歲劉穎鏇（Tiffany）近日在無綫劇《超能使者》中飾演擁有「最強Body」的「Open姐」，表現非常亮眼，令她人氣急升，但同時她的一段鬧爆導演的舊片段亦被網民瘋狂翻炒，直指她真人性格其實好寸，未紅就已經開始擺阿姐款！