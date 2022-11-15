超能使者｜41歲唐詩詠豁出去 因乜事個樣老過45歲陳展鵬？

在TVB熱播台慶劇《超能使者》中，唐詩詠難得演阿姨輩，飾演「Q姨」喬若嵐，角色擁有治療能力之餘，仲充滿正能量，影響埋陳展鵬飾演的鍾孝年，一齊成為超能英雄去拯救街坊，不過網民對她這個「Q姨」角色都拒絕收貨，紛紛狠批她講對白太嘈，而且個樣仲顯得老過陳展鵬！