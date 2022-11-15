超能使者｜41歲唐詩詠豁出去 因乜事個樣老過45歲陳展鵬？
按摩戲份豁出去放聲狂嗌
劇情講到「母胎單身」Feel的唐詩詠，於片場被陳展鵬獻殷勤按摩，令她一度「意亂情迷」，非常享受。由於按摩戲逃不了要盡情放聲去演，唐詩詠表示拍攝當日全靠Jazz指引才能釋放自己：「拍之前都知道會有好多人喺側邊望住，所以入片場前都做足心理準備，亦唔會理其他人眼光，只係盡力去做好呢場戲。雖然係有啲心理關口要過，但演喜劇都係要放低自我，好開心自己可以跳出框框同心理關口去做。」
唐詩詠離巢TVB 仲有劇未播
唐詩詠效力TVB近20年，直到今年9月離巢，不過近年她密密拍劇少有休息，除了正在播出的《超能使者》，還有一套《隱形戰隊》待播。在《超能使者》中，唐詩詠飾演的「Q姨」有勁多戲份，仲有大量爆喊戲，但竟然因此引來網民負評。
被網民狠批：個樣又老又膠
有不少網民都指出唐詩詠把聲講對白時太嘈，亦有網民指41歲的她，望落去竟比45歲的陳展鵬更顯老，紛紛留言指：「唐C呢幾年老化得好快，望落去真係似仲老過展鵬」、「唐e個樣又老又膠」、「由美麗戰埸已發覺唐詩詠身材肥左、個樣有些浮腫、老咗，真係歲月不饒人」、「搞到對眼咁怪為乜」、「塊面好浮腫」等等。
唐詩詠 肚兜泳衣品味獨特
唐詩詠 (Natalie)正式離開無綫後，一直處於休假狀態，面對這段十年難得一遇的過度期，唐詩詠選擇做自己喜歡的事，先與友人去日本旅遊，返港再去酒店Staycation好好享受，總之就四圍去玩，好好享受無拘無束的日子。唐詩詠在社交網上載了多張最新靚相，激罕以水著示人，更留言表示：「捉緊夏天的尾巴」。而早前她亦曾借性感相寫道：「從前害怕曬太陽，顧慮的事情太多，現在學習放下包袱，擁抱一切，好的壞的，都享受其中」，似乎暗示離巢之前有太多束縛！
平時衣著都幾保守的唐詩詠，今次罕有以泳裝示人，雖然唔係三點式，只是肚兜款的泳衣，但對她來說已是極限，再加上自信爆棚狂擺性感pose，不少網民都大讚唐詩詠keep得好，更有網民留言「留鼻血」與「白滑靚女」，當中最到位的一句肯定是「離開無綫後有放監的感覺」。
唐詩詠其他噴血相
樂易玲出銀彈攻勢挽留唐詩詠
唐詩詠多年以來係無綫花旦，近年影視工作劇接劇，於《萬千星輝頒獎典禮2017》憑劇集《不懂撒嬌的女人》首奪視后，之後都站穩女主角位。據知今次她轉戰舞台劇界，是為了透過舞台劇解開多年以來父母離異及孤獨成長有關的心結。無綫方面一直極力挽留唐詩詠，除加人工之外，高層樂易玲更出面幫手，惟都難阻她決定。
唐詩詠多年來盛傳離巢
唐詩詠離巢傳聞多年來囂於塵上，更被指會簽約古天樂公司旗下，但均被她屢次否認。據報道指，唐詩詠2020年已有計劃做舞台劇，當時她自編自導自演做一小時的獨腳戲，惟當時因疫情關係而一度受阻，最終變成短片在網上播放。這次則是為了專心完成劇本創作及排練的工作，唐詩詠將會暫停拍劇。
唐詩詠仍有劇未播 11個字回覆傳媒
唐詩詠既為TVB當紅花旦，兩年多以來就拍了《我家無難事》、《回歸》、《白色強人II》等；而未播出的有《超能使者》、《隱形戰隊》和剛剛完成的《美麗戰場》；《超能使者》已成為台慶劇，但仍有《隱形戰隊》未播。至於她、吳卓羲及陳山聰擔演、以PTU為題材的新劇，本來於7月開機，但因劇本問題而延遲開拍而決定辭演，呢套新劇應該要易角。唐詩詠回覆傳媒時表示「唔好意思，我依家唔喺香港」。
樂易玲親回：支持她換個合作方式
消息傳出後約半日，TVB高層樂易玲在個人IG上表示，會考慮與唐詩詠換個方式合作，並大讚她可愛、好爽朗亦好抵錫！
常見問題
《超能使者》全用《城寨》班底？
本劇雲集了《城寨英雄》、《同盟》和《鐵拳英雄》的演員，由金牌監製打造⋯⋯按此看劇集&人物介紹
《超能使者》大玩CG特效代替真功夫？
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