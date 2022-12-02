超能使者｜結局大玩4選1競猜如何神反轉 監製4字回應續集訴求

無綫台慶劇《超能使者》大結局在即，劇情進入白熱化，由於監製Jazz文偉鴻過往不少劇如《使徒行者》至《鐵拳英雄》均愛故布疑陣，大玩懸念，令不少網民之前都瘋狂競猜《超能使者》邊個先至係最強Final Boss，現時劇集進入結局篇，監製文偉鴻更回應了網民對於劇集會否拍續集的問題！