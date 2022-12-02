超能使者｜結局大玩4選1競猜如何神反轉 監製4字回應續集訴求
《超能使者》監製要劉穎鏇著肚兜？
台慶劇《超能使者》來到結局篇，一眾演員陳山聰、陳展鵬、劉穎鏇、Moon劉佩玥、林子善、伍樂怡、KK張國強同監製Jazz文偉鴻就約埋一齊食飯兼睇直播，講到有不少網民都留言話好唔捨得套劇咁快完，仲話希望可以原班人馬再拍續集，監製文偉鴻就回應話有睇到大家嘅留言㗎，但佢話要「見好就收」，仲話佢將最精彩嘅嘢喺每一套劇內都度盡晒、擺晒落去，所以佢過往嘅作品都唔會有續集呢回事，不過對於有網民提議原班人馬玩古裝加時裝，山聰即反問大家係咪想睇劉穎鏇古裝造型？而文偉鴻就抵死咁話，到時劉穎鏇唔係著三點式，而係要著肚兜！
監製玩大結局競猜
監製文偉鴻又在IG限時動態中大玩結局競猜，選項包括：
1）詩詠係小說作家寫故事/遊戲開發
2）阿Moon心靈操控眾人無限輪迴，活在痛苦中
3）所有事係展鵬精神病幻想
4）膠勇Open BB返回過去救回所有人
這4個選項入面有3個都係脫離現實，只有第4點會有現實的Happy Ending，但高勇在大結局預告中似乎會被沈震軒殺死，要做到第4點的話，必須先逃過這一刧。唔知這4個選項是監製亂講來引人討論，定係入面真係有一個會係《超能使者》的大結局謎底？
睇張國強被殺林子善爆喊
直播中睇到KK飾演的袁叔被殺一幕，林子善忍唔住喊咗出嚟，陳山聰就話當時佢哋足足拍咗5個夜晚，除咗因為將文戲同打鬥戲分開拍攝外，仲因為拍攝期間撞正山聰囝囝Jaco出世，山聰笑言佢接完Jaco出世後，就即刻再返劇組拍這場KK同梅姐被殺嘅重頭戲。而睇到喊晒嘅子善，就話因為平日自己都會叫KK做Daddy，加上自己又已為人父，所以當佢睇到KK同君馨場戲時，就即刻代入其中，子善又埋怨話睇完呢場慘情戲以為可以有個喘息空間唞啖氣，點知劇情仍然繼續虐心，令子善啲眼淚完全失控。
《超能使者》大結局Final Boss現身 監製次次都玩劇情大反轉！
沈震軒成魔失控殺人 陳展鵬被吸乾
網民一直認為沈震軒飾演的威仔好可疑，而進入結局篇，沈震軒更因為王君馨而再次失控，在「魔化」後超能力大爆發，欲置陳山聰於死地，兩人的大戰中，連陳展鵬亦被牽連！
講到之前劇中阿媽梅姐（馮素波飾）逝去、威仔崩潰痛哭一幕，沈震軒指波姐與KK的出色演技令他迅速投入情感：「現場拍嘅時候好多工作人員都一齊喊，當見到波姐同KK要死嗰刻嘅神情，我真係好崩潰、好不知所措，記得一Cut機Jazz話我演到小朋友嘅無助感，因為威仔係好懦弱。」
歐瑞偉終極大報復
作為明面上的大奸角，賀生（歐瑞偉飾）和他的兒子Dickson（陳國峰飾）壞事做盡，歐瑞偉在《城寨英雄》中亦做過Final Boss，因此亦有網民估今次大家最終要一齊對付的Final Boss。歐瑞偉在結局篇中，更因為兒子逝去，而向一眾超能使者展開大報復！
劉佩玥仲有得現身？
導演講過劉佩玥係關鍵人物，之前亦有不少網民估她是Final Boss，不過原來她在3年前已死，劉佩玥就話之後展鵬嘅精神狀況，將會成為佢會唔會再次現身嘅關鍵。
觀眾曾熱烈討論阿moon係幻想角色，還是類似緋紅女巫（Marvel嘅Scarlet Witch）懂得個操控別人思想的異能人，監製就在個人社交媒體回應：
第一集開端旁白：”當生命受到威脅，就有可能激活巨大潛能！”
《超能使者》結局週劇情劇透：沈震軒為愛異能黑化 歐瑞偉喪子復仇令眾人內訌
《超能使者》大結局-第21-25集劇情劇透：沈震軒在昏迷過後得到了異能，威力仲非常強勁！歐瑞偉帶隊到張國強的飯堂大開殺戒，令到一班異能使者遍體鱗傷；沈震軒因為愛上王君馨，卻因愛逐漸黑化而失控，但原來背後隱藏驚人真相⋯⋯更多劇集內容請看
常見問題
《超能使者》大結局邊個係Final Boss？
《超能使者》大結局劇情將會反轉再反轉，引起全城熱話，更有不少網民瘋狂競猜，邊個先至係這部劇集的最強Final Boss，沈震軒獲得異能後為愛黑化，唐詩詠異能副作用以致失控⋯⋯按此看Final Boss九大嫌疑人
《超能使者》大結局四人婚禮瘋狂炒車？
《超能使者》大結局陳展鵬向唐詩詠求婚、陳山聰亦向劉穎鏇求婚，四人大喜之日疑似再度以車禍終結一切⋯⋯按此看大結局劇情劇透
讀者留言