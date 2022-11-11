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超能使者｜42歲張美妮報仇爆Seed殺人被摑10巴 入行23年原來係隱形女強人

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無綫熱播劇《超能使者》最近一集講到梅姐（馮素波飾）三次遇害都被「超能使者」成功救回，但原來殺她的兇手並非其兒子威仔（沈震軒飾），而是平日斯文熱心的街坊Elaine（張美妮飾）！以一身黑色打扮登場的Elaine，原來真正想殺的目標是鳴善大師（魯振順飾），而目的是為了報仇！

超能使者 劇中張美妮飾演的街坊Elaine，開了一間美容店，表面上好平凡。
劇中張美妮飾演的街坊Elaine，開了一間美容店，表面上好平凡。（圖片來源：TVB提供《超能使者》截圖）
超能使者 平日給人斯文又熱心的印象。
平日給人斯文又熱心的印象。（圖片來源：TVB提供《超能使者》截圖）

《超能使者》張美妮 入行23年首演殺人狂

劇情講到鳴善左右護法先後離奇遇害，打算夾帶私逃的鳴善此時遭Elaine攔截，忽然判若兩人的Elaine向鳴善爆Seed剖白，原來Elaine妹妹（倪嘉雯飾）早年因被鳴善強暴而自殺身亡，愈講愈激動的Elaine以刀襲擊兼喪踢鳴善，原本更打算連在場目擊事件的梅姐也不放過，但最終卻峰迴路轉地反被鳴善怒摑兼被刀插至倒地，最後Elaine被捕入獄。

捱魯振順10巴掌要冰敷1個鐘消腫

入行23年的張美妮今次為《超能》獻出兩大「第一次」，一個是殺人、另一個是被摑！美妮坦言角色既吸引又大挑戰，並謂當日被對手魯振順摑足10巴很難忘：「以前未試過拍被摑戲，因為真係大大力咁摑落嚟，所以都有啲痛，同埋塊面腫晒同紅晒。我最怕唔係痛，而係面腫咗會唔靚。所以拍完之後都冰敷咗成個鐘消腫，務求唔會變鴛鴦面。」

超能使者 張美妮被魯振順連環摑足10巴。
張美妮被魯振順連環摑足10巴。（圖片來源：TVB提供《超能使者》截圖）
超能使者 摑到張美妮塊面又腫又紅，之後要冰敷成個鐘先消腫。
摑到張美妮塊面又腫又紅，之後要冰敷成個鐘先消腫。（圖片來源：TVB提供《超能使者》截圖）

愛做主持但始終都有戲癮

談到該幕情緒起伏大，張美妮表示當時是用盡全身氣力去演：「嗰日收工真係成個人體力透支，係從來未試過咁攰！」因為演繹太凶狠，她在接受傳媒訪問時，更直言驚囡囡以後會怕了她，所以絕對不會讓囡囡看她今次的演出。張美妮又講到現時主持《流行都市》非常開心，覺得這個節目的性質、時間都好配合到她去照顧家庭和女兒，不過如果遇著好劇本角色，她偶爾都想拍劇嘅，因為始終都有戲癮。

超能使者 監製文偉鴻 Jazz) 都大讚張美妮演得好。
監製文偉鴻 (Jazz) 都大讚張美妮演得好。（圖片來源：[email protected]_boon）

重溫張美妮爆Seed演技：

張美妮結婚9年育有一女原來係隱形女強人

現年42歲的張美妮早於1999年加入TVB藝員訓練班，同期訓練班藝人有楊茜堯（原名楊怡）及林峯等。她自2008年和經營髮型屋及餐廳、比她大9歲的KK（黃偉強）拍拖，到2013年結婚，2019年誕下女兒「笑咪咪」黃洛雯。

超能使者 08年踢爆前度偷食後曾經大受打擊， 好在兩個月後即結識現任老公KK， 13年二人結婚前亦重遊求婚舊地巴黎影婚紗相。
08年踢爆前度偷食後曾經大受打擊，好在兩個月後即結識現任老公KK， 13年二人結婚前亦重遊求婚舊地巴黎影婚紗相。（圖片來源：新傳媒照片庫）
超能使者 張美妮囡囡現時已3歲大。
張美妮囡囡現時已3歲大。（圖片來源：[email protected]

張美妮在北區長大，家有一妹，父親是餐廳東主，母親是家庭主婦，中學畢業以後二話不說就走去報13期訓練班，「自細就貪靚貪得意，覺得做明星就係做戲唱歌，日日扮到靚一靚，人人都鍾意咁簡單。」

超能使者 張美妮趁情人節宣布BB性別 「點解老公今次送公仔？」
張美妮19歲中學畢業就加入TVB。（圖片來源：微博@張美妮）

不過張美妮一入電視台，才發覺人人都係靚仔靚女， 靚仔靚女得嚟，有背景有才藝有家底有新聞價值的對手更加多，「靚過我叻過我嘅大把，不過我又冇當人哋係威脅。19歲，公司出住糧畀我哋返去學嘢，日日唱吓歌做吓戲，又耍吓劍 咁，成班人根本就係當入camp，日日返去玩。」

超能使者 形可愛形象又討好， 年 一度更被唱片公司 Silly Thing睇中與 Juno、吳日言 等成為同期歌手。
張美妮形可愛形象又討好， 一度被唱片公司 Silly Thing睇中，與Juno、吳日言等成為同期歌手。（圖片來源：新傳媒照片庫）

一畢業就先進了兒童節目組主持兒童節目 ， 然後轉戰綜藝科、 加入《大搜查》，到了開始拍劇時，張美妮已經有了相當知名度，「上位又真係未去到，不過事業又一直穩步上揚，客戶又幾鍾意我keep住有人搵，人工又慢慢安十有得加，既然做得開心又搵到錢養到家，我自然就安於現狀」。

超能使者 張美妮趁情人節宣布BB性別 「點解老公今次送公仔？」
張美妮和楊怡是同期訓練班同學，她大讚楊怡有義氣又敢出聲，每次她畀人激到喊，楊怡都一定會幫她出頭。（圖片來源：微博@張美妮）
超能使者 張美妮趁情人節宣布BB性別 「點解老公今次送公仔？」
張美妮更話她有一次遇到個渣男，之後她衝上去楊怡屋企攬住佢喊，楊怡就陪了我好多次去海邊談心。（圖片來源：微博@張美妮）

雖然話安於現狀，但在《超能使者》中飾演美容店老闆娘的張美妮，原來現實中亦是多間髮型屋和餐廳的老闆娘，因為有個髮型師老公的緣故，她早在2008年就投資5位數開設了她的首間髮型屋，現在這髮型屋已開了5間分店，而在2013年，她更開設了一間餐廳，成功踩入飲食界，成為跨界女強人。

超能使者 網民都大讚42歲的張美妮無論樣貌或身形都keep得勁好。
網民都大讚42歲的張美妮無論樣貌或身形都keep得勁好。（圖片來源：[email protected]
超能使者 張美妮現時主力做《流行都市》主持，只偶爾演出劇集。
張美妮現時主力做《流行都市》主持，只偶爾演出劇集。（圖片來源：[email protected]

常見問題

《超能使者》全用《城寨》班底？

本劇雲集了《城寨英雄》、《同盟》和《鐵拳英雄》的演員，由金牌監製打造⋯⋯按此看劇集&人物介紹

《超能使者》大玩CG特效代替真功夫？

《超能使者》監製文偉鴻表示，此劇為加強真實感摒棄全CG製作，不惜工本，更用了逾1800個CG鏡頭。而主角穿梭「時間停頓空間」的畫面，除了要靠高速攝影機拍攝之外，原來還需要演員們⋯⋯按此看劇集&人物介紹

撰文：東方新地圖片來源：TVB提供《超能使者》截圖、新傳媒照片庫、微博@張美妮、[email protected]_boon、[email protected]資料或影片來源：[email protected] (official)

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