超能使者｜42歲張美妮報仇爆Seed殺人被摑10巴 入行23年原來係隱形女強人
《超能使者》張美妮 入行23年首演殺人狂
劇情講到鳴善左右護法先後離奇遇害，打算夾帶私逃的鳴善此時遭Elaine攔截，忽然判若兩人的Elaine向鳴善爆Seed剖白，原來Elaine妹妹（倪嘉雯飾）早年因被鳴善強暴而自殺身亡，愈講愈激動的Elaine以刀襲擊兼喪踢鳴善，原本更打算連在場目擊事件的梅姐也不放過，但最終卻峰迴路轉地反被鳴善怒摑兼被刀插至倒地，最後Elaine被捕入獄。
捱魯振順10巴掌要冰敷1個鐘消腫
入行23年的張美妮今次為《超能》獻出兩大「第一次」，一個是殺人、另一個是被摑！美妮坦言角色既吸引又大挑戰，並謂當日被對手魯振順摑足10巴很難忘：「以前未試過拍被摑戲，因為真係大大力咁摑落嚟，所以都有啲痛，同埋塊面腫晒同紅晒。我最怕唔係痛，而係面腫咗會唔靚。所以拍完之後都冰敷咗成個鐘消腫，務求唔會變鴛鴦面。」
愛做主持但始終都有戲癮
談到該幕情緒起伏大，張美妮表示當時是用盡全身氣力去演：「嗰日收工真係成個人體力透支，係從來未試過咁攰！」因為演繹太凶狠，她在接受傳媒訪問時，更直言驚囡囡以後會怕了她，所以絕對不會讓囡囡看她今次的演出。張美妮又講到現時主持《流行都市》非常開心，覺得這個節目的性質、時間都好配合到她去照顧家庭和女兒，不過如果遇著好劇本角色，她偶爾都想拍劇嘅，因為始終都有戲癮。
重溫張美妮爆Seed演技：
張美妮結婚9年育有一女原來係隱形女強人
現年42歲的張美妮早於1999年加入TVB藝員訓練班，同期訓練班藝人有楊茜堯（原名楊怡）及林峯等。她自2008年和經營髮型屋及餐廳、比她大9歲的KK（黃偉強）拍拖，到2013年結婚，2019年誕下女兒「笑咪咪」黃洛雯。
張美妮在北區長大，家有一妹，父親是餐廳東主，母親是家庭主婦，中學畢業以後二話不說就走去報13期訓練班，「自細就貪靚貪得意，覺得做明星就係做戲唱歌，日日扮到靚一靚，人人都鍾意咁簡單。」
不過張美妮一入電視台，才發覺人人都係靚仔靚女， 靚仔靚女得嚟，有背景有才藝有家底有新聞價值的對手更加多，「靚過我叻過我嘅大把，不過我又冇當人哋係威脅。19歲，公司出住糧畀我哋返去學嘢，日日唱吓歌做吓戲，又耍吓劍 咁，成班人根本就係當入camp，日日返去玩。」
一畢業就先進了兒童節目組主持兒童節目 ， 然後轉戰綜藝科、 加入《大搜查》，到了開始拍劇時，張美妮已經有了相當知名度，「上位又真係未去到，不過事業又一直穩步上揚，客戶又幾鍾意我keep住有人搵，人工又慢慢安十有得加，既然做得開心又搵到錢養到家，我自然就安於現狀」。
雖然話安於現狀，但在《超能使者》中飾演美容店老闆娘的張美妮，原來現實中亦是多間髮型屋和餐廳的老闆娘，因為有個髮型師老公的緣故，她早在2008年就投資5位數開設了她的首間髮型屋，現在這髮型屋已開了5間分店，而在2013年，她更開設了一間餐廳，成功踩入飲食界，成為跨界女強人。
常見問題
《超能使者》全用《城寨》班底？
本劇雲集了《城寨英雄》、《同盟》和《鐵拳英雄》的演員，由金牌監製打造⋯⋯按此看劇集&人物介紹
《超能使者》大玩CG特效代替真功夫？
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