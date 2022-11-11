超能使者｜42歲張美妮報仇爆Seed殺人被摑10巴 入行23年原來係隱形女強人

無綫熱播劇《超能使者》最近一集講到梅姐（馮素波飾）三次遇害都被「超能使者」成功救回，但原來殺她的兇手並非其兒子威仔（沈震軒飾），而是平日斯文熱心的街坊Elaine（張美妮飾）！以一身黑色打扮登場的Elaine，原來真正想殺的目標是鳴善大師（魯振順飾），而目的是為了報仇！