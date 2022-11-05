超能使者 | 綠葉王楊證樺超班演技大派洋蔥 難以抽離：拍到好唔開心！
「高佬」綠葉王楊證樺演技超班 劇中大派洋蔥
TVB台慶劇《超能使者》昨晚一集劇情高潮迭起，特別是高佬（楊證樺飾）父子的一場生死離別戲最令網民印象深刻。劇情講到高佬兒子「明仔」為了幫父親籌錢患肝，遭小混混利用運毒，連累誤食「有餡」朱古力的同學仔身亡。當中父子相遇後相擁爆喊的一段真情對話，令網民紛紛嗌感動：「喊死」、「明仔父子做得好好」、「囝囝幾好戲」。
楊證樺一度未能抽離角色
在《超能使者》中飾演高佬的楊證樺演技超班，由痛心打仔到回憶父子溫情畫面，及至毒死兒子後喊到口水鼻涕都流埋，幕幕都讓人痛心。楊證樺亦表示這是入行以來最心痛的角色，並且表示在接到劇本到拍完都未能抽離角色：「當初監製同我講呢個故事時我已經想喊，一埋位就好有感受。因為劇情要親手殺死自己個仔，由接到劇本到拍完個人都Keep住沉醉喺角色入面，好唔開心。」
拍劇期間多辛酸
除此之外，楊證樺透露每次拍攝前都要花至少半小時以噴槍化出「肝病妝」，而且因為顏料太傷皮膚，令他在拍攝期間爆晒瘡。現實中也是好爸爸的楊證樺在接受傳媒訪問時，坦言不敢與兩個仔仔一起收看自己出演的戲份，他表示覺得劇情太淒涼，加上最後要親自毒死劇中兒子，怕看完後不知該如何向兒子們解釋。
可愛童星們搶Fo
在劇中飾演「明仔」的潘墨凌亦獲監製和網民大讚，楊證樺表示明仔非常乖巧，每次都會讀熟劇本、做足功課先到現場。除了明仔之外，飾演楊卓娜女兒「晴晴」的林靖文亦因為日前的爆喊戲引起不少網民的關注，晴晴更在社交平台留言感激監製和一班前輩，非常識做！
常見問題
《超能使者》全用《城寨》班底？
本劇雲集了《城寨英雄》、《同盟》和《鐵拳英雄》的演員，由金牌監製打造⋯⋯按此看劇集&人物介紹
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