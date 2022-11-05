超能使者 | 綠葉王楊證樺超班演技大派洋蔥 難以抽離：拍到好唔開心！

TVB台慶劇《超能使者》上禮拜開始正式開播，劇中由陳展鵬、唐詩詠、陳山聰及劉穎鏇領銜主演。昨晚（4日）一集，除了一班主角之外，劇中飾演「高佬」的綠葉王楊證樺發揮超班演技，兩父子一場催淚生離死別戲令網民紛紛嗌感動，連楊證樺本人都表示難以抽離角色：「拍到好唔開心！」