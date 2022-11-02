《超能使者》開宗明義狂派膠！嚴選無綫10大膠劇：最膠原來唔係徐子珊…

TVB新劇《超能使者》被譽為時裝版《鐵拳英雄》，但預告見到一眾角色造型都變成《X-Men》和《復仇者聯盟》的混合體，「膠」味十足，男主角之一的陳山聰更被封為「膠」勇！其實《超能使者》的「膠」處都未算最「膠」，過往有不少TVB劇都會突然失控暴走，出現離奇派「膠」情節，睇到人O晒嘴！