《超能使者》開宗明義狂派膠！嚴選無綫10大膠劇：最膠原來唔係徐子珊…
《超能使者》變「膠」能使者
《超能使者》是無綫55周年台慶劇，接棒《美麗戰場》本周首播，劇情以異能英雄為主題，講述五位社會低下層人物成為街頭英雄拯救街坊的故事。劇集預告已率先見陳山聰滿口鄉音現身，原來他飾演武術高強的國術隊成員高勇，在預告中被封為「膠」勇，而一眾超能使者亦被封為「膠」能使者，可見劇集的監製和編劇在炮製出《城寨英雄》、《同盟》、《鐵拳英雄》等劇集後，今次為了搞搞新意思，已經放棄追求劇味，而改為追求「膠」味。
嚴選無綫10大硬膠劇集情節
1.《隔世追兇》：石修催眠術
要提膠劇情節，首當其衝的當然是當年《隔世過兇》中，石姓心理學家驚鴻一瞥的神級催眠術。
當時石修在戲中被人追殺，於是用槍手的鼻血來對他進行催眠，結果槍手像木偶一樣被他完全操控，此事堪稱膠劇一絕。
2.《桌球天王》：屠龍倚天cue
另外，便是榮獲外國桌球手分享的《桌球天王》，此劇中將武俠小說中的中國功夫融入西方的桌球之中，可謂是中西合壁。
當中鄭少秋的桌球花式「七重天」，及他的「屠龍倚天cue」更是成為一眾青少年桌球愛好者的佳話。
3.《強劍》：龜波氣功
TVB近年來已經少有推出一部充滿特技的武俠劇集，而這一部《強劍》可算是當年TVB的「重本」之作，雖然特技質素方面不予置評，但是創意可算是一流。
可惜，編劇們的創意始終有用完一日。在大結局中，他們已經懶得創出新的「神功」，選擇直接向鳥山明的《龍珠》致敬，讓一對主人公使出「龜波氣功」，節時省事。
4.《飛虎2》：番梘泡狙擊
相信各位男性都會有著一個成為槍手的夢想，但看了以下劇集的話，你應該就會知道成為狙擊手都不是一件常人能做到的事。《飛虎2》一集講述，一眾飛虎隊友遭受狙擊手埋伏，他們只能被逼使用手槍反擊。
而作為飛虎隊隊中最精銳的狙擊手梁烈唯，與槍手對槍期間，居然能夠用番梘泡的折射來發現槍手的位置。被這般超卓的狙擊之神擊斃，這位槍手都可算是死得不冤了。
5.《叛逃》：飛檐走壁關禮傑
來到近年，硬膠劇情都充斥著無綫的警匪劇集。《叛逃》中，關禮傑為鎮住一部桀驁不馴的學員，他選擇了「跳樓」！
而他的「跳樓」簡直驚天地、泣鬼神。在一段緩跑後居然可以一躍跳過兩座大廈間，約3米的空隙。少一點信念，他的「飛行號」都未必有效。
6.《神鎗狙擊》：通臂神猿謝天華
同樣出自相近的題材，在《神鎗狙擊》中，謝天華的表現與關禮傑亦是不遑多讓，居然在單手攀石的同時接聽電話，及後被網民封為「通臂神猿謝天華」。
而有網民指出，原來這個情節是TVB的編劇，特意向 Tom Cruise 的經典電影《職業特工隊2》一幕致敬。
7.《神鎗狙擊》：橫練鐵布徐子珊
在同一部劇集中，亦有著另一位「能人異士」，徐子珊在劇中多次經歷槍戰及爆炸都衣衫無損，妝容依舊，似有「不死之身」。雖然她最後被一顆子彈打中罩門，破了他的「十三太保橫練金鐘罩」，但仍無改她的「不死身」地位。
而徐子珊受傷後在醫院呆坐的一幕，亦被網民瘋狂改圖，不死子珊慘淪為一眾高登仔的玩物。
8.《鐵馬戰車》：記憶宮殿
本以為《鐵馬戰車》這部劇集，應該是主要圍著飛車追逐的劇集，怎料當中唐詩詠「超能力」般的讀唇及記憶能力，竟奪去鐵馬及戰車的焦點。
雖然現實當中，的而且確有著「記憶宮殿」這種記憶法，但相信要做到唐詩詠在劇中的「入微」回帶，沒有特異功能都未必做到。
9.《跨世代》：飲管醫氣胸
在曾經熱爆的cult劇《跨世代》中，不但大膽玩男男曖味，宇宙大王結局，就連醫學急救都有著一番特別的作為。
在劇集中，譚凱琪為了救治一位因受傷而引致氣胸的人，居然選擇用吸管為病人排氣，簡直神乎奇技，她內力之深厚，應已達到「摘花飛葉皆可傷人」。
10.《飛虎3》：徒手拆炸彈
無綫劇集《飛虎》系列長拍長有，去到第3輯《飛虎之雷霆極戰》更集結多位型男型佬上陣，製作方面亦同時upgrade，當中有唔少大型爆破、飛車追逐等大場面，之不過劇集中嘅黃宗澤又玩英雄主意，導彈砸佢唔死仲畀佢徒手KO一嘢拆除，又一個主角練成不死身囉！
劇集一開始講述飾演重案組高級督察嘅黃宗澤，奮力追捕一班國際罪犯時，一個裝有大型導彈嘅貨櫃突然掉下，大型導彈意外滑出，並向黃宗澤撞過去，但黃宗澤好勁奮力逃跑，跑到dead end時導彈又突然煞停喺佢面前，咁都撞佢唔死實在令人O嘴！之後佢仲可以徒手拆除炸彈裝置，劇情令人發笑畫面「噴飯」！派完膠之後劇情交代黃宗澤原來曾經係英國MI6特工，之但係特工就可以刀槍不入？
常見問題
《超能使者》全用《城寨》班底？
本劇雲集了《城寨英雄》、《同盟》和《鐵拳英雄》的演員，由金牌監製打造⋯⋯按此看劇集&人物介紹
《超能使者》大玩CG特效代替真功夫？
《超能使者》監製文偉鴻表示，此劇為加強真實感摒棄全CG製作，不惜工本，更用了逾1800個CG鏡頭。而主角穿梭「時間停頓空間」的畫面，除了要靠高速攝影機拍攝之外，原來還需要演員們⋯⋯按此看劇集&人物介紹
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