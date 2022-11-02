超能使者

《超能使者》開宗明義狂派膠！嚴選無綫10大膠劇：最膠原來唔係徐子珊…

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TVB新劇《超能使者》被譽為時裝版《鐵拳英雄》，但預告見到一眾角色造型都變成《X-Men》和《復仇者聯盟》的混合體，「膠」味十足，男主角之一的陳山聰更被封為「膠」勇！其實《超能使者》的「膠」處都未算最「膠」，過往有不少TVB劇都會突然失控暴走，出現離奇派「膠」情節，睇到人O晒嘴！

《超能使者》變「膠」能使者

《超能使者》是無綫55周年台慶劇，接棒《美麗戰場》本周首播，劇情以異能英雄為主題，講述五位社會低下層人物成為街頭英雄拯救街坊的故事。劇集預告已率先見陳山聰滿口鄉音現身，原來他飾演武術高強的國術隊成員高勇，在預告中被封為「膠」勇，而一眾超能使者亦被封為「膠」能使者，可見劇集的監製和編劇在炮製出《城寨英雄》、《同盟》、《鐵拳英雄》等劇集後，今次為了搞搞新意思，已經放棄追求劇味，而改為追求「膠」味。

台慶劇 陳山聰 《超能使者》儲倉兩年終於播映，由陳展鵬、唐詩詠、陳山聰、劉穎鏇和劉佩玥主演。
《超能使者》儲倉兩年終於播出，劇集主演包括有陳展鵬、唐詩詠、陳山聰、劉穎鏇、林子善、沈震軒、王君馨、劉佩玥、歐瑞偉等。（圖片來源：TVB.com）
超能使者 故事舞台設於非常市井的深水埗
《超能使者》故事舞台設於非常市井的深水埗，講述一班擁有不同特殊能力的主角將會挺身而出，為除去社會不公義的事件，而化身成「街頭英雄」拯救街坊，令網民都好擔心劇集會變到同森美主演的《過街英雄》一樣，收視口碑均仆直。（圖片來源：TVB《超能使者》截圖）
超能使者 陳山聰在劇中和林子善飾演一對孖生兄弟，亦與劉穎鏇合演一對搞笑情侶
劇中飾演「膠」勇的陳山聰艷福不淺，除了有葉蒨文（右）飾演其初戀情人，更會與劉穎鏇合演一對搞笑情侶，兩人一樣擁有超強Body，刀槍不入，絕對係「超能聯盟」入面的最強成員！（圖片來源：TVB提供《超能使者》劇照）

嚴選無綫10大硬膠劇集情節

1.《隔世追兇》：石修催眠術

要提膠劇情節，首當其衝的當然是當年《隔世過兇》中，石姓心理學家驚鴻一瞥的神級催眠術。

超能使者 無線10大硬膠劇集情節
石修催眠術技驚四座。（圖片來源：《隔世追兇》截圖）
超能使者 無線10大硬膠劇集情節
如果催眠那麼簡單，小編也想學學。（圖片來源：《隔世追兇》截圖）

當時石修在戲中被人追殺，於是用槍手的鼻血來對他進行催眠，結果槍手像木偶一樣被他完全操控，此事堪稱膠劇一絕。

超能使者 無線10大硬膠劇集情節
石修用槍手的鼻血來對他進行催眠。（圖片來源：《隔世追兇》截圖）
超能使者 此事堪稱膠劇一絕
此事堪稱膠劇一絕。（圖片來源：《隔世追兇》截圖）

2.《桌球天王》：屠龍倚天cue

另外，便是榮獲外國桌球手分享的《桌球天王》，此劇中將武俠小說中的中國功夫融入西方的桌球之中，可謂是中西合壁。

超能使者 無線10大硬膠劇集情節
此劇中將中國功夫融入桌球。（圖片來源：《桌球天王》截圖）
超能使者 連開球方式都別出心裁
連開球方式都別出心裁。（圖片來源：《桌球天王》截圖）

當中鄭少秋的桌球花式「七重天」，及他的「屠龍倚天cue」更是成為一眾青少年桌球愛好者的佳話。

超能使者 無線10大硬膠劇集情節
當然不少得出力過猛的「爆cue」。（圖片來源：《桌球天王》截圖）
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手持神cue的秋官是劇中的桌球高手。（圖片來源：《桌球天王》截圖）

3.《強劍》：龜波氣功

TVB近年來已經少有推出一部充滿特技的武俠劇集，而這一部《強劍》可算是當年TVB的「重本」之作，雖然特技質素方面不予置評，但是創意可算是一流。

超能使者 無線10大硬膠劇集情節
《強劍》可算是當年TVB的「重本」之作。（圖片來源：《強劍》截圖）
超能使者 無線10大硬膠劇集情節
創意可算是一流，可惜「衰收尾」。（圖片來源：《強劍》截圖）

可惜，編劇們的創意始終有用完一日。在大結局中，他們已經懶得創出新的「神功」，選擇直接向鳥山明的《龍珠》致敬，讓一對主人公使出「龜波氣功」，節時省事。

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劇中向鳥山明的《龍珠》致敬。（圖片來源：《強劍》截圖）
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讓一對主人公使出「龜波氣功」。（圖片來源：《強劍》截圖）

4.《飛虎2》：番梘泡狙擊

相信各位男性都會有著一個成為槍手的夢想，但看了以下劇集的話，你應該就會知道成為狙擊手都不是一件常人能做到的事。《飛虎2》一集講述，一眾飛虎隊友遭受狙擊手埋伏，他們只能被逼使用手槍反擊。

超能使者 無線10大硬膠劇集情節
一眾飛虎隊友遭受狙擊手埋伏。（圖片來源：《飛虎2》截圖）
超能使者 無線10大硬膠劇集情節
他們只能被逼使用手槍反擊。（圖片來源：《飛虎2》截圖）

而作為飛虎隊隊中最精銳的狙擊手梁烈唯，與槍手對槍期間，居然能夠用番梘泡的折射來發現槍手的位置。被這般超卓的狙擊之神擊斃，這位槍手都可算是死得不冤了。

超能使者 無線10大硬膠劇集情節
梁烈唯與槍手對槍期間，居然能夠用番梘泡的折射來發現槍手的位置。（圖片來源：《飛虎2》截圖）
超能使者 那位槍手都可算是死得不冤
那位槍手都可算是死得不冤。（圖片來源：《飛虎2》截圖）

5.《叛逃》：飛檐走壁關禮傑

來到近年，硬膠劇情都充斥著無綫的警匪劇集。《叛逃》中，關禮傑為鎮住一部桀驁不馴的學員，他選擇了「跳樓」！

超能使者 關禮傑為鎮住一部桀驁不馴的學員
關禮傑為鎮住一部桀驁不馴的學員。（圖片來源：《叛逃》截圖）
超能使者 無線10大硬膠劇集情節
他選擇了「跳樓」。（圖片來源：《叛逃》截圖）

而他的「跳樓」簡直驚天地、泣鬼神。在一段緩跑後居然可以一躍跳過兩座大廈間，約3米的空隙。少一點信念，他的「飛行號」都未必有效。

超能使者 他的「跳樓」簡直驚天地，泣鬼神
他的「跳樓」簡直驚天地、泣鬼神。（圖片來源：《叛逃》截圖）
超能使者 估計他是用了「飛行號」，才能靠信念跳過大廈
估計他是用了「飛行號」，才能靠信念跳過大廈。（圖片來源：《叛逃》截圖）

6.《神鎗狙擊》：通臂神猿謝天華

同樣出自相近的題材，在《神鎗狙擊》中，謝天華的表現與關禮傑亦是不遑多讓，居然在單手攀石的同時接聽電話，及後被網民封為「通臂神猿謝天華」。

超能使者 謝天華在單手攀石的同時接聽電話
謝天華在單手攀石的同時接聽電話。（圖片來源：《神鎗狙擊》截圖）
超能使者 被網民封為「通臂神猿謝天華」
被網民封為「通臂神猿謝天華」。（圖片來源：《神鎗狙擊》截圖）

而有網民指出，原來這個情節是TVB的編劇，特意向 Tom Cruise 的經典電影《職業特工隊2》一幕致敬。

超能使者 Tom Cruise 的經典電影《職業特工隊2》中攀石一幕
Tom Cruise 的經典電影《職業特工隊2》中攀石一幕。（圖片來源：《神鎗狙擊》截圖）
超能使者 游學修的影片中亦有惡搞這幕
游學修的影片中亦有惡搞這幕。（圖片來源：《神鎗狙擊》截圖）

7.《神鎗狙擊》：橫練鐵布徐子珊

在同一部劇集中，亦有著另一位「能人異士」，徐子珊在劇中多次經歷槍戰及爆炸都衣衫無損，妝容依舊，似有「不死之身」。雖然她最後被一顆子彈打中罩門，破了他的「十三太保橫練金鐘罩」，但仍無改她的「不死身」地位。

超能使者 徐子珊在劇中多次經歷槍戰及爆炸都衣衫無損
徐子珊在劇中多次經歷槍戰及爆炸都衣衫無損。（圖片來源：《神鎗狙擊》截圖）
超能使者 雖然她最後被一顆子彈打中罩門，破了他的「十三太保橫練金鐘罩」
雖然她最後被一顆子彈打中罩門，破了他的「十三太保橫練金鐘罩」。（圖片來源：《神鎗狙擊》截圖）

而徐子珊受傷後在醫院呆坐的一幕，亦被網民瘋狂改圖，不死子珊慘淪為一眾高登仔的玩物。

超能使者 此幕讓不死子珊慘淪為一眾高登仔的玩物
徐子珊受傷後在醫院呆坐的一幕，讓不死子珊淪為一眾高登仔的玩物。（圖片來源：《神鎗狙擊》截圖）
超能使者 徐子珊受傷後在醫院呆坐的一幕，亦被網民瘋狂改圖
被網民瘋狂改圖。（圖片來源：網上圖片）

8.《鐵馬戰車》：記憶宮殿

本以為《鐵馬戰車》這部劇集，應該是主要圍著飛車追逐的劇集，怎料當中唐詩詠「超能力」般的讀唇及記憶能力，竟奪去鐵馬及戰車的焦點。

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唐詩詠有著「超能力」般的讀唇及記憶能力。（圖片來源：《鐵馬戰車》截圖）
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能做到「入微」回帶。（圖片來源：《鐵馬戰車》截圖）

雖然現實當中，的而且確有著「記憶宮殿」這種記憶法，但相信要做到唐詩詠在劇中的「入微」回帶，沒有特異功能都未必做到。

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雖然現實亦有「記憶宮殿」這種記憶法。（圖片來源：《鐵馬戰車》截圖）
超能使者 在英國劇集「福爾摩斯」中亦有著類似的情節，但表現手法比TVB更為內行
在英國劇集「福爾摩斯」中亦有著類似的情節，但表現手法比TVB更為內行。（圖片來源：《鐵馬戰車》截圖）

9.《跨世代》：飲管醫氣胸

在曾經熱爆的cult劇《跨世代》中，不但大膽玩男男曖味，宇宙大王結局，就連醫學急救都有著一番特別的作為。

超能使者 無線10大硬膠劇集情節
「飲管有手，天下我有」（圖片來源：《跨世代》截圖）
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此幕的CG效果亦成為大家的焦點。（圖片來源：《跨世代》截圖）

在劇集中，譚凱琪為了救治一位因受傷而引致氣胸的人，居然選擇用吸管為病人排氣，簡直神乎奇技，她內力之深厚，應已達到「摘花飛葉皆可傷人」。

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用吸管為病人排氣，簡直神乎奇技，張繼聰亦為之驚訝。（圖片來源：《跨世代》截圖）
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日劇《醫龍》中亦有著相似的情節，不過用的是原子筆。（圖片來源：《跨世代》截圖）

10.《飛虎3》：徒手拆炸彈

無綫劇集《飛虎》系列長拍長有，去到第3輯《飛虎之雷霆極戰》更集結多位型男型佬上陣，製作方面亦同時upgrade，當中有唔少大型爆破、飛車追逐等大場面，之不過劇集中嘅黃宗澤又玩英雄主意，導彈砸佢唔死仲畀佢徒手KO一嘢拆除，又一個主角練成不死身囉！

超能使者 飾演重案組高級督察汪國棟嘅黃宗澤，單拖奮力追捕罪犯時，被匪徒開槍亂掃射佢唔死，連導彈都撞佢唔死，練成不死身！
飾演重案組高級督察汪國棟嘅黃宗澤，單拖奮力追捕罪犯時，被匪徒開槍亂掃射佢唔死，連導彈都撞佢唔死，練成不死身！（圖片來源：《飛虎3》截圖）
超能使者 雖則話黃宗澤之前做過特工，但佢竟然可以徒手拆炸彈，咁使乜要拆彈專家啫！
雖則話黃宗澤之前做過特工，但佢竟然可以徒手拆炸彈，咁仲使乜要拆彈專家啫！（圖片來源：《飛虎3》截圖）

劇集一開始講述飾演重案組高級督察嘅黃宗澤，奮力追捕一班國際罪犯時，一個裝有大型導彈嘅貨櫃突然掉下，大型導彈意外滑出，並向黃宗澤撞過去，但黃宗澤好勁奮力逃跑，跑到dead end時導彈又突然煞停喺佢面前，咁都撞佢唔死實在令人O嘴！之後佢仲可以徒手拆除炸彈裝置，劇情令人發笑畫面「噴飯」！派完膠之後劇情交代黃宗澤原來曾經係英國MI6特工，之但係特工就可以刀槍不入？

超能使者 導彈由貨櫃意外滑出，並一直向黃宗澤撞過去，黃宗澤突然飛人上身九秒九摩打腿喪跑。
導彈由貨櫃意外滑出，並一直向黃宗澤撞過去，黃宗澤突然飛人上身9秒9摩打腿喪跑。（圖片來源：《飛虎3》截圖）
超能使者 《飛虎》第7集派膠劇情 黃宗澤徒手拆炸彈、出動《星戰》BB8客串做自殺式炸彈
導彈直線滑出，點解佢唔向另一個方向跑？（圖片來源：《飛虎3》截圖）
超能使者 跑到冇路可逃之際，大型導彈又會突然急煞停喺佢面前，非常神奇。
跑到冇路可逃之際，大型導彈又會突然急煞停喺佢面前，非常神奇。（圖片來源：《飛虎3》截圖）

常見問題

《超能使者》全用《城寨》班底？

本劇雲集了《城寨英雄》、《同盟》和《鐵拳英雄》的演員，由金牌監製打造⋯⋯按此看劇集&人物介紹

《超能使者》大玩CG特效代替真功夫？

《超能使者》監製文偉鴻表示，此劇為加強真實感摒棄全CG製作，不惜工本，更用了逾1800個CG鏡頭。而主角穿梭「時間停頓空間」的畫面，除了要靠高速攝影機拍攝之外，原來還需要演員們⋯⋯按此看劇集&人物介紹

撰文：東方新地圖片來源：TVB.com、TVB《超能使者》截圖及劇照、《隔世追兇》截圖、《桌球天王》截圖、《強劍》截圖、《飛虎2》截圖、《叛逃》截圖、《神鎗狙擊》截圖、《鐵馬戰車》截圖、《跨世代》截圖、《飛虎3》截圖資料或影片來源：[email protected] (official)

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