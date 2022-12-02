《超能使者》監製文偉鴻《隱形戰隊》後又有新作 原班人馬繼續撇甩陳展鵬

TVB監製文偉鴻Jazz先後在2014年及2016年憑監製《使徒行者》及《城寨英雄》獲獎，之後他繼續採用《城寨英雄》大部分原班台前幕後人馬，拍下了《同盟》、《鐵拳英雄》、《超能使者》和《隱形戰隊》等多部劇集，雖然《隱形戰隊》尚未有得播，但近日已有消息指文偉鴻已開始籌拍新一部原班人馬作品！