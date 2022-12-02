《超能使者》監製文偉鴻《隱形戰隊》後又有新作 原班人馬繼續撇甩陳展鵬
《超能使者》監製新作 繼續飛走陳展鵬
近日有消息指《超能使者》監製文偉鴻將於下月（1月）開拍一部名為《奪命提示》的新劇，類型為時裝警匪劇，主演的藝人有陳山聰、劉穎鏇、劉佩玥、張振朗、丁子朗、郭柏妍、林子善、張國強，可見文偉鴻仍會在新劇採用他的一班愛將，但相較於近日播出的《超能使者》，今次新劇主角陣容除了已離巢的唐詩詠和王君馨外，還少了憑《城寨英雄》升呢視帝的陳展鵬。
《奪命提示》＝《使徒行者》＋《未來報告》？
新劇《奪命提示》內容被指結合了劇集《使徒行者》懸疑及電影《未來報告》科幻元素，因為陳展鵬被傳因一個原因得罪方丈，令陳山聰終於升呢做到男主角，成為文偉鴻的終極愛將！故事講述郭柏飛（陳山聰飾）、姜曦文（張振朗飾）和劉力（林子善飾）十多年前初出學堂之時，與警長羅友邦（張國強飾）四師徒感情深厚，三年前一次行動中，邦被匪徒槍殺、力重傷昏迷，文歸咎於飛，好友自此分道揚鑣。
此時城中發生妙齡女郎肢解謀殺案，受害者與販賣人口集團有關，隷屬情報科的文負責調查集團罪證，而重案組的飛負責追查兇手，派遣見習督察溫嘉莉（劉穎鏇飾）混入犯罪集團。飛和文不約而同、接二連三地收到神秘手機訊息，提示命案線索，上級遂將兩組人合併，成立神秘訊息情報科（ASIB）。ASIB由飛和文帶領，共同拆解這些似是來自未來的神秘訊息，偵破離奇命案。
值得一提的是今次首度升呢女主角的劉穎鏇，有指將會再度與陳山聰有感情線，仲要加埋張振朗玩三角戀，而劉佩玥飾演的臥底角色，則會與丁子朗飾演的學警角色有感情線。而46歲的陳山聰要同35歲的張振朗飾演同期學警，相信也會是一大考驗。
陳展鵬傳扭計失《隱形戰隊》主角
其實預定在明年播出的劇集《隱形戰隊》中，陳展鵬的主角地位也已被馬國明取代，只剩下少許客串的戲份。今年一連有《鐵拳英雄》、《童時愛上你》、回歸系列《母親的乒乓球》、《黯夜守護者》、《超能使者》五部劇集都有陳展鵬演出，不過早前有傳因陳展鵬扭計要求加人工，令他在《隱形戰隊》的戲份大幅刪減，由主演「降呢」變客串，男一地位被馬國明「執二攤」頂上。
視帝降呢做陪襯陳展鵬被迫就範
當時有傳因為《逆天奇案》收視口碑俱佳，讓陳展鵬與無綫傾洽續約時獅子開大口，以照顧病母及養家為由，要求加人工至年薪五百萬，與視帝黎耀祥睇齊，引來無綫不滿，而作出連串大懲罰，包括在《廉政狙擊》、《童時愛上你》及《隱形戰隊》中，都將他由男一「降呢」做陪襯，令要養家活兒的煎Pang唔敢再扭計加人工，被迫就範。不過煎Pang回應時就否認曾獅子開大口，仲話唔介意做陪襯，指觀眾覺得好睇舒服便冇問題。
《隱形戰隊》茶餐廳被指熟口熟面
不過對於TVB明年重點推介的《隱形戰隊》，但卻有網民指出這部劇集部分場景及人物造型都熟口熟面，與近日播出的《超能使者》十分相似，尤其是其中的茶餐廳場景。
劉穎鏇繼續小背心＋比堅尼
劉穎鏇在《超能使者》以「最強Body」作賣點，除了背心短褲外仲著埋比堅尼上陣，非常瞓身，而在同樣是時裝劇的《隱形戰隊》中，劉穎鏇就再瞓多次身，打交著小背心、查案著比堅尼，難怪能夠成為文監製愛將，在新劇《奪命提示》升呢做女主角。
當大部隊都著晒避彈衣全副武裝上陣時，劉穎鏇都係得一件小背心，一路跑一路彈下彈下，用肉身去擋子彈。
在《隱形戰隊》打交時，劉穎鏇都保持住《超能使者》的身手，同著小背心打交的傳統，仲不時露腰，大曬腹肌。
林子善又騷肌
在《超能使者》扮演夜場舞男跳脫衣舞的林子善，在《隱形戰隊》扮警察，亦有大量騷肌場面。
《隱形戰隊》大量肉搏＋槍戰戲
《隱形戰隊》和《超能使者》最大的分別，相信是《隱形戰隊》劇情主要講反恐部隊，比《超能使者》多了不少槍戰戲，唐詩詠亦透露過劇中有非常多的打鬥場面。
常見問題
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