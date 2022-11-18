超能使者｜郭子豪成新晉姦夫擔當 靠一樣嘢贏過陳展鵬？揭郭子豪闊少真身
《超能使者》郭子豪 演姦夫受讚賞
《超能使者》監製文偉鴻（Jazz）亦在社交網上載了幾張姦夫郭子豪和劉佩玥的床照，並爆料：「唔單止撞破，應該係電視首次的’夫目前犯’ 。」
相中可見兩人都只穿著背心短褲，在床上相擁笑鬧，即使被陳展鵬當場撞破，劉佩玥都只係對陳展鵬黑面，未有趕姦夫郭子豪離開。
預告片中，更見到陳展鵬在一條後巷對郭子豪大打出手，但被壓在地上打的郭子豪未驚過，更炫耀地對陳展鵬說：「你老婆就係咁樣擒住我你知唔知呀？」被網民大讚他演姦夫個樣奸到出汁，演得好精彩。
劉佩玥激讚郭子豪上圍勁
陳展鵬與劉佩玥接受傳媒訪問時，都大讚陳子豪演姦夫演得好，因為他並未有落荒而逃，反而是向陳展鵬宣示主權，演出了不一樣的姦夫感覺。此外兩人都激讚郭子豪身材好，上圍仲勁過劉佩玥，她笑指那場戲她也要微露，所以曾努力keep fit，不過到拍《美麗戰場》時，因為導演日日萬歲，搞到她相比拍《超能使者》時，已肥了十磅。
被問係咪幕後操控老公？劉佩玥答：淑敏唔淨係一個妻子
之前一集講到劉佩玥與郭子豪街頭親熱遭陳展鵬撞破，惱羞成怒的她竟邊哭邊向陳展鵬發爛渣，不少網民看畢都大讚阿Moon好戲：「愈來愈有戲味，內心戲更佳」、「值得開部劇畀Moon」，對此阿Moon笑言：「聽到大家鍾意我都好開心，我會繼續努力。」問到要由「模範太太」突變成「陰謀人妻」是否很考演技時，她說：「因為唔想做到慘情戲咁，所以一路要壓抑住自己嘅感覺去演，直到最後先大爆發宣洩不滿。其實攤牌一幕Jazz都好緊張，好彩有佢同導演，仲有展鵬、郭子豪兩位好對手，加上所有嘢配合得好好，令我好相信角色嘅遭遇而真心地投入咗。」對於被指是Final Boss，Moon就大賣關子謂：「好多人問我係咪喺幕後操控阿鏈，我只可以講淑敏唔淨係一個妻子，仲會影響阿鏈將來嘅發展。」
揭郭子豪闊少真身 棄工程師做演員 曾涉醜聞幸獲女友鄧卓殷支持
現年31歲的郭子豪自2014年加入無綫，近年經常在劇集騷肌，不過人氣肌男唔係得個殼，郭子豪品學兼優，是英國名牌學府帝國學院機械工程系高材生，而且家境富裕，父親從事製衣廠起家，現經營時裝貿易生意，不過郭子豪入行後刻意密冚富貴背景從不曬家人合照。
郭子豪喇沙仔 名牌高材生
郭子豪品學兼優，小學中學讀名校喇沙書院，有指未放榜已有數間英國學校向他招手， 最後入讀全球十大名牌學府倫敦帝國學院（Imperial College London），所修讀的機械工程系更是全球排名第三。
揮低全球200大隻仔 成首位A&F亞洲區廣告模特兒
郭子豪條件優越，大學畢業後在保時捷當實習生，機緣巧合下，當年以21歲俊俏外表及健碩身材，揮低二百多人，成為美國時裝品牌A&F的亞洲區廣告模特兒，該品牌百多年來首次起用華人臉孔，郭子豪為品牌作世界巡迴宣傳﹗
郭子豪棄做工程師追夢 開製作公司做埋幕後
本來可以做工程師的郭子豪，不想安於在office工作，加上當模特兒後因而令更多人認識，決定給自己三年時間追夢。熱愛演藝工作的郭子豪更到演藝學院修讀導演課程，又開製作公司，並且凡事親力親為， 打燈揸機剪片乜都做，曾為馮允謙拍微電影 。因為唔甘於只做花瓶，14年由模特兒加入無綫訓練班決心要做演員，他指若三年不達標便返回去做工程師﹗
郭子豪豪住半山獨立屋 開通父親全力支持
家境富裕的郭子豪，入行不久已可過獨立生活，搬離家人同住的大埔康樂園，以月租約三萬五自己租住半山龍城堡獨立屋，又揸價值80萬的Audi名車出入代步，好富貴。更幸運有個思想開通父親，搞製衣生意的郭父，未有要求兒子繼承衣缽，還大力支持兒子加入娛樂圈工作，給他極大自由度。
郭子豪曾閉關苦練九個月 奪健美先生冠軍
郭子豪於18年參加「PCA PRO及香港健美及運動體適能錦標賽2018」，並奪得冠男子組華南區冠軍。為參加這個比賽，他特意向公司請假八個月來備戰，憑著意志練出健碩身形，擁47吋胸肌，體內脂肪比例僅得3%，成功勝出這個比賽及首位獲此名銜的TVB藝人，他十分感激教練、家人和女友的支持。
郭子豪酒駕被捕 事業插水
郭子豪加入無綫機會不少，卻因一事令事業插水，2019年3月，郭子豪涉嫌酒後駕駛被警方拘捕，當時他接受傳媒訪問並否認為當事人：「唔係我，我喺屋企，今晚無揸過車！」不過事隔半日他又發聲承認自己醉駕﹗被指觸怒無綫，郭子豪其後為案件上庭，離開法院時表示會以一個後悔、正面的心去面對判決，往後如常以謙卑和正面心態努力工作，讓大家看到自己有改進。
郭子豪被爆暗撻港姐亞軍鄧卓殷 急澄清與舊愛已分手！
負面新聞稍為平息，郭子豪突然被爆出背住拍拖3年的圈外女友Karen，偷食當時24歲港姐亞軍兼最上鏡小姐鄧卓殷（Amber），有指二人因拍攝綜藝節目《娛樂大家》而暗撻成功！由於鄧卓殷無耐前才回復單身唔會急於拍拖，一度傳出四角戀甚為複雜﹗郭子豪急澄清與舊愛已分手，以還鄧卓殷清白﹗
拍拖3年甜蜜放閃闢分手傳聞
「偷食」傳聞發生一年後，郭子豪接受訪問時忽然公開認愛，感謝Amber在自己全面停工、陷入人生低潮時無限量支持他，更大讚Amber是他見過最善良的人！公關戀情後一直保持低調，直到去年傳出分訊後，二人才在社交平台上頻密放閃，力證三年情未變。
被方紹聰借醉爆好事近
方紹聰奶仔、郭子豪與何廣沛因為合作拍《食腦喪B》而結緣，三人更走在一起成立《食腦 BrainStorming》頻道，一齊搞創作拍片賺錢。早前他們拍了一條影片邊飲酒邊答問題，考驗彼此友誼，開頭的問題都圍繞三人的相識及結盟經過，只見飲大兩杯的奶仔面色愈來愈紅潤，導演問若然遇上火警只可救走一人，他們分別會選擇邊個？結果郭子豪揀何廣沛，何廣沛都係揀自己，得奶仔揀郭子豪，原因竟然係：「我哋三個入面，得佢（郭子豪）有女朋友要照顧又就快結婚，我覺得你要照顧Amber（鄧卓殷）吖嘛！」
重溫郭子豪有肌突圍之路15年水著上位
郭子豪是無綫第28期訓練班學員，畢業簽約成為無綫親生仔，演出機會陸續有來，同佢一身健美肌肉不無關係。唔少監製都睇中郭子豪健碩身形，不時搵佢在劇集同綜藝節目晒肌，在節目《超強選擇1分鐘》，大隻仔郭子豪同一班比堅尼女郎企埋，睇頭並唔輸蝕，難怪成功出位。
17年大隻王子
在劇集《親親我好媽》演籃球王子，暗戀 Miss陳敏之，又係因為夠大隻開始受注目。
18年《跳躍生命缐》彈出
罕有唔以大卡士孭飛的18年無綫台慶劇《跳躍生命線》，因為劇情寫實貼地，收視口碑皆理想，能夠成功搶灘除咗劇本吸引，劇中一班人氣小 鮮肉更非常吸睛，除咗男二何廣沛爆紅，劇中不停騷肌晒本錢的大隻仔郭子豪，表現亦被睇高一線。
18年半裸鬥肌
在劇集《三個女人一個「因」》，同袁偉豪半裸鬥肌，發達胸肌一出場睇到一班女觀眾嘩嘩聲。
常見問題
《超能使者》全用《城寨》班底？
本劇雲集了《城寨英雄》、《同盟》和《鐵拳英雄》的演員，由金牌監製打造⋯⋯按此看劇集&人物介紹
《超能使者》大玩CG特效代替真功夫？
《超能使者》監製文偉鴻表示，此劇為加強真實感摒棄全CG製作，不惜工本，更用了逾1800個CG鏡頭。而主角穿梭「時間停頓空間」的畫面，除了要靠高速攝影機拍攝之外，原來還需要演員們⋯⋯按此看劇集&人物介紹
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