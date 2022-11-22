超能使者 | 奸角陳國峰被封「無綫Anson Lo」 中泰混血兒曾陷連環不幸絕境

陳國峰近日在無綫台慶劇《超能使者》中，飾演奸到出汁的「黑二代」Dickson賀逸熹，近日劇情更講到他企圖侵犯Open姐（劉穎鏇飾），令觀眾睇到眼火爆，由於他在劇中經常化上濃妝，仲畫埋眼線，造型非常出位，更有網民封他做「無綫Anson Lo」！