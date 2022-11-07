超能使者｜45歲陳展鵬救「參」喪跑扭傷腰 劉穎鏇癲妹肉博歹徒獲讚有天份
《超能使者》明仔慘成「肉參」
11月7日（周一）晚播出的第6集中，高佬（楊證樺飾）及明仔（潘墨凌飾）父子倆遭到黑幫追斬，被擄走的明仔更慘成「肉參」，之後高佬驚現堂口大會，因為高佬的一番說話，令爭做下一任坐館的黑幫大家姐韋瑞琦（王君馨Grace飾）和黑幫頭目賀慶隆（歐瑞偉飾），鬥爭愈演愈烈。
《超能使者》陳展鵬「正義基因」爆發
劇中阿鏈（陳展鵬飾）一直予人感覺貪生怕死，殊不知潛藏的「正義基因」竟在危急關頭爆發兼升呢，更會孖住Open姐（劉穎鏇飾）「零Gear」上陣齊心殺敵！
劇集監製文偉鴻（Jazz）披露拍攝該場「救人」CG戲時，陳展鵬需要抱住明仔「自主Fast Forward」，以加快至少兩至三倍的速度，再連續來回喪跑七至八次，非常考體力，陳展鵬在拍攝期間更一度扭傷腰！
《超能使者》劉穎鏇成功挑戰弱項High Kick
這集Open姐跟歹徒肉搏一幕，先後連環施展𨅝腳、飛踢、拳打等招數，則可觀性爆燈！Tiffany受訪時分享了如何在拍攝現場對付自己的弱項High Kick，她笑言一不用埋位就落力拉筋，好讓正式拍攝時能踢得更高更直，最終Tiffany的努力亦沒有白費，只NG了5次便收貨。
提到拍攝期間要Keep住補妝遮掉手腳瘀痕，Tiffany則認為辛苦是值得的：「記得第2日我成身好㾓痛，因為突然用咗啲平時完全冇練過嘅肌肉。雖然拍打戲係辛苦，但見到成果好有滿足感，亦拍得非常開心，唔少朋友都話估唔到我做到癲喪嘅一面，我覺得好有成功感。」
《超能使者》陳山聰炎夏連環出招「讓子彈飛」
至於擁有「刀槍不入」超能力的高勇（陳山聰飾），則有置身子彈橫飛的飛身畫面，單看預告及劇照亦能感受到箇中的緊張感。憑空想像「子彈橫飛」的山聰，要捉準時間做反應，甚考反應、想像力及演技，Jazz補充指拍攝當日天氣炎熱，山聰更在如此情況下大耍10多招功夫絕不容易，Jazz說：「好彩佢做開運動又大隻，否則好易會虛脫。」
《超能使者》王君馨與餐廳老闆袁叔關係「耐人尋味」
這集另一焦點，則是瑞琦與賀慶隆之間的精彩對決，Grace預告片中一句：「江湖事，江湖了」，字字鏗鏘兼滲出濃濃戲味，令人相當期待她與歐瑞偉鬥智鬥狠鬥演技的場口。其實Grace出場至今「霸氣」盡露早已贏盡網民關注，獲讚型格兼好戲，而與她有著「耐人尋味」關係的餐廳老闆袁家富（袁叔，張國強飾），本周真實身份亦會揭開！日前子善、Tiffany、Moon等於IG開Live時，便搶先爆袁叔真實身份是「猛人」，更大派貼士叫大家要留意袁叔紋身。
超能使者 ｜第6集預告｜超能使者集體遇意外：
一眾超能使者終於集結，齊齊去救人！
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常見問題
《超能使者》全用《城寨》班底？
本劇雲集了《城寨英雄》、《同盟》和《鐵拳英雄》的演員，由金牌監製打造⋯⋯按此看劇集&人物介紹
《超能使者》大玩CG特效代替真功夫？
《超能使者》監製文偉鴻表示，此劇為加強真實感摒棄全CG製作，不惜工本，更用了逾1800個CG鏡頭。而主角穿梭「時間停頓空間」的畫面，除了要靠高速攝影機拍攝之外，原來還需要演員們⋯⋯按此看劇集&人物介紹