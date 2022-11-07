超能使者

超能使者｜45歲陳展鵬救「參」喪跑扭傷腰 劉穎鏇癲妹肉博歹徒獲讚有天份

最新娛聞
東方新地

廣告

無綫台慶劇《超能使者》近日正逢周一至五晚上9點半在翡翠台播出，最新一集講到一班「超能使者」包括陳展鵬、唐詩詠、陳山聰、劉穎鏇（Tiffany）等，將會以身犯險，深入藏參陣營勇救明仔，當中除了連場激烈打鬥，還有追逐及槍戰戲，畫面刺激又震撼！

即睇《超能使者》最新劇情劇透

《超能使者》明仔慘成「肉參」

11月7日（周一）晚播出的第6集中，高佬（楊證樺飾）及明仔（潘墨凌飾）父子倆遭到黑幫追斬，被擄走的明仔更慘成「肉參」，之後高佬驚現堂口大會，因為高佬的一番說話，令爭做下一任坐館的黑幫大家姐韋瑞琦（王君馨Grace飾）和黑幫頭目賀慶隆（歐瑞偉飾），鬥爭愈演愈烈。

超能使者 高佬父子這集於街頭被黑幫追斬。
高佬父子這集於街頭被黑幫追斬。（圖片來源：TVB提供）
超能使者 明仔其後更慘成「肉參」。
明仔其後更慘成「肉參」。（圖片來源：TVB提供）
超能使者 黑幫大家姐韋瑞琦與黑幫頭目賀慶隆之間的鬥爭亦愈演愈烈。
黑幫大家姐韋瑞琦與黑幫頭目賀慶隆之間的鬥爭亦愈演愈烈。（圖片來源：TVB提供）

《超能使者》陳展鵬「正義基因」爆發

劇中阿鏈（陳展鵬飾）一直予人感覺貪生怕死，殊不知潛藏的「正義基因」竟在危急關頭爆發兼升呢，更會孖住Open姐（劉穎鏇飾）「零Gear」上陣齊心殺敵！

超能使者 予人感覺怕死的阿鏈，被Q姨等人怒罵「縮骨」。
予人感覺怕死的阿鏈，被Q姨等人怒罵「縮骨」。（圖片來源：TVB提供）
超能使者 但阿鏈最後都係決定挺身而出，深入藏參陣營拯救明仔。
原本阿鏈以家人為由，拒絕參與眾人的「救參」行動。（圖片來源：TVB提供）
超能使者 但阿鏈最後都係決定挺身而出，深入藏參陣營拯救明仔。
但阿鏈最後都係決定挺身而出，深入藏參陣營拯救明仔。（圖片來源：TVB提供）

劇集監製文偉鴻（Jazz）披露拍攝該場「救人」CG戲時，陳展鵬需要抱住明仔「自主Fast Forward」，以加快至少兩至三倍的速度，再連續來回喪跑七至八次，非常考體力，陳展鵬在拍攝期間更一度扭傷腰！

超能使者 劇中阿鏈因超能力忽然失靈身陷險境，更被槍指住額頭，相當緊張。
劇中阿鏈因超能力忽然失靈身陷險境，更被槍指住額頭，相當緊張。（圖片來源：TVB提供）
超能使者 這場「靜止子彈戲」陳展鵬拍得很不容易。
這場「靜止子彈戲」陳展鵬拍得很不容易。（圖片來源：TVB提供）
超能使者 期間更一度扭傷腰！
期間更一度扭傷腰！（圖片來源：TVB提供）

《超能使者》劉穎鏇成功挑戰弱項High Kick

這集Open姐跟歹徒肉搏一幕，先後連環施展𨅝腳、飛踢、拳打等招數，則可觀性爆燈！Tiffany受訪時分享了如何在拍攝現場對付自己的弱項High Kick，她笑言一不用埋位就落力拉筋，好讓正式拍攝時能踢得更高更直，最終Tiffany的努力亦沒有白費，只NG了5次便收貨。

超能使者 自幼有運動底的Tiffany拍動作戲很快便上手，監製Jazz亦大讚她很有天份。
自幼有運動底的Tiffany拍動作戲很快便上手，監製Jazz亦大讚她很有天份。（圖片來源：TVB提供）
超能使者 Open姐將有連場打鬥戲。
Open姐將有連場打鬥戲。（圖片來源：TVB提供）
超能使者 Tiffany獲讚做出「癲喪感」，搞到佢好有成就感。
Tiffany獲讚做出「癲喪感」，搞到佢好有成就感。（圖片來源：TVB提供）

提到拍攝期間要Keep住補妝遮掉手腳瘀痕，Tiffany則認為辛苦是值得的：「記得第2日我成身好㾓痛，因為突然用咗啲平時完全冇練過嘅肌肉。雖然拍打戲係辛苦，但見到成果好有滿足感，亦拍得非常開心，唔少朋友都話估唔到我做到癲喪嘅一面，我覺得好有成功感。」

超能使者 Tiffany劇中與明仔亦有不少互動。
Tiffany劇中與明仔亦有不少互動。（圖片來源：TVB提供）
超能使者 一班演員獲監製大讚專業又捱得。
一班演員獲監製大讚專業又捱得。（圖片來源：TVB提供）

《超能使者》陳山聰炎夏連環出招「讓子彈飛」

至於擁有「刀槍不入」超能力的高勇（陳山聰飾），則有置身子彈橫飛的飛身畫面，單看預告及劇照亦能感受到箇中的緊張感。憑空想像「子彈橫飛」的山聰，要捉準時間做反應，甚考反應、想像力及演技，Jazz補充指拍攝當日天氣炎熱，山聰更在如此情況下大耍10多招功夫絕不容易，Jazz說：「好彩佢做開運動又大隻，否則好易會虛脫。」

超能使者 山聰飛身擋子彈出場！
陳山聰飛身擋子彈出場！（圖片來源：TVB提供）
超能使者 唐詩詠亦有「發功」醫人。
唐詩詠亦有「發功」醫人。（圖片來源：TVB提供）

《超能使者》王君馨與餐廳老闆袁叔關係「耐人尋味」

這集另一焦點，則是瑞琦與賀慶隆之間的精彩對決，Grace預告片中一句：「江湖事，江湖了」，字字鏗鏘兼滲出濃濃戲味，令人相當期待她與歐瑞偉鬥智鬥狠鬥演技的場口。其實Grace出場至今「霸氣」盡露早已贏盡網民關注，獲讚型格兼好戲，而與她有著「耐人尋味」關係的餐廳老闆袁家富（袁叔，張國強飾），本周真實身份亦會揭開！日前子善、Tiffany、Moon等於IG開Live時，便搶先爆袁叔真實身份是「猛人」，更大派貼士叫大家要留意袁叔紋身。

超能使者 瑞琦將與賀慶隆正面交鋒。
瑞琦將與賀慶隆正面交鋒。（圖片來源：TVB提供）
超能使者 二人互飆演技！
二人互飆演技！（圖片來源：TVB提供）
超能使者 瑞琦與「超能使者」嘅「關係」，到底會點樣發展？
瑞琦與「超能使者」嘅「關係」，到底會點樣發展？（圖片來源：TVB提供）
超能使者 子善、Tiffany、Moon 日前在 IG 開 Live，仲請埋監製 Jazz 齊齊傾。
林子善、Tiffany、Moon 日前在 IG 開 Live，仲請埋監製 Jazz 齊齊傾。（圖片來源：TVB提供）
超能使者 有網民猜測阿Moon係Boss，亦有人猜測佢係袁叔個女！
有網民猜測阿Moon係Boss，亦有人猜測佢係袁叔個女！（圖片來源：TVB提供）
超能使者 子善爆袁叔係猛人，仲叫大家留意佢個紋身。
林子善爆張國強飾演的袁叔係猛人，仲叫大家留意佢個紋身。（圖片來源：TVB提供）

超能使者 ｜第6集預告｜超能使者集體遇意外：

一眾超能使者終於集結，齊齊去救人！

更多：超能使者｜6-10集劇情劇透：最後異能成員沈震軒出場

常見問題

《超能使者》全用《城寨》班底？

本劇雲集了《城寨英雄》、《同盟》和《鐵拳英雄》的演員，由金牌監製打造⋯⋯按此看劇集&人物介紹

《超能使者》大玩CG特效代替真功夫？

《超能使者》監製文偉鴻表示，此劇為加強真實感摒棄全CG製作，不惜工本，更用了逾1800個CG鏡頭。而主角穿梭「時間停頓空間」的畫面，除了要靠高速攝影機拍攝之外，原來還需要演員們⋯⋯按此看劇集&人物介紹

撰文：東方新地圖片來源：TVB提供資料或影片來源：[email protected]

讀者留言

熱門文章

 