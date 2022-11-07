超能使者｜45歲陳展鵬救「參」喪跑扭傷腰 劉穎鏇癲妹肉博歹徒獲讚有天份

無綫台慶劇《超能使者》近日正逢周一至五晚上9點半在翡翠台播出，最新一集講到一班「超能使者」包括陳展鵬、唐詩詠、陳山聰、劉穎鏇（Tiffany）等，將會以身犯險，深入藏參陣營勇救明仔，當中除了連場激烈打鬥，還有追逐及槍戰戲，畫面刺激又震撼！