超能使者｜ 劉穎鏇水着引狼擒 陳展鵬被唐詩詠摑到見暈
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台慶劇《超能使者》昨晚（21日）一集講到精神病獲治好的阿鏈（陳展鵬飾），終於記起家中巨變事實，生無可戀的他一度自我放棄露宿橋底，其間遭魚蛋仔（唐嘉麟飾）等人拳打腳踢兼逼食「地下飯」。
不忍陳展鵬阿鏈被霸凌侮辱的「超能使者」趕及營救，惟阿鏈屢勸不聽，繼續將地上的飯大啖大啖扒入口，更爆Seed認廢人：「我係賤底泥，我鍾意食地上啲飯得唔得吖？我求吓你哋走啦，我唔想見到你哋呀！走呀！」最終還捱了Q姨（唐詩詠飾）狠狠一巴，令不少網民大嗌心悒。
邋遢造型「就地取材」
過去兩集陳展鵬將各種情緒發揮得淋漓盡致，對於演技再獲觀眾肯定，他表示好開心：「好感恩大家陪住我成長，亦畀好多唔同意見、方向我調整，有句說話『真正朋友應該講真正說話』，要進步就一定要接受批評，而觀眾就好似家人咁督促我成長。」為求逼真，陳展鵬指該幕一身邋遢造型是「就地取材」，就是當場將戲服掉落地再捽污糟，又謂「趴地扒飯」NG了三、四次才收貨：「最難過係第一Take，因為我未克服到仲係忌住忌住咁，所以表情唔得。」他指被摑戲是一Take過完成，並謂事前刻意要求唐詩詠出盡全力打：「畀佢打完我都有啲暈暈哋，成個人freeze咗，因為真係食得好應，嗰日返到屋企都見到牙骹位爆咗少少微絲血管。」
超能使者惹殺身之禍
昨晚另一焦點是阿鏈及高勇（陳山聰飾）輪流鬥Chok救人。話說Open姐（劉穎鏇飾）水著廣告引來大老闆賀逸熹（陳國峰飾）垂涎，後者借食飯之名乘機侵犯Open姐，雖然高勇及時救走Open姐，但卻遭逸熹帶人上門追殺。就在Open姐被逸熹挾持一幕，高勇赤手空拳以一敵眾，更化身「人肉盾牌」Man爆為Open姐擋子彈。陳國峰被超能使者教訓到重傷後，父親賀慶隆（歐瑞偉飾）向超能使者發出江湖追殺令！
劉穎鏇水着引陳國峰：
歐瑞偉下江湖追殺令：
賀逸熹（陳國峰飾）借食飯之名乘機侵犯Open姐劉穎鏇，雖然高勇及時救走Open姐，但卻遭逸熹帶人上門追殺。
常見問題
《超能使者》全用《城寨》班底？
本劇雲集了《城寨英雄》、《同盟》和《鐵拳英雄》的演員，由金牌監製打造⋯⋯按此看劇集&人物介紹
《超能使者》大玩CG特效代替真功夫？
《超能使者》監製文偉鴻表示，此劇為加強真實感摒棄全CG製作，不惜工本，更用了逾1800個CG鏡頭。而主角穿梭「時間停頓空間」的畫面，除了要靠高速攝影機拍攝之外，原來還需要演員們⋯⋯按此看劇集&人物介紹