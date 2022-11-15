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超能使者｜陳展鵬「捉姦在床」？劉佩玥黑化暗藏驚天秘密！

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《超能使者》近日討論度較高的「嫌疑人物」非陳展鵬老婆劉佩玥莫屬，網民質疑她對阿鏈與Q姨唐詩詠出雙入對「零呷醋」，並認為對阿鏈冇「性」趣的她忽然懷孕相當有可疑！據知劉佩玥飾演的淑敏，接下來將180度性情大變，更會紅杏出牆？

即睇《超能使者》最新劇情劇透
超能使者 劉佩玥哭著向陳展鵬說離婚。
劉佩玥哭著向陳展鵬說離婚。（圖片來源：TVB《超能使者》截圖）
超能使者 陳展鵬苦苦哀求。
陳展鵬苦苦哀求。（圖片來源：TVB《超能使者》截圖）

《超能使者》劉佩玥提離婚

《超能使者》預告片於昨（14日）晚在官方社交網釋出，先是淑敏（劉佩玥飾）淡淡然對阿鏈說：「離婚啦，我哋冇彎轉。」阿鏈則苦苦哀求：「對唔住呀，我真係唔知我原來咁多嘢做得唔好，畀次機會我，我哋可以返轉頭架……唔好離開我啦老婆……」語畢兩人相擁哭成淚人。

超能使者 劉佩玥好有滴眼淚，真喊定已黑化？
劉佩玥好有滴眼淚，真喊定已黑化？（圖片來源：TVB《超能使者》截圖）

《超能使者》陳展鵬刀架劉佩玥頸

豈料尾段卻突然「筆風急轉」，穿上性感睡衣的淑敏疑似遭捉姦在床，大受打擊的阿鏈更是一手叉頸、一手擸刀，惟淑敏全程竟面無懼色，更離奇地展露出魅惑感十足的神秘眼神；同一時間，Q姨則因發現驚天大秘密，與阿鏈齊齊深陷險境……

超能使者 預告片尾，陳展鵬擸晒刀，仲眼泛淚光，莫非對劉佩玥不利？
預告片尾，陳展鵬擸晒刀，仲眼泛淚光，莫非對劉佩玥不利？（圖片來源：TVB《超能使者》截圖）
超能使者 淑敏喺於生命受威脅時仲離奇地展現魅惑眼神。
淑敏喺於生命受威脅時仲離奇地展現魅惑眼神。（圖片來源：TVB《超能使者》截圖）

《超能使者》劉佩玥：大鑊過離婚

網民對劇情議論紛紛：「Moon唔懷疑展鵬同詩詠嗰吓奇」、「Moon個BB唔係展鵬嘅」、「想知Moon有乜秘密」，更有網上消息指淑敏與阿鏈婚姻凍過水。日前Moon接受《東張西望》訪問時，大賣關子兼爆料謂：「嚟緊係仲大鑊過離婚！」

超能使者 陳展鵬一家吵大架，劉佩玥憤而離家，陳展鵬卻閃過劉佩玥出事的畫面
陳展鵬一家吵大架，劉佩玥憤而離家，陳展鵬卻閃過劉佩玥出事的畫面（圖片來源：TVB《超能使者》截圖）
超能使者 預告片中，淑敏滿身鮮血倒在地上，令事件更添懸念。
預告片中，淑敏滿身鮮血倒在地上，令事件更添懸念。（圖片來源：TVB《超能使者》截圖）

《超能使者》監制大爆有「超能使者」會死

問到淑敏到底隱藏著甚麼秘密？監製Jazz賣關子說：「只能夠講淑敏絕對係關鍵人物，嚟緊仲會有『超能使者』死，相信觀眾一定會意想不到。」而一切謎團將於本周逐步揭開。另今晚阿鏈與高氏兄弟（陳山聰、林子善飾）為𠱁富婆（樊亦敏飾）開心，將不惜犧牲色相晒肌，仲慘變「孖潤腸」！

超能使者 阿鏈與高氏兄弟今晚將施展渾身解數為博富婆一笑。
阿鏈與高氏兄弟今晚將施展渾身解數為博富婆一笑。（圖片來源：TVB《超能使者》截圖）

《超能使者》第3周劇情劇透：劉佩玥疑出軌！唐詩詠預見陳展鵬從高空墮下

王君馨為保張國強安全，隱瞞二人關係，父女關係始終未能修好⋯⋯陳展鵬因為弟弟黃庭鋒炒輸孖展，要問唐詩詠借錢，劉佩玥與陳展鵬因此吵大架仲離家出事，唐詩詠發現劉佩玥的驚天大秘密⋯⋯更多劇集內容請看

齊睇預告片：

新反派係劉佩玥？

常見問題

《超能使者》全用《城寨》班底？

本劇雲集了《城寨英雄》、《同盟》和《鐵拳英雄》的演員，由金牌監製打造⋯⋯按此看劇集&人物介紹

《超能使者》大玩CG特效代替真功夫？

《超能使者》監製文偉鴻表示，此劇為加強真實感摒棄全CG製作，不惜工本，更用了逾1800個CG鏡頭。而主角穿梭「時間停頓空間」的畫面，除了要靠高速攝影機拍攝之外，原來還需要演員們⋯⋯按此看劇集&人物介紹

撰文：東方新地圖片來源：TVB《超能使者》截圖資料或影片來源：[email protected]

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