超能使者｜陳展鵬「捉姦在床」？劉佩玥黑化暗藏驚天秘密！
《超能使者》劉佩玥提離婚
《超能使者》預告片於昨（14日）晚在官方社交網釋出，先是淑敏（劉佩玥飾）淡淡然對阿鏈說：「離婚啦，我哋冇彎轉。」阿鏈則苦苦哀求：「對唔住呀，我真係唔知我原來咁多嘢做得唔好，畀次機會我，我哋可以返轉頭架……唔好離開我啦老婆……」語畢兩人相擁哭成淚人。
《超能使者》陳展鵬刀架劉佩玥頸
豈料尾段卻突然「筆風急轉」，穿上性感睡衣的淑敏疑似遭捉姦在床，大受打擊的阿鏈更是一手叉頸、一手擸刀，惟淑敏全程竟面無懼色，更離奇地展露出魅惑感十足的神秘眼神；同一時間，Q姨則因發現驚天大秘密，與阿鏈齊齊深陷險境……
《超能使者》劉佩玥：大鑊過離婚
網民對劇情議論紛紛：「Moon唔懷疑展鵬同詩詠嗰吓奇」、「Moon個BB唔係展鵬嘅」、「想知Moon有乜秘密」，更有網上消息指淑敏與阿鏈婚姻凍過水。日前Moon接受《東張西望》訪問時，大賣關子兼爆料謂：「嚟緊係仲大鑊過離婚！」
《超能使者》監制大爆有「超能使者」會死
問到淑敏到底隱藏著甚麼秘密？監製Jazz賣關子說：「只能夠講淑敏絕對係關鍵人物，嚟緊仲會有『超能使者』死，相信觀眾一定會意想不到。」而一切謎團將於本周逐步揭開。另今晚阿鏈與高氏兄弟（陳山聰、林子善飾）為𠱁富婆（樊亦敏飾）開心，將不惜犧牲色相晒肌，仲慘變「孖潤腸」！
《超能使者》第3周劇情劇透：劉佩玥疑出軌！唐詩詠預見陳展鵬從高空墮下
王君馨為保張國強安全，隱瞞二人關係，父女關係始終未能修好⋯⋯陳展鵬因為弟弟黃庭鋒炒輸孖展，要問唐詩詠借錢，劉佩玥與陳展鵬因此吵大架仲離家出事，唐詩詠發現劉佩玥的驚天大秘密⋯⋯更多劇集內容請看
齊睇預告片：
新反派係劉佩玥？
常見問題
《超能使者》全用《城寨》班底？
本劇雲集了《城寨英雄》、《同盟》和《鐵拳英雄》的演員，由金牌監製打造⋯⋯按此看劇集&人物介紹
《超能使者》大玩CG特效代替真功夫？
《超能使者》監製文偉鴻表示，此劇為加強真實感摒棄全CG製作，不惜工本，更用了逾1800個CG鏡頭。而主角穿梭「時間停頓空間」的畫面，除了要靠高速攝影機拍攝之外，原來還需要演員們⋯⋯按此看劇集&人物介紹