超能使者｜陳展鵬「捉姦在床」？劉佩玥黑化暗藏驚天秘密！

《超能使者》近日討論度較高的「嫌疑人物」非陳展鵬老婆劉佩玥莫屬，網民質疑她對阿鏈與Q姨唐詩詠出雙入對「零呷醋」，並認為對阿鏈冇「性」趣的她忽然懷孕相當有可疑！據知劉佩玥飾演的淑敏，接下來將180度性情大變，更會紅杏出牆？