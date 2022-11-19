超能使者｜陳展鵬「幻愛」演技獲激讚 監製爆阿Moon呼煙意識好大膽
超能使者 劇情出乎意料變驚悚片
陳展鵬在第15集被揭發患有妄想症，「幻愛」式建立的幸福家庭瞬間崩塌，在沒有太多特技輔助下，呈現驚恐的演技大爆發！《超能使者》交代劉佩玥真正身份，「阿鏈」陳展鵬發現自己患有精神病，喺幻覺同真實記憶之間，陳展鵬喺劇中要瞬間轉換表情，原來大特寫嘅鏡頭係展鵬嘅獨腳戲，就連視帝展鵬去演繹精神崩塌場口，佢都覺得相當有難度，絕對係演技大爆發！
監製導賞「夫目前犯」爆阿Moon出軌戲意思好大膽
除了陳展鵬的演出外，關於劉佩玥與郭子豪出軌被撞破一幕，監製在社交平台作出了場面導賞，原來呼煙一幕有相當大膽的指涉，演員聽到時還一臉茫然：
監製衝破電視極限 對劉佩玥下指令：我要讓子豪進入你的身體
「呢場戲嘅題目係『夫目前犯』 ，為咗配合阿年的精神狀態，我對Moon嘅要求並不簡單，我不要求她脫衣服，但我要讓子豪進入你的身體， 她聽了之後一臉茫然， 我便問她能否為我吸煙？ 這口煙代表了子豪的身體進入了你，畫面純淨不露骨，同時亦帶著優雅的魔性，大膽意識衝破電視極限，必定會是電視史上一場令人難忘的一刻！」
觀眾讚好：唔洗為班師奶投訴而就住就住拍
觀眾對這一幕大表讚賞：
「好虐心呀！ 阿鏈好痛苦，不停被幻覺折磨！ 睇到不自覺嗌咗“唔好咁啦” 展鵬演譯超水準！原以為這套劇攪笑， 用超能力破解一些迷案，點知來個大反轉！」
「好鍾意阿Moon陰笑若無其事咁望住煎pan呢幕，奸夫笑住食煙然後吹啲煙落呀Moon個嘴，兩個詭異地咁望住煎pan笑… 加上煎pan嘅演技同埋配樂，好正！」
「其實依家都黎緊2023啦，真係唔洗為班師奶投訴而就住就住拍，就住拍出黎反而無晒效果！」
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陳展鵬秒變鬥雞眼 零秘至十秒表情變換 受訪爆幕後花絮
陳展鵬解釋係因為「阿鏈」患有精神病，幻想阿媽程可為、細佬黃庭鋒及老婆劉佩玥出嚟，每一場都要演員同鏡頭互相配合，有一次講陳展鵬要演由現實去到幻覺，仲返回現實，陳展鵬要事前構思好整個畫面，亦要知道出嚟嘅效果，由零秘至十秒要做晒啲表情，真係好考演技。
觀眾好評洗板 紛紛預測劇情發展
對於第15集劇情大反轉，觀眾都留言大力讚好： 「展鵬嘅眼神都是戲，各種演繹都一流，演技太精湛！前期正常的一個人，突然有個大轉變，差別很大，這就是演技，好厲害。視帝係唔會執輸！」、「今集真係睇到窒息咁滯。展鵬做得超好」、「以前在友台看「我和殭屍有個約會」時，已發現陳展鵬講對白抑揚頓挫、字正腔圓，演技比其他人搶眼！這兩隻D演技更加出神入化！導演、幕後用心的拍攝技巧都值得鼓掌」、「演繹多層次，角色性情多變，冇諗過呢套戲的角色設定超有心思，佢的戲真心超晒班。視帝冇可能唔係佢，雖然另一套林生演出都好好，但講演戲的層次變化，還是展鵬高。」
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