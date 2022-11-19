超能使者｜陳展鵬「幻愛」演技獲激讚 監製爆阿Moon呼煙意識好大膽

《超能使者》第15集揭開劉佩玥真正身份，由唐詩詠揭開陳展鵬家居原來係破屋開始，逐步揭開陳展鵬的妄想症真相，一如觀眾所料，感情反覆的劉佩玥果然係一個幻想角色！這一幕揭開真相場面，充滿戲劇張力，拍攝手法唔似一般港劇，監製文偉鴻仲大爆阿Moon與情夫郭子豪吸煙一幕的玄機！