超能使者 | 陳山聰小紅書直播用廣東話被禁 網民怒批：廣東話也是中國話呀！
廣告
46歲的陳山聰近年憑《金宵大廈》人氣飆升，過去連續3年被提名無綫「萬千星輝頒獎禮」，卻與視帝無緣。由他主演的《超能使者》是無綫55周年其中一部台慶劇，陳山聰自劇集出街後，每日都在其個人社交網自發性谷劇，日前還在內地社交平台「小紅書」開直播，但最後卻因為全程用廣東話而被禁播，引發大批網民留言投訴：「廣東話也是中國話呀！」
陳山聰開直播自谷人氣
近年不少藝人都把自己的社交網當作宣傳渠道，陳山聰亦有樣學樣，日前他在內地社交平台「小紅書」開直播，藉此和內地網民即時傾偈，介紹新劇《超能使者》及其角色，全程以廣東話做直播的陳山聰，最後竟被平台禁播，而他亦急急出文向網民道歉：「抱歉各位，由於直播期間全程用廣東話被暫停12小時直播。」
陳山聰安撫網民情緒
陳山聰被禁直播後，內地網民對此甚為震怒，不停留言發洩不滿，最後陳山聰需再留言度安撫網民情緒：「大家不用勞氣，好小事，每個平台有自己準則，只不過我唔知道，已經了解好，希望大家繼續支持《超能使者》同高勇啦！」
只拎過一次男配角
由2015年起，陳山聰已連續七年被提名台慶頒獎禮的「最佳男配角」或「最佳男主角」，他每次都懷住盼望的心情整裝出現，只在17年憑《同盟》拎過「最佳男配角」，與視帝座無緣，就算19年《金宵大廈》，收視與口碑都極佳，依然成就不了他登上視帝寶座，只能打入最後五強。
今年力爭視帝之位
今年是陳山聰第八年爭獎，新劇《超能使者》亦是台慶劇，相信陳山聰已按耐不住，所以出殺手鐧，每日都自我宣傳，博得幾多人氣得幾多，今次直播雖然被禁但焉知非福，因為完全無阻網民支持他的熱度，還有人留言力撐：「希望你拿視帝。」食住直播被禁氣勢，陳山聰有望今年如願以償。
常見問題
《超能使者》全用《城寨》班底？
本劇雲集了《城寨英雄》、《同盟》和《鐵拳英雄》的演員，由金牌監製打造⋯⋯按此看劇集&人物介紹
《超能使者》大玩CG特效代替真功夫？
《超能使者》監製文偉鴻表示，此劇為加強真實感摒棄全CG製作，不惜工本，更用了逾1800個CG鏡頭。而主角穿梭「時間停頓空間」的畫面，除了要靠高速攝影機拍攝之外，原來還需要演員們⋯⋯按此看劇集&人物介紹