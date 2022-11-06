超能使者 | 陳山聰小紅書直播用廣東話被禁 網民怒批：廣東話也是中國話呀！

46歲的陳山聰近年憑《金宵大廈》人氣飆升，過去連續3年被提名無綫「萬千星輝頒獎禮」，卻與視帝無緣。由他主演的《超能使者》是無綫55周年其中一部台慶劇，陳山聰自劇集出街後，每日都在其個人社交網自發性谷劇，日前還在內地社交平台「小紅書」開直播，但最後卻因為全程用廣東話而被禁播，引發大批網民留言投訴：「廣東話也是中國話呀！」