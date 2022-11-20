超能使者｜唐詩詠疑似黑化成Final Boss？ 有超能使者身陷險境
《超能使者》 下周大結局 唐詩詠疑黑化成 Final Boss
最後一位Big Boss嫌疑人物竟是主角Q姨（唐詩詠飾），線索更暗藏《超能》片頭中。事緣其中一幕詩詠發功精華片段，雙眼通紅的Q姨感覺勁Wild，似是異能失控暴走，令網民覺得「相當有嫌疑」。
今年初《鐵拳英雄》唐詩詠都係做「殺人機器」！
劇集播放期間，連監製文偉鴻都貼出唐詩詠的照片，寫了一句「殺人機器」，疑似劇透！亦有網民笑指可能唐詩詠先係真正的步青心，結局係同飾演步青雲的陳展鵬「有情人終成兄妹」！
結果失控的詩詠滾下山崖無死，仲有陳展鵬將佢救起，接下來的屋仔依偎劇情，唐詩詠的心口小峽谷成為焦點，得到網民瘋狂截圖：
《超能使者》 下周大結局 全城競猜Final Boss
除了角色設計引發熱話，超乎想像的劇情發展亦在網絡引起極大迴響，競猜Final Boss熱潮愈演愈烈。隨著上周黑化淑敏（劉佩玥飾）「下車」後，網民對於誰是真正Final Boss更加牙癢癢。就Final Boss真身尋求Jazz指點迷津，Jazz繼續大賣關子，並將重點指回超能使者們身上：「今個星期會有超能使者嘅力量出現異變，至於高守嘅隱藏異能亦會好快解鎖，大家應該會覺得驚喜嘅。」
而之前消失了的「人渣老公」游國棟（吳家樂飾）將於本周回歸！曾於文偉鴻作品《城寨英雄》及《鐵拳英雄》分別飾演「馮春美」及「路師傅」兩大Big Boss的吳家樂，據知是次回歸是要擄走女兒晴晴（林靖文飾），更會令一眾「超能使者」身陷險境，根據劇情走向，家樂再度「冧莊」成Jazz御用Big Boss可能性甚高。
王君馨同Q姨都有嫌疑？
至於是次飾演黑幫大家姐韋瑞琦的王君馨，由於角色深不可測，在得悉超能使者有異能後又表現鎮定，故真實身份一直成疑，有人猜測她是最後關頭才爆出驚人隱藏超能力的正義使者、亦有人懷疑她是早已掌握眾使者底牌的邪惡軸心。而今日官方曝光的最新宣傳照似乎釋出答案，只見瑞琦一臉「狠」樣兼拿著手槍，似是大開殺界，相信本周其「正邪」身份將漸趨明朗化。
《超能使者》Final Boss嫌疑人逐個捉 監製次次都玩劇情大反轉！
1.沈震軒有強勁超能力
有網民認為沈震軒最可疑，認為正常人冇理由遇到一宗死亡交通意外後會直接走人，好唔合常理！而且沈震軒亦曾透露自己將會有好強勁的超能力，因此大有做Final Boss的可能。
2.劉佩玥黑化操控陳展鵬？
導演講過劉佩玥係關鍵人物，亦有不少網民估她是Final Boss，亦有網民估她其實是陳展鵬的心魔，在派帽後已被陳展鵬殺死，亦有網民估她其實有Mind Control（心靈控制）的超能力，操控了陳展鵬去殺人，又操控了他有關家人的記憶，有網民仲留意到她有幾集髮色變成了紫色，所以目前Final Boss嫌疑最大係佢！
觀眾熱烈討論阿moon係幻想角色，還是類似緋紅女巫（Marvel嘅Scarlet Witch）懂得個操控別人思想的異能人，監製就在個人社交媒體回應：
第一集開端旁白：”當生命受到威脅，就有可能激活巨大潛能！”
3.張國強 外忠內奸
根據維基劇透指張國強飾演的袁叔其實係Final Boss，擁有的超能力係控制磁性（磁力王？），不過維基資料可以任改，所以可信度有待驗證，有網民力撐張國強好有做反派的特質，加上袁叔表面善良，實際奸到出汁，才會有反差感，但亦有網民指佢套套劇都做反派就冇晒驚喜！
4.歐瑞偉壞事做盡
作為明面上的大奸角，賀生（歐瑞偉飾）和他的兒子Dickson（陳國峰飾）壞事做盡，歐瑞偉在《城寨英雄》中亦做過Final Boss，因此亦有網民估今次大家最終要一齊對付的Final Boss，會再次係佢！
5.王君馨其實係臥底？
王君馨表面上係社團大家姐，但似乎暗中收埋好多秘密，有網民就估佢其實係臥底，入社團目的係剷除歐瑞偉，亦有網民估佢為了做社團揸Fit人，將會有大陰謀，有成為Final Boss的潛質！
6.陳展鵬精神分裂
現時劇中有好多線索都指向劉佩玥及飾演陳展鵬細佬的黃庭鋒等，都係陳展鵬的幻覺，網民猜測最後可能講陳展鵬患上了精神分裂，加上車禍後入院，在昏迷期間夢到所有事情，最後醒來時發現自己正身在精神病院，所以他才是最後的Big Boss。
7.馮素波邪教教主
除了一眾主演外，連橫跨兩台演盡兩部重頭劇《超能使者》和《繩角》的甘草演員馮素波，都有網民估她才是Final Boss，認為她信教只係掩飾，其實是邪教的幕後真正教主！
8.楊證樺賣慘博同情
楊證樺飾演的明仔老竇高佬，之前又有病又被黑幫追殺，不停賣慘情，冧到唐詩詠醫好佢，可能只係為反轉劇情舖墊，事實佢先係Final Boss？
9.明仔不停翻生
明仔（潘墨凌飾）在劇中死完又死不停翻生，亦好有可疑，如果佢真係Final Boss，劇情就真係好爆喇！
邊個先係真正Final Boss？
常見問題
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《超能使者》大玩CG特效代替真功夫？
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