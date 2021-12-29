越南李佳芯變身台灣媳婦 由YouTube踩入影視界 入圍金鐘獎

來自越南、今年30歲的Hang（阮秋姮）相貌被指與李佳芯有些相似，身材卻更加火辣，由2016年開始做YouTuber的她，2018年嫁了一個台灣老公，今年更喜事連連，除了7月喜誕麟兒外，早前又憑處女主演的劇集《飄洋過海來愛你》入圍金鐘獎戲劇節目的最具潛力新人獎！