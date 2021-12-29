越南李佳芯變身台灣媳婦 由YouTube踩入影視界 入圍金鐘獎
來自越南、今年30歲的Hang（阮秋姮）相貌被指與李佳芯有些相似，身材卻更加火辣，由2016年開始做YouTuber的她，2018年嫁了一個台灣老公，今年更喜事連連，除了7月喜誕麟兒外，早前又憑處女主演的劇集《飄洋過海來愛你》入圍金鐘獎戲劇節目的最具潛力新人獎！
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected] TV – 越南夯台灣、[email protected]、[email protected]
越南 李佳芯 進修碩士
Hang（阮秋姮）除了被香港網民封為「越南李佳芯」外，又有「越南周子瑜」之稱，她在越南出生，母親在她13歲時已為養家遠赴台灣任職外籍幫傭，19歲時Hang亦飛到台灣學習中文，後就讀於德明財經科技大學會計資訊系，現在已成為台灣媳婦的她，近年又重返校園，於國立臺灣師範大學課程與教學研究所進修碩士課程。
YouTube有逾24萬個訂閱者
2016年，Hang與從事廣告傳播工作的台灣男友John（厲家揚）一同設立了YouTube頻道「Hang TV – 越南夯台灣」，當中的TV有Taiwan加Vietnam的意思，主要是分享台越之間的文化觀察、旅遊資訊和語言的教學等影片，至今這個頻道已有超過24.5萬個訂閱者。
首拍劇集擔正做女一
2018年，Hang與厲家揚結婚，到今年7月，Hang誕下一子，升呢做人母，兒子取名厲喜象。同年10月，她又憑處女擔正的台灣劇集《飄洋過海來愛你》，入圍金鐘獎戲劇節目的最具潛力新人獎，此外她又進軍電影界，參演了台灣電影《徘徊年代》，可說喜事連連。