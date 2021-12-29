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越南李佳芯變身台灣媳婦 由YouTube踩入影視界 入圍金鐘獎

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撰文：東方新地

來自越南、今年30歲的Hang（阮秋姮）相貌被指與李佳芯有些相似，身材卻更加火辣，由2016年開始做YouTuber的她，2018年嫁了一個台灣老公，今年更喜事連連，除了7月喜誕麟兒外，早前又憑處女主演的劇集《飄洋過海來愛你》入圍金鐘獎戲劇節目的最具潛力新人獎！

文：東方新地｜圖：[email protected][email protected] TV – 越南夯台灣、[email protected][email protected]

越南 李佳芯 進修碩士

Hang（阮秋姮）除了被香港網民封為「越南李佳芯」外，又有「越南周子瑜」之稱，她在越南出生，母親在她13歲時已為養家遠赴台灣任職外籍幫傭，19歲時Hang亦飛到台灣學習中文，後就讀於德明財經科技大學會計資訊系，現在已成為台灣媳婦的她，近年又重返校園，於國立臺灣師範大學課程與教學研究所進修碩士課程。

現年30歲的Hang被香港網民封為「越南李佳芯」。（圖片來源：IG@hang.tv）
現年30歲的Hang被香港網民封為「越南李佳芯」。（圖片來源：[email protected]
不過台灣傳媒就封Hang為「越南周子瑜」。（圖片來源：IG@hang.tv）
不過台灣傳媒就封Hang為「越南周子瑜」。（圖片來源：[email protected]
正版李佳芯今年39歲，已貴為視后，更被封為「零死角女神」。（圖片來源：IG@aliaime）
正版李佳芯今年39歲，已貴為視后，更被封為「零死角女神」。（圖片來源：[email protected]
雖然李佳芯身材不及Hang惹火，但亦有一對白滑長腿。（圖片來源：IG@aliaime）
雖然李佳芯身材不及Hang惹火，但亦有一對白滑長腿。（圖片來源：[email protected]
而正版周子瑜除了有靚樣外，更只得22歲，青春無敵。（圖片來源：IG@twicetagram）
而正版周子瑜除了有靚樣外，更只得22歲，青春無敵。（圖片來源：[email protected]

YouTube有逾24萬個訂閱者

2016年，Hang與從事廣告傳播工作的台灣男友John（厲家揚）一同設立了YouTube頻道「Hang TV – 越南夯台灣」，當中的TV有Taiwan加Vietnam的意思，主要是分享台越之間的文化觀察、旅遊資訊和語言的教學等影片，至今這個頻道已有超過24.5萬個訂閱者。

Hang與老公自2016年設立YouTube頻道「Hang TV - 越南夯台灣」，當中最多人睇的一段影片有超過168萬人觀看。（圖片來源：IG@hang.tv）
Hang與老公自2016年設立YouTube頻道「Hang TV – 越南夯台灣」，當中最多人睇的一段介紹越南旅遊聖地的影片，有超過225萬人觀看。（圖片來源：[email protected]
Hang在YouTube中除了教大家講越南語外，又和分享她在台灣和越南的日常生活，以及教煮越南美食等。（圖片來源：YouTube@Hang TV - 越南夯台灣）
Hang在YouTube中除了教大家講越南語外，又分享她在台灣和越南的生活，以及教煮越南美食等。（圖片來源：[email protected] TV – 越南夯台灣）
拍YouTube在台灣走紅後，Hang曾在2018年10月擔任台灣國慶典禮的主持人，成為首位擔任國慶典禮主持人的台灣新住民。（圖片來源：IG@hang.tv）
拍YouTube在台灣走紅後，Hang曾在2018年10月擔任台灣國慶典禮的主持人，成為首位擔任國慶典禮主持人的台灣新住民。（圖片來源：[email protected]

首拍劇集擔正做女一

2018年，Hang與厲家揚結婚，到今年7月，Hang誕下一子，升呢做人母，兒子取名厲喜象。同年10月，她又憑處女擔正的台灣劇集《飄洋過海來愛你》，入圍金鐘獎戲劇節目的最具潛力新人獎，此外她又進軍電影界，參演了台灣電影《徘徊年代》，可說喜事連連。

Hang（左二）今年處女踩入影視圈，即在劇集《飄洋過海來愛你》中擔正做女一。（圖片來源：IG@hang.tv）
Hang（左二）今年處女踩入影視圈，即在劇集《飄洋過海來愛你》中擔正做女一。（圖片來源：[email protected]
此外Hang又進軍電影界，參演了在台北電影節上首映的電影《徘徊年代》。（圖片來源：YouTube@Hang TV - 越南夯台灣）
此外Hang又進軍電影界，參演了在台北電影節上首映的電影《徘徊年代》，電影於9月正式在台灣上映，並入圍了釜山國際影展。（圖片來源：[email protected] TV – 越南夯台灣）
今年Hang為老公誕下一子，一家三口不時在社交網大晒幸福。（圖片來源：IG@hang.tv）
今年Hang為老公誕下一子，一家三口不時在社交網大晒幸福。（圖片來源：[email protected]
產後5個月，Hang已成功修身，上圍更谷奶升Cup。（圖片來源：IG@hang.tv）
產後5個月，Hang已成功修身，上圍更谷奶升Cup。（圖片來源：[email protected]
拍片介紹台灣的溫泉酒店時，Hang更毫不吝嗇，大騷火辣身材。（圖片來源：IG@hang.tv）
拍片介紹台灣的溫泉酒店時，Hang更毫不吝嗇，大騷火辣身材。（圖片來源：[email protected]
網民都大讚「越南李佳芯」好正！（圖片來源：IG@hang.tv）
網民都大讚「越南李佳芯」好正！（圖片來源：[email protected]
除了YouTuber和演員的身份外，Hang也是主持人、演講者、越南語講師和作家。（圖片來源：IG@hang.tv）
除了是YouTuber和演員外，Hang也有主持人、演講者、越南語講師、研究所學生和作家等身份。（圖片來源：[email protected]
Hang也是主持人、演講者、越南語講師和作家。表示想趁自己還年輕的時候，多嘗試各種不同的可能性。（圖片來源：IG@hang.tv）
Hang表示想趁自己還年輕的時候，多嘗試各種不同的可能性。（圖片來源：[email protected]
（圖片來源：IG@hang.tv）
Hang曾推出教學書《我的第一本越南語發音》。（圖片來源：[email protected]
（圖片來源：IG@hang.tv）
Hang笑言最喜歡台灣人的善良和溫暖。（圖片來源：[email protected]

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