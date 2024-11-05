ToNick主音恆仔新歡正式浮面 長文講二人相處細節 竟獲前度「真心祝福」

本地樂隊ToNick的主音趙善恆（恆仔）的新戀情正式浮面！恆仔現任女友Kylah在社交平台上發布合照，感性寫道：「一齊生活真係唔容易，以後一齊努力。」事實上，恆仔與Kylah的相識已久，而且Kylah曾是恆仔前女友譚杏藍（小花）好友，當時有傳言指出恆仔曾與Kylah有過不倫戀，但現在兩人已經公開認愛，Kylah也成為了恆仔的「正室」。

