ToNick主音恆仔新歡正式浮面 長文講二人相處細節 竟獲前度「真心祝福」
恆仔新戀情正式浮面 3字高調認愛！
恆仔現任女友Kylah在社交平台上不時發布兩人的合照寫道：「一齊生活真係唔容易，以後一齊努力。」事後，恆仔亦在帖文3字留言：「Miss You too」女友Kylah即用心心回應。
去年，恆仔與交往十年的譚杏藍結束了他們的關係，分手後兩人關係並不和諧。恆仔曾在社交媒體上透露自己受到抑鬱病的困擾，並暗示譚杏藍可能有出軌的行為。然而，後來有消息指出是恆仔背叛了譚杏藍，與自己的好友Kylah發展了關係。
今年8月，譚杏藍突然宣布與男友Ronald結婚，而恆仔與Kylah的戀情也在不久後公開。在Kylah的社交平台上，可以看到她與恆仔以及ToNick的多張合照，這些照片早在5月就已經出現。
新歡Kylah講二人相處：我唔識表達appreciation
Kylah在帖文中公開關係講二人相處以及衝突如何化解：「同 @hangjai相處既（嘅）呢段時間有好多時我地（哋）都因為一啲少事而唔開心。有時係佢冇抹乾淨洗手盆，有時佢一番到屋企就攤喺度睇電視而冇洗衫，跟住當然我睇到緊係唔順眼，所以表達既（嘅）時候又尖酸刻薄又mean。」
Kylah再講到：「佢尋日話「Show appreciation is a very important part of a relationship」跟住我當然起晒弶，覺得呢啲唔係基本生活應該要做既（嘅）野咩，但諗深一層其實我真係一個唔識表達appreciation既（嘅）人，喺原生家庭環境長大從來都冇聽過一句「多謝」，所有野（嘢）都係應該既（嘅），當然最後父母日日鬧交跟住離婚收場，好多「應該」咁做而從來冇將「多謝」講出口。」
「當我大個左（咗）之後我變成一個好獨立既（嘅）人，返工搵錢執屋煮飯我樣樣都做到，但都因為係咁所以我會拎住我對自己個標準去衡量伴侶，我會覺得一個人應該要做到呢d野，而帶住呢個「應該要係咁」既（嘅）心態真係感情一大傷害，令我睇唔到對方為左（咗）符合我要求要做既（嘅）一啲事。打咁多字只係想講原生家庭對我地（哋）生命既（嘅）影響，有冇人都係同我一樣唔識表達appreciation？Let me give you a hug 一齊學講「多謝」。」
譚杏藍「真心祝福」勁有骨
今年2月，有爆料人向媒體指出恆仔才是真正的出軌者，而且向來對感情不夠認真，在與女友小花交往10年期間，一直無結婚打算。而小花剖白中提到「真心祝福你們，兩位都曾經是我最親近的人，過得幸福快樂」，原來那個「親近的人」是小花的前化妝師Kylah。
爆料人表示恆仔與小花的前化妝師Kylah自2021年12月開始有了私下往來，之後Kylah移居國外，兩人的關係暫時告一段落。然而，到了2022年初，當ToNick因工作前往國外時，恆仔主動聯繫Kylah，兩人很快重燃舊情。小花原本視恆仔為未來結婚對象，卻在朋友處得知男方出軌的消息，心碎之餘決定結束這段關係。小花曾為恆仔帶來不少工作機會，考慮到客戶關係，她遲遲未將分手消息公開。但恆仔不僅背叛了小花，還取走了她的所有客戶。
小花被質疑出軌問心無愧 反強調恆仔新歡係好姊妹？
恆仔千字文一事後，不少網民都質疑小花出軌，小花其後於深夜在社交平台發長文回應。雖然小花在文中並未直接提及恆仔，但就暗示恆仔的演唱會門票於當日開賣，並寫道：「今天是你演唱會開賣的大日子，祝一切順利。」小花在文中雖然是祝福恆仔，但亦有所回應2人之間的感情問題：「而一段感情應該是雙向的，不是一人一手可以控制大局」、「對人對事我問心無愧」「真心祝福你們，兩位都曾經是我最親近的人，過得幸福快樂」，又表示自己也在為建立家庭而努力，疑似回應出軌傳聞。