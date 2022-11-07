J2搵鬼同你瞓｜夜探廢村 胡敏芝出事驚到喊晒口！
陳國麟Doniven忘記師傅叮囑埋下出事種子
Karen同Doniven夜探沙螺洞一條廢村，並準備過夜，同行還有趙嘉寶師傅。當晚非常大霧，能見度頗低。師傅解釋話大霧同山精妖魅有關，它們發起大霧，想要阻止閒雜人等騷擾。當晚師傅特意為二人準備一把紅傘，目的是收一些山精樹精陪二人共渡一宵。她千叮萬囑負責保管雨傘的Doniven，不要將遮篤落地，以免驚擾收在內的靈物。不過Doniven好快就忘記師傅的提示，埋下了出事的先兆。
Karen是行走表情包Doniven大膽向靈體發問
今集的Karen表情百變，整個探靈過程先後出現驚恐、不安、憂心、哭喪著臉同嫌棄的各種表情包。Doniven繼續發揮惹火個性，繼在大埔猛鬼橋問靈體「想唔想搵我哋做替身」、皇后山疑似撞到靈體，嚇到半夜赤腳跑落山之後，他透過探靈盒居然問靈體「點樣死」，身旁的Karen立刻藐爆兼嫌棄表示「你又問」。話時話當晚的探靈盒非常旺場，整晚響不停。靈界的生物似乎很熱衷回答兩位主持的問題，亦證明沙螺洞的靈體非常活躍。
記錯師傅指示即刻出事？
經過一輪擾攘，兩位主持終於安頓下來過夜，他們依師傅指示放置靈符、開遮，不過Karen似乎將次序調亂及放錯地方。去到半夜有隻飛蛾飛近Doniven頭頂，接住他表現極度不舒服及呼吸急促，最後成個人無力癱在地上，情況非常危急。身旁的Karen已經嚇到不知所措，只能打電話向工作人員求助。最後師傅到場亦無補於事，決定移師道壇，好戲在後頭同場加映驅邪。
Doniven死過翻生Karen感內疚自己有責任
後來Doniven接受訪問時講返出事時感覺，他表示︰「嗰時好暈同手腳麻痺，最後要工作人員扶落山上車，一落車就嘔，感覺好似飲醉酒好『wing』。去到道壇覺得好光唔想入去，後來師傅作完法、封身先冇事。」他話當晚的探靈盒成晚響，證明當地的靈物好活躍。另外，Karen話下次會跟足指示做，她說︰「真係好驚，本身以為（度符）放咗落床就開得把遮，但原來要放床頭先開得，所以覺得自己好似有份搞到Doniven咁。」
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