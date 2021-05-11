勁歌金曲｜趙展彤被原唱曾若華大讚歌喉特別 12歲參加《超級巨聲》一夜成名

23歲趙展彤與其餘兩名同為網絡歌手，在《勁歌金曲》與歌手曾若華合唱《零分》，而趙展彤獲原唱者曾若華大讚歌聲獨特，在三名網絡歌手最為突出。23歲的趙展彤原來12歲時曾參加《超級巨聲》，成為最年輕參賽者，網民指若趙展彤能「回到未來」參加《聲夢傳奇》贏硬﹗

文：東方新地｜圖：趙展彤IG、新傳聞圖庫