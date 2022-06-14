十八年後2｜39歲趙希洛被封「隱形女筍盤」 遭富貴老竇一句狠話打沉意志
趙希洛 用雙倍時間學講中文
趙希洛（Candice）近日接受無綫娛樂新聞節目《星光路上》專訪，分享入行15年來苦與樂。趙希洛媽媽係前藝人梁小玲，她透露自細已對演藝工作充滿興趣，因此她不理家人反對，2007年毅然從英國返港參選港姐入行。入行初期，Candice工作不多加上中文不太好，壓力頗大，她說：「自己中文唔好，所以要用雙倍時間學習，最緊張係喺《金枝慾孽貳》演妃子，啲對白好深，講完唔知自己講乜。」
主動要求加咀戲嚇窒蔣志光
幸好趙希洛抱着「只要努力去做，總會有人睇到」的信念堅持追夢，其後因於《八卦神探》、《實習天使》、《金宵大廈》等劇集飾演瘋癲角色令演技獲得肯定，更被封為「御用癲婆」。當中拍攝《實習天使》最令趙希洛印象深刻，原來當時為了加強角色的癡戀程度，她曾主動提議加戲吻蔣志光，她說：「同導演講完之後，佢叫我同蔣老師講，之後我再問蔣老師得唔得，佢呆咗幾秒望住我，之後話好吖，好彩出到嚟效果幾好，好開心大家接受，最緊要蔣老師肯相信我。」
入行15年等做女主角
之後趙希洛因在《金宵大廈》演活憶子成狂的何太，於《萬千星輝頒獎典禮2019》中奪得「最佳女配角」。獲獎本是開心事，可惜趙希洛的努力卻仍得不到爸爸100%支持及認同，她說：「爸爸淨係講咗句Good job，之後再講咗句：『咪都係主角隔籬嗰個啫』，打擊好大！」趙希洛說畢對著鏡頭跟家人說：「你哋等多陣，等多陣就得架喇，OK？」似乎已下定決心要在事業方面做得更好。愛情方面，趙希洛坦言與男友感情穩定，但現階段不急於結婚，她說：「等事業有成先啦，生小朋友就睇緣分，呢啲嘢冇得強求。」
《十八年後的終極告白2.0》「御用癲婆」再發威
有TVB「御用癲婆」的趙希洛在新劇《十八年後的終極告白2.0》中飾演Jason（陳山聰飾演）的妻子Joyce，劇中經歷流產後得知老公出軌，而出軌對象更是好友Queenie（譚凱琪飾演），因此大受打擊，更決心向Queenie報復。Joyce相約Queenie外出逛街，下樓梯時特意「拗柴」跌落樓梯，在Queenie扶起她之際，表情立刻由痛苦轉成兇狠，更露出詭異笑容。
其後Joyce在老公面前扮可憐，不斷飲泣指控Queenie突然將她推落樓梯，又指Queenie跟她講一些奇怪事：「我好羨慕你有個咁好嘅老公啊…」「如果有人搶咗你老公你會點啊？」她一直表露自己很無辜，將所有責任推給Queenie，但又扮好人為Queenie講說話，Jason愈聽愈火滾，馬上找Queenie理論，威脅她不要對付Joyce，否則會不客氣。
Queenie不甘無辜食死貓，上到病房找Joyce理論，Joyce亦當面拆穿Queenie與Jason的姦情，更兇狠說道：「你做得人地小三，破壞人地夫妻感情，就預左遲早被人拆穿！」、「唔係你，我唔會無咗個BB，你對我做嘅所有嘢，我都會好好記住，我要你一次過還返晒畀我！」將憤怒感情發揮得淋漓盡致，大批網民更激讚趙希洛劇中表現，讚她將可憐和狠的角色轉換自然，演技大爆發。
趙希洛出身富貴 07年參加港姐 08年讀藝訓班
現年39歲的趙希洛擁有高學歷，中學時與妹妹在英國就讀女校，在英國修讀法律與商業系學士，以及國際商業及銀行學碩士﹐讀書期間曾為朋友、鄰居做過保姆照顧BB。趙希洛在2007年就讀碩士課程一年級時，以原名「趙嘉迪」參選香港小姐，雖然五強止步，但佢喺落選後加入無綫藝員訓練班，翌年於藝訓班畢業，15年來在無綫多飾演閒角，又因為經常被派演癲婆、殺人犯等角色，所以被網友封為無綫「御用癲婆」。
原來趙希洛家底雄厚、學歷又高，爸爸趙崇康在澳洲經營石油生意兼任大律師，在上市公司有職銜，於市值4,000多億的中國海洋石油任職非執行董事。據知趙父在澳洲有不少物業，與大陸國企亦關係密切，16年更獲中國人民大學法院受聘為法律與全球化研究中心的高級研究員。趙希洛母親則是前資深藝員梁小玲，曾拍過《歡樂今宵》。
趙希洛的父母一直唔多支持她加入娛樂圈，但喺無綫人工奀唔夠生活，父母愛女心切，將香港物業及私家車供她住及用。由於父母擅於投資地產物業，雖然舉家移居澳洲，但卻在香港買樓和買舖收租，至今物業市值全部翻兩番，加上供愛女趙希洛自住的半山梅道豪宅，三個物業市值合共約一億五千萬元。
趙父曾以港幣8千萬買入梅道豪宅，與愛女同住，出入有司機接送，趙希洛及胞妹Katrina更在父親安排下開設了多間投資公司，但趙希洛不靠富爸爸，決定靠自己成功置業，新樓不買要買舊樓。而且她生活貼地，極少提起父母。