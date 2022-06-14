十八年後2｜39歲趙希洛被封「隱形女筍盤」 遭富貴老竇一句狠話打沉意志

被網民封為「無綫御用癲婆」的趙希洛（Candice），近日在無綫劇集《十八年後的終極告白2.0》中「癲」出新境界，獲網民大讚表現出色，肯做肯捱的趙希洛其實好有家底，爸爸係經營石油生意，有豪宅住有司機車出車入，名副其實係TVB「隱形女筍盤」，不過原來趙希洛在奪得「最佳女配角」後，曾經因為爸爸的一句狠話，受到好大打擊！