愛回家｜趙希洛「IMay戀」甜蜜一夜後 發文向觀眾說再見正式離巢TVB

參選《2007年香港小姐》入行至今已有16年的趙希洛，被封為TVB「御用癲婆」，早前她宣布離巢TVB，令不少粉絲、觀眾都大感不捨。隨著她即將離巢，亦表示由趙希洛飾演的秘書「無知May」也要離開《愛回家》劇組。昨晚（9/26）《愛回家之開心速遞》播出的第2085集就預告了秘書「無知May」的去留。