愛回家｜趙希洛「IMay戀」甜蜜一夜後 發文向觀眾說再見正式離巢TVB
愛回家｜趙希洛「I May戀」正式宣告結束
趙希洛在昨晚（9/26）《愛回家之開心速遞》播出第2085集後，在IG發文向觀眾說再見，暗示「May」離開劇姐，「IMay線」亦宣告正式結束了。
多謝大家支持IMay線！雖然May唔可以係你身邊但係一路都會支持你嘅支持，愛未必要需要佔有。
愛回家｜趙希洛「無知May」被求婚 疑似為離開劇組鋪路
昨晚（9/26）《愛回家之開心速遞》播出的第2085集，劇情講述趙希洛飾演的喜湘飛「無知May」與男友Ivan（鄧永健飾）舊情復燃，Ivan一直以「睇波」為名約會「無知May」，突然有一日接龍的同事衝到Ivan家，而同時間Ivan正與「無知May」在房中纏綿，二人驚慌起來，怕被同事知道。而最後一刻趙希洛在房中見到有一個「紅白藍袋」，於是心中生計就躲進紅白藍袋中，再逃離鄧永健家。「無知May」因為衣服還在Ivan家，所以只用一條大毛巾圍著自己，半裸逃亡的狀態下仲要撞正「食屎陳師奶」，指她是「狐狸精」（第三者），令她十分傷心。最後她去了找熊若水（呂慧儀飾）訴苦：「我喺到諗緊呢段日子做緊乜嘢？」，May三思這段時間與Ivan的關係，劇集最後張馳豪（Aska）驚喜現身，更向May跪地求婚，看來是為她離開劇組鋪路。
愛．回家｜Aska客串向阿May趙希洛求婚 自認忠實觀眾瞞家人演出送驚…
處境劇《愛．回家之開心速遞》不時都會加入唔少驚喜客串角色，呢日 張馳豪 就參與演出，同 趙希洛 上演一場求婚戲份。自爆係《愛．回家》Fans嘅Aska，仲話一向都會追睇劇情，仲曾發現其中一集嘅狗演員竟然都係叫Aska，令佢覺得非常搞笑呀。Aska又話今次演出特別唔講俾家人知，仲話有幻想過定他日求婚嘅情況，咁呢次演出就可以派上用場喇。
有片重溫：愛回家之開心速遞 ｜肉體伴侶｜鄧永健｜趙希洛｜第2085集劇集精華
趙希洛長文確認離巢：「希望可以好快會再見到大家」
在9月8日晚上，趙希洛發布了長文確認離巢，並感謝高層以及曾經合作的拍檔，她提到過程中「認識咗好多位好叻嘅演員，同幕後嘅工作，由同事變成好朋友」，她提到自己由細到大都好想成為一個百變發光嘅演員，並預告「希望可以好快會再見到大家」，似乎另有計劃、未會完全告別幕前！
細到大都好想成為一個百變發光發亮嘅演員。希望可以好快會再見到大家。而家暫時同大家講聲再見👋🏻仲有 大家記住聽晚（9月9日）一定要睇 8點鐘《愛回家之開心速遞》
趙希洛《愛回家》無知May同Ivan分手為離巢鋪路
趙希洛在《愛回家之開心速遞》中飾演的「無知May」，角色性格頗受觀眾受落，在劇中每次聽到《天鵝湖》的音樂會進入瘋狂狀態，性情大變，因而經常被老闆大小姐（林淑敏飾）利用，急速完成工作。劇中與Ivan（鄧永健飾）發展成情侶，為《愛回家》感情線之一。而近日劇情卻突然安排無知May與Ivan再次分手，更話May無意與Ivan復合。有網友憂慮似乎是有人要離開劇組，而今日（9/8）就傳出趙希洛離巢的消息。
《愛回家之開心速遞》劇情｜第2070集劇情劇透 (09/09) Ivan與May前緣再續？
Ivan近期經常跟蹤May回家，從而暗中保護她；此事被若水等人發現，惹出種種古怪傳聞。Ivan擔心傳聞會令他與May關係轉差，遂設法阻止，但紙包不住火……May及後對Ivan誤會全消，邀請Ivan參與她和若水等人的聚餐；Ivan與May席間談得十分投契，他還送酒醉的May回家。May向若水稱並沒有跟Ivan復合的打算，她後來卻因事要到Ivan家中，造就二人獨處的機會……
趙希洛《隱形戰隊》曾傳是離巢先兆
現年40歲趙希洛有TVB「御用癲婆」之稱，憑《金宵大廈》飾演因兒子早夭而憶子成狂的何太而獲得「最佳女配角」獎。而今年播出的劇集《隱形戰隊》成為她的告別作，她在劇中飾演4線角色隱形任務戰略部隊其中一員顧芳婷（Queen）。當時播出後，已有不少網民發現趙希洛的戲份越來越少，並且在討論區以「趙希洛tvb冷待好慘，3年前拎女配角以為上位，8.30劇做番4線角色，對白只1.2句」為題發文，替趙希洛抱不平。
趙希洛飾演奸角獲好評
不過事後趙希洛受訪籲觀眾耐心等候，並透露她在劇情的後續發現會有驚喜。而及後她的角色被逐步揭曉，她是奸角之一，而且是大奸角陳展鵬的搭擋兼情人，大反轉的劇情發展令觀眾相當驚喜。在劇集播出後，趙希洛亦曾有開Live答謝觀眾，仲叫觀眾繼續留意劇情的發展。
監製：忍辱負重 心裡確實替她難過
對於趙希洛的角色設計，監製文偉鴻在揭開後，公開答謝她的付出：
「希洛不單演好匡勝天的女人，還為《隱形戰隊》默默忍受別人誤解，變成路人甲，為了成全戲劇佈局效果，忍辱負重，我心裡確實替她難過，亦感激她的貢獻和付出。」
監製又表示，接下來趙希洛還有精彩演出，「Yan跟匡勝天的一段情還有不為人知的過往，我們一起去發掘吧」！
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