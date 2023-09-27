40歲趙希洛入行16年黯然離巢 「千金小姐」甘心做「御用癲婆」被網民戥唔抵

現年40歲的趙希洛（Candice）早前正式確認離巢TVB，不少觀眾都大感不捨和可惜！家境富裕的她被稱「千金小姐」，當初不顧家人反對毅然踏入演藝圈，可惜入行16年的她卻一直未被器重，只經常飾演一些不起眼或是講不出名的反派角色，僅僅以「TVB御用癲婆」形象黯然離巢……