40歲趙希洛入行16年黯然離巢 「千金小姐」甘心做「御用癲婆」被網民戥唔抵
離巢作披住浴巾尷尬離場
近日播出的一集《愛回家之開心速遞》是趙希洛在TVB的最後一次演出，在這一集劇情卻竟然大暴走，她飾演的「無知May」與鄧永健飾演的Ivan舊情復熾，但卻並非甜蜜收場，而是Ivan因經常借「睇波」之名與May約會，二人復合的事情並未告訴任何人，導致Ivan的同事突然到訪他的家中時，May要狼狽地披着浴巾逃離他家，被網民狠批劇情發展離譜，難以相信這是趙希洛的告別作！
成「御用癲婆」後才被器重
趙希洛入行16年，早年她加入TVB主要都是出演一些不起眼和反派的角色，更被稱為「TVB御用癲婆」！直到她於2019年憑劇集《金宵大廈》中憶子成狂的「王敏儀（何太）」一角，在《萬千星輝頒獎典禮2019》中獲得「最佳女配角」後，才開始得到更多的出鏡機會。只可惜多數的角色都是瘋癲或者是較為裸露，令觀眾感嘆趙希洛這位千金小姐的演員路並不好走！
網民戥佢唔抵 大讚趙希洛好貼地
趙希洛離巢的消息一出，不少網民都大感可惜，又盛讚趙希洛雖然是億萬千金，但是卻從來都沒有嫌棄過當配角和出演癲婆的角色：「佢做戲都幾好，不做親都係癲婆同奸角」，「以為佢屋企咁有錢會有小姐脾氣唔接呢啲角色，點知佢又ok喎」，大讚她十分貼地！更有網民認為TVB根本無意捧趙希洛：「點解女配後會愈來愈少戲份」、「拎完女配角諗住會上位女主角，點知被派去拍愛回家」，超級戥佢唔抵！
40歲趙希洛慘遭TVB冷待16年確認離巢 《愛回家》成告別作
現年40歲趙希洛效力TVB已16年，在2019年憑《金宵大廈》勇奪「最佳女配角」，而今年播出的劇集《隱形戰隊》中亦有相當亮眼的演出，不過因戲份少而有不少觀眾替她不值。近日，趙希洛的藝人資料已經在TVB官網女藝人頁面被下架，當事人亦同日確認正式離巢，並暗示將有新發展，對此不少網民大呼不捨！
趙希洛《愛回家》無知May同Ivan分手疑是告別作
趙希洛在《愛回家之開心速遞》中飾演的「無知May」，角色性格頗受觀眾受落，在劇中每次聽到《天鵝湖》的音樂會進入瘋狂狀態，性情大變，因而經常被老闆大小姐（林淑敏飾）利用，急速完成工作。劇中與Ivan（鄧永健飾）發展成情侶，為《愛回家》感情線之一。而近日劇情卻突然安排無知May與Ivan再次分手，更話May無意與Ivan復合。有網友憂慮似乎是有人要離開劇組，而今日（9/8）就傳出趙希洛離巢的消息。
趙希洛長文確認離巢：「希望可以好快會再見到大家」
在9月8日晚上，趙希洛發布了長文確認離巢，並感謝高層以及曾經合作的拍檔，她提到過程中「認識咗好多位好叻嘅演員，同幕後嘅工作，由同事變成好朋友」，她提到自己由細到大都好想成為一個百變發光嘅演員，並預告「希望可以好快會再見到大家」，似乎另有計劃、未會完全告別幕前！
細到大都好想成為一個百變發光發亮嘅演員。希望可以好快會再見到大家。而家暫時同大家講聲再見👋🏻仲有 大家記住聽晚（9月9日）一定要睇 8點鐘《愛回家之開心速遞》
趙希洛07年選港姐 憑「御用癲婆」爆出
趙希洛自小與家人移居澳洲，在英國進修法商科，進修碩士時回港以原名「趙嘉迪」參選07年度香港小姐，雖然五強止步，但翌年加入無綫藝訓班之後才晋身成為TVB藝員⋯⋯趙希洛08年加入無綫藝訓班後，晋身成為TVB藝員，不過大都被派演閒角，由於經常演精神病人，有無綫「御用癲婆」之稱，直至近年多部劇集演出被網民追捧成功上位。
2018年《棟仁的時光》巴辣刻薄上司搶鏡
趙希洛在2018年《棟仁的時光》演巴辣刻薄上司，但原來角色背後身世坎坷，家住公屋，有個自閉細佬，趙希洛演出收放自如被網民激讚，成為劇中最搶人物。
趙希洛原來係星二代 父親大律師出身業務遍全球
不過趙希洛家底豐厚，父親趙崇康是大律師出身，在澳洲經營石油生意、與多間國企有生意往來，在港亦有不少鋪位及物業收租。媽媽是前無綫藝員梁小玲，同屆藝訓班同學有李司棋、黃淑儀、盧大偉同黃韻詩，仲係當年《歡樂今宵》台柱之一。
而趙希洛與父母及胞妹Katrina更在父親安排下開設多間投資公司，12年已經以公司名義，以6千萬購入半山梅道嘉富麗苑一個近3千呎單位，物業現時市值已超過8千萬，名符其實隱形富豪。
《愛回家之開心速遞》劇情｜第2070集劇情劇透 (09/09) Ivan與May前緣再續？
Ivan近期經常跟蹤May回家，從而暗中保護她；此事被若水等人發現，惹出種種古怪傳聞。Ivan擔心傳聞會令他與May關係轉差，遂設法阻止，但紙包不住火……May及後對Ivan誤會全消，邀請Ivan參與她和若水等人的聚餐；Ivan與May席間談得十分投契，他還送酒醉的May回家。May向若水稱並沒有跟Ivan復合的打算，她後來卻因事要到Ivan家中，造就二人獨處的機會……
趙希洛《隱形戰隊》曾傳是離巢先兆
現年40歲趙希洛有TVB「御用癲婆」之稱，憑《金宵大廈》飾演因兒子早夭而憶子成狂的何太而獲得「最佳女配角」獎。而今年播出的劇集《隱形戰隊》成為她的告別作，她在劇中飾演4線角色隱形任務戰略部隊其中一員顧芳婷（Queen）。當時播出後，已有不少網民發現趙希洛的戲份越來越少，並且在討論區以「趙希洛tvb冷待好慘，3年前拎女配角以為上位，8.30劇做番4線角色，對白只1.2句」為題發文，替趙希洛抱不平。
趙希洛飾演奸角獲好評
不過事後趙希洛受訪籲觀眾耐心等候，並透露她在劇情的後續發現會有驚喜。而及後她的角色被逐步揭曉，她是奸角之一，而且是大奸角陳展鵬的搭擋兼情人，大反轉的劇情發展令觀眾相當驚喜。在劇集播出後，趙希洛亦曾有開Live答謝觀眾，仲叫觀眾繼續留意劇情的發展。
監製：忍辱負重 心裡確實替她難過
對於趙希洛的角色設計，監製文偉鴻在揭開後，公開答謝她的付出：
「希洛不單演好匡勝天的女人，還為《隱形戰隊》默默忍受別人誤解，變成路人甲，為了成全戲劇佈局效果，忍辱負重，我心裡確實替她難過，亦感激她的貢獻和付出。」
監製又表示，接下來趙希洛還有精彩演出，「Yan跟匡勝天的一段情還有不為人知的過往，我們一起去發掘吧」！
趙希洛勇奪最佳女配反被富爸爸輕視 13字豁達回應
趙希洛家底富裕，母親為前藝員梁小玲，父親為澳洲執業的大律師和在上市公司中任職董事趙崇康，有傳趙希洛家族擁有過億身家。趙希洛為了實現演藝夢想，放棄當律師，於2007年參選香港小姐入行，並在2019年憑《金宵大廈》勇奪「最佳女配角」。雖然趙希洛默默耕耘多年，終於獲得「最佳女配角」的殊榮，但依然未能獲得趙爸爸的認同：「爸爸淨係講咗句Good job，之後再講咗句：『咪都係主角隔籬嗰個啫』」，不過趙希洛依然豁達面對，並且揚言會繼續演好每一個角色：「你哋等多陣，等多陣就得架喇，OK？」
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