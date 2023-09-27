趙希洛 離巢

40歲趙希洛入行16年黯然離巢 「千金小姐」甘心做「御用癲婆」被網民戥唔抵

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現年40歲的趙希洛（Candice）早前正式確認離巢TVB，不少觀眾都大感不捨和可惜！家境富裕的她被稱「千金小姐」，當初不顧家人反對毅然踏入演藝圈，可惜入行16年的她卻一直未被器重，只經常飾演一些不起眼或是講不出名的反派角色，僅僅以「TVB御用癲婆」形象黯然離巢……

趙希洛 離巢 趙希洛早前正式宣布離巢TVB。
趙希洛早前正式宣布離巢TVB。（圖片來源：[email protected]
趙希洛 離巢 趙希洛更因此獲得「TVB御用癲婆」的稱號。
趙希洛更因此獲得「TVB御用癲婆」的稱號。（圖片來源：TVB《金宵大廈》截圖）

離巢作披住浴巾尷尬離場

近日播出的一集《愛回家之開心速遞》是趙希洛在TVB的最後一次演出，在這一集劇情卻竟然大暴走，她飾演的「無知May」與鄧永健飾演的Ivan舊情復熾，但卻並非甜蜜收場，而是Ivan因經常借「睇波」之名與May約會，二人復合的事情並未告訴任何人，導致Ivan的同事突然到訪他的家中時，May要狼狽地披着浴巾逃離他家，被網民狠批劇情發展離譜，難以相信這是趙希洛的告別作！

趙希洛 離巢 Ivan和May聽出了門外的人正是公司的同事。
Ivan與May在家纏綿時突然有人「踩上門」。（圖片來源：TVB《愛回家》截圖）
趙希洛 離巢 May在路上向「食屎陳師奶」借電話。
May在路上向「食屎陳師奶」借電話。（圖片來源：TVB《愛回家》截圖）
趙希洛 離巢 Aska的求婚亦成為May的角色離開作為鋪墊。
張馳豪（Aska）飾演的Steven在昨晚的劇情中向May求婚，為May的角色離開作為鋪墊。（圖片來源：TVB《愛回家》截圖）

成「御用癲婆」後才被器重

趙希洛入行16年，早年她加入TVB主要都是出演一些不起眼和反派的角色，更被稱為「TVB御用癲婆」！直到她於2019年憑劇集《金宵大廈》中憶子成狂的「王敏儀（何太）」一角，在《萬千星輝頒獎典禮2019》中獲得「最佳女配角」後，才開始得到更多的出鏡機會。只可惜多數的角色都是瘋癲或者是較為裸露，令觀眾感嘆趙希洛這位千金小姐的演員路並不好走！

趙希洛 離巢 趙希洛經常出演「癲婆」的角色。
趙希洛經常出演「癲婆」的角色。（圖片來源：TVB《八卦神探》截圖）
趙希洛 離巢 趙希洛的破格演出令觀眾留下深刻的印象。
趙希洛的破格演出令觀眾留下深刻的印象。（圖片來源：TVB《十八年後的終極告白2.0》截圖）
趙希洛 離巢 趙希洛在其他劇集亦有不少大膽的戲份！
趙希洛在其他劇集亦有不少大膽的戲份！（圖片來源：TVB《十八年後的終極告白2.0》截圖）
趙希洛 離巢 即使加入愛回家劇組，趙希洛的角色仍然難逃瘋癲的設定！
即使加入愛回家劇組，趙希洛的角色仍然難逃瘋癲的設定！（圖片來源：TVB《愛回家》截圖）

網民戥佢唔抵 大讚趙希洛好貼地

趙希洛離巢的消息一出，不少網民都大感可惜，又盛讚趙希洛雖然是億萬千金，但是卻從來都沒有嫌棄過當配角和出演癲婆的角色：「佢做戲都幾好，不做親都係癲婆同奸角」，「以為佢屋企咁有錢會有小姐脾氣唔接呢啲角色，點知佢又ok喎」，大讚她十分貼地！更有網民認為TVB根本無意捧趙希洛：「點解女配後會愈來愈少戲份」、「拎完女配角諗住會上位女主角，點知被派去拍愛回家」，超級戥佢唔抵！

趙希洛 離巢 不網民大讚趙希洛雖然貴為千金小姐，但是卻十分貼地。
不網民大讚趙希洛雖然貴為千金小姐，但是卻十分貼地。（圖片來源：[email protected]
趙希洛 離巢 觀眾們紛紛表示不捨趙希洛離巢。
觀眾們紛紛表示不捨趙希洛離巢。（圖片來源：[email protected]

40歲趙希洛慘遭TVB冷待16年確認離巢 《愛回家》成告別作

現年40歲趙希洛效力TVB已16年，在2019年憑《金宵大廈》勇奪「最佳女配角」，而今年播出的劇集《隱形戰隊》中亦有相當亮眼的演出，不過因戲份少而有不少觀眾替她不值。近日，趙希洛的藝人資料已經在TVB官網女藝人頁面被下架，當事人亦同日確認正式離巢，並暗示將有新發展，對此不少網民大呼不捨！

趙希洛 離巢 趙希洛 2019年憑《金宵大廈》勇奪「最佳女配角」，擊敗同劇的高海寧、《鐵探》鄧佩儀、《牛下女高音》龔慈恩及《多功能老婆》于淼。
2019年憑《金宵大廈》勇奪「最佳女配角」，擊敗同劇的高海寧、《鐵探》鄧佩儀、《牛下女高音》龔慈恩及《多功能老婆》于淼。（圖片來源：[email protected]

趙希洛《愛回家》無知May同Ivan分手疑是告別作

趙希洛在《愛回家之開心速遞》中飾演的「無知May」，角色性格頗受觀眾受落，在劇中每次聽到《天鵝湖》的音樂會進入瘋狂狀態，性情大變，因而經常被老闆大小姐（林淑敏飾）利用，急速完成工作。劇中與Ivan（鄧永健飾）發展成情侶，為《愛回家》感情線之一。而近日劇情卻突然安排無知May與Ivan再次分手，更話May無意與Ivan復合。有網友憂慮似乎是有人要離開劇組，而今日（9/8）就傳出趙希洛離巢的消息。

趙希洛 離巢 趙希洛 早前趙希洛上載與鄧永健合唱《相愛很難》短片
早前趙希洛上載與鄧永健合唱《相愛很難》短片（圖片來源：[email protected]

趙希洛長文確認離巢：「希望可以好快會再見到大家」

在9月8日晚上，趙希洛發布了長文確認離巢，並感謝高層以及曾經合作的拍檔，她提到過程中「認識咗好多位好叻嘅演員，同幕後嘅工作，由同事變成好朋友」，她提到自己由細到大都好想成為一個百變發光嘅演員，並預告「希望可以好快會再見到大家」，似乎另有計劃、未會完全告別幕前！

細到大都好想成為一個百變發光發亮嘅演員。希望可以好快會再見到大家。而家暫時同大家講聲再見👋🏻仲有 大家記住聽晚（9月9日）一定要睇 8點鐘《愛回家之開心速遞》

趙希洛 離巢 趙希洛表示「所有嘢在心中」。
趙希洛表示「所有嘢在心中」。（圖片來源：ccandice.c@IG）
趙希洛 離巢 一眾TVB藝人好友都有留言道別，可見她人緣不錯！
一眾TVB藝人好友都有留言道別，可見她人緣不錯！（圖片來源：ccandice.c@IG）
趙希洛 離巢 趙希洛在早前《愛回家》的宣傳活動上，暗示與鄧永健的劇情將有新進展，想不到是告別作。
趙希洛在早前《愛回家》的宣傳活動上，暗示與鄧永健的劇情將有新進展，想不到是告別作。（圖片來源：ccandice.c@IG）

趙希洛07年選港姐 憑「御用癲婆」爆出

趙希洛自小與家人移居澳洲，在英國進修法商科，進修碩士時回港以原名「趙嘉迪」參選07年度香港小姐，雖然五強止步，但翌年加入無綫藝訓班之後才晋身成為TVB藝員⋯⋯趙希洛08年加入無綫藝訓班後，晋身成為TVB藝員，不過大都被派演閒角，由於經常演精神病人，有無綫「御用癲婆」之稱，直至近年多部劇集演出被網民追捧成功上位。

趙希洛 離巢 趙希洛 07年趙希洛以碩士學歷參選港姐，同屆港姐有王君馨以及黎諾懿老婆李潔瑩(中)，當屆冠軍則是張嘉兒。
07年趙希洛以碩士學歷參選港姐，同屆港姐有王君馨以及黎諾懿老婆李潔瑩(中)，當屆冠軍則是張嘉兒。
趙希洛 離巢 趙希洛 07年候選港姐左起為：鄭慧貞、高可庭、趙希洛、梁嘉欣、李潔瑩、黃頌妍、黃彥欣、王君馨、梁詠詩、周美欣、王卉霖、鄭瑩瑩、黃智雯、張嘉兒、何傲兒與麥皓兒。當年最後五強係趙希洛、王君馨、周美欣、黃智雯同張嘉兒。
07年候選港姐左起為：鄭慧貞、高可庭、趙希洛、梁嘉欣、李潔瑩、黃頌妍、黃彥欣、王君馨、梁詠詩、周美欣、王卉霖、鄭瑩瑩、黃智雯、張嘉兒、何傲兒與麥皓兒。當年最後五強係趙希洛、王君馨、周美欣、黃智雯同張嘉兒。
趙希洛 離巢 趙希洛 近年憑演技嶄露頭角的趙希洛，去年盛裝出席台慶，躋身一眾無綫小花麥明詩、王君馨、岑麗香及黃智雯當中。
近年憑演技嶄露頭角的趙希洛，盛裝出席台慶，躋身一眾無綫小花麥明詩、王君馨、岑麗香及黃智雯當中。

2018年《棟仁的時光》巴辣刻薄上司搶鏡

趙希洛在2018年《棟仁的時光》演巴辣刻薄上司，但原來角色背後身世坎坷，家住公屋，有個自閉細佬，趙希洛演出收放自如被網民激讚，成為劇中最搶人物。

趙希洛 離巢 趙希洛 趙希洛在《棟仁的時光》演巴辣mean精，被網民like爆。
趙希洛在《棟仁的時光》演巴辣mean精，被網民like爆。
趙希洛 離巢 趙希洛 家底豐厚的趙希洛，曾被本刊拍到有司機駕駛平治房車接載出入。
家底豐厚的趙希洛，曾被本刊拍到有司機駕駛平治房車接載出入。

趙希洛原來係星二代 父親大律師出身業務遍全球

不過趙希洛家底豐厚，父親趙崇康是大律師出身，在澳洲經營石油生意、與多間國企有生意往來，在港亦有不少鋪位及物業收租。媽媽是前無綫藝員梁小玲，同屆藝訓班同學有李司棋、黃淑儀、盧大偉同黃韻詩，仲係當年《歡樂今宵》台柱之一。

趙希洛 離巢 趙希洛 媽咪梁小玲，是前無綫資深演員，趙希洛曾在社交網上載與母親合照，卻從冇po過父親嘅相，不愛炫富的她，好介意畀人知富貴千金身份。
媽咪梁小玲，是前無綫資深演員，趙希洛曾在社交網上載與母親合照，卻從冇po過父親嘅相，不愛炫富的她，好介意畀人知富貴千金身份。
趙希洛 離巢 趙希洛 趙希洛父親趙崇康(左)是超級富豪，在澳洲經營石油生意兼是大律師，在國內一樣人脈廣，16年更獲中國人民大學法院受聘為法律與全球化研究中心的高級研究員。
趙希洛父親趙崇康(左)是超級富豪，在澳洲經營石油生意兼是大律師，在國內一樣人脈廣，16年更獲中國人民大學法院受聘為法律與全球化研究中心的高級研究員。

而趙希洛與父母及胞妹Katrina更在父親安排下開設多間投資公司，12年已經以公司名義，以6千萬購入半山梅道嘉富麗苑一個近3千呎單位，物業現時市值已超過8千萬，名符其實隱形富豪。

趙希洛 離巢 趙希洛
（圖片來源：東方新地）

趙希洛 離巢 趙希洛

《愛回家之開心速遞》劇情｜第2070集劇情劇透 (09/09) Ivan與May前緣再續？

Ivan近期經常跟蹤May回家，從而暗中保護她；此事被若水等人發現，惹出種種古怪傳聞。Ivan擔心傳聞會令他與May關係轉差，遂設法阻止，但紙包不住火……May及後對Ivan誤會全消，邀請Ivan參與她和若水等人的聚餐；Ivan與May席間談得十分投契，他還送酒醉的May回家。May向若水稱並沒有跟Ivan復合的打算，她後來卻因事要到Ivan家中，造就二人獨處的機會……

趙希洛 離巢 趙希洛 Ivan送酒醉的May回家
Ivan送酒醉的May回家（圖片來源：《愛回家》截圖）
趙希洛 離巢 趙希洛 May向若水稱並沒有跟Ivan復合的打算
May向若水稱並沒有跟Ivan復合的打算（圖片來源：《愛回家》截圖）
趙希洛 離巢 趙希洛 她後來卻因事要到Ivan家中，造就二人獨處的機會，究竟是分手還是復合呢？
她後來卻因事要到Ivan家中，造就二人獨處的機會，究竟是分手還是復合呢？（圖片來源：《愛回家》截圖）
趙希洛 離巢 趙希洛 「無知May」在第1980集已與Ivan鬧分手
「無知May」在第1980集已與Ivan鬧分手（圖片來源：《愛回家》截圖）
趙希洛 離巢 趙希洛 在第1981集已經分手
在第1981集已經分手（圖片來源：《愛回家》截圖）

趙希洛《隱形戰隊》曾傳是離巢先兆

現年40歲趙希洛有TVB「御用癲婆」之稱，憑《金宵大廈》飾演因兒子早夭而憶子成狂的何太而獲得「最佳女配角」獎。而今年播出的劇集《隱形戰隊》成為她的告別作，她在劇中飾演4線角色隱形任務戰略部隊其中一員顧芳婷（Queen）。當時播出後，已有不少網民發現趙希洛的戲份越來越少，並且在討論區以「趙希洛tvb冷待好慘，3年前拎女配角以為上位，8.30劇做番4線角色，對白只1.2句」為題發文，替趙希洛抱不平。

趙希洛飾演奸角獲好評

不過事後趙希洛受訪籲觀眾耐心等候，並透露她在劇情的後續發現會有驚喜。而及後她的角色被逐步揭曉，她是奸角之一，而且是大奸角陳展鵬的搭擋兼情人，大反轉的劇情發展令觀眾相當驚喜。在劇集播出後，趙希洛亦曾有開Live答謝觀眾，仲叫觀眾繼續留意劇情的發展。

趙希洛 離巢 隱形戰隊 內鬼 劇中8年無見嘅匡勝天同阿Yan早在柬埔寨認識，出獄後再見面，立即有激情戲份，趙希洛話因為片長關係刪咗啲戲！
劇中8年無見嘅匡勝天同阿Yan早在柬埔寨認識，出獄後再見面，立即有激情戲份，趙希洛話因為片長關係刪咗啲戲！（圖片來源：TVB）
趙希洛 離巢 隱形戰隊 內鬼 今次趙希洛的角色唔係癲婆，而係陳展鵬的副手，成功欺騙全世界！
今次趙希洛的角色唔係癲婆，而係陳展鵬的副手，成功欺騙全世界！（圖片來源：TVB）
趙希洛 離巢 隱形戰隊 內鬼 主題曲的畫面預告了趙希洛將會跌落海！陳展鵬好激動！
主題曲的畫面預告了趙希洛將會跌落海！陳展鵬好激動！（圖片來源：TVB）
即睇《隱形戰隊》大結局劇情劇透
趙希洛 離巢 隱形戰隊 內鬼 趙希洛即晚開Live答謝觀眾。
趙希洛即晚開Live答謝觀眾，展示7年前《乘勝追擊》的角色海報。（圖片來源：ccandice.c）

監製：忍辱負重 心裡確實替她難過

對於趙希洛的角色設計，監製文偉鴻在揭開後，公開答謝她的付出：

「希洛不單演好匡勝天的女人，還為《隱形戰隊》默默忍受別人誤解，變成路人甲，為了成全戲劇佈局效果，忍辱負重，我心裡確實替她難過，亦感激她的貢獻和付出。」

監製又表示，接下來趙希洛還有精彩演出，「Yan跟匡勝天的一段情還有不為人知的過往，我們一起去發掘吧」！

趙希洛 離巢 趙希洛 有網民認為趙希洛戲路窄，演愛情戲未能帶觀眾入戲，反而演「癲婆」就入型入格。
有網民認為趙希洛戲路窄，演愛情戲未能帶觀眾入戲，反而演「癲婆」就入型入格。（圖片來源：TVB《金宵大廈》截圖）
趙希洛 離巢 趙希洛
（圖片來源：網民留言截圖）
趙希洛 離巢 趙希洛
（圖片來源：網民留言截圖）
趙希洛 離巢 趙希洛 有網民認為TVB花旦眾多，未能均衡分配資源。
有網民認為TVB花旦眾多，未能均衡分配資源。（圖片來源：網民留言截圖）

趙希洛勇奪最佳女配反被富爸爸輕視 13字豁達回應

趙希洛家底富裕，母親為前藝員梁小玲，父親為澳洲執業的大律師和在上市公司中任職董事趙崇康，有傳趙希洛家族擁有過億身家。趙希洛為了實現演藝夢想，放棄當律師，於2007年參選香港小姐入行，並在2019年憑《金宵大廈》勇奪「最佳女配角」。雖然趙希洛默默耕耘多年，終於獲得「最佳女配角」的殊榮，但依然未能獲得趙爸爸的認同：「爸爸淨係講咗句Good job，之後再講咗句：『咪都係主角隔籬嗰個啫』」，不過趙希洛依然豁達面對，並且揚言會繼續演好每一個角色：「你哋等多陣，等多陣就得架喇，OK？」

趙希洛 離巢 趙希洛 趙希洛於《金宵大廈》的表現獲得網民一致好評，認為她「癲得令人心寒」
趙希洛於《金宵大廈》的表現獲得網民一致好評，認為她「癲得令人心寒」（圖片來源：TVB《金宵大廈》截圖）
趙希洛 離巢 趙希洛 趙希洛亦憑《金宵大廈》獲得「最佳女配角」，不過依然未能獲得趙爸爸的認同，被富爸爸輕視：『咪都係主角隔籬嗰個啫』
趙希洛亦憑《金宵大廈》獲得「最佳女配角」，不過依然未能獲得趙爸爸的認同，被富爸爸輕視：「咪都係主角隔籬嗰個啫！」（圖片來源：TVB《萬千星輝頒獎典禮2019》截圖）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、TVB節目截圖

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