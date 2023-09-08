40歲趙希洛慘遭TVB冷待16年疑似離巢 《愛回家》成告別作
趙希洛《愛回家》無知May同Ivan分手疑是告別作
趙希洛在《愛回家之開心速遞》中飾演的「無知May」，角色性格頗受觀眾受落，在劇中每次聽到《天鵝湖》的音樂會進入瘋狂狀態，性情大變，因而經常被老闆大小姐（林淑敏飾）利用，急速完成工作。劇中與Ivan（鄧永健飾）發展成情侶，為《愛回家》感情線之一。而近日劇情卻突然安排無知May與Ivan再次分手，更話May無意與Ivan復合。有網友憂慮似乎是有人要離開劇組，而今日（9/8）就傳出趙希洛離巢的消息。
《愛回家之開心速遞》劇情｜第2070集劇情劇透 (09/09) Ivan與May前緣再續？
Ivan近期經常跟蹤May回家，從而暗中保護她；此事被若水等人發現，惹出種種古怪傳聞。Ivan擔心傳聞會令他與May關係轉差，遂設法阻止，但紙包不住火……May及後對Ivan誤會全消，邀請Ivan參與她和若水等人的聚餐；Ivan與May席間談得十分投契，他還送酒醉的May回家。May向若水稱並沒有跟Ivan復合的打算，她後來卻因事要到Ivan家中，造就二人獨處的機會……
趙希洛《隱形戰隊》曾傳是離巢先兆
現年40歲趙希洛有TVB「御用癲婆」之稱，憑《金宵大廈》飾演因兒子早夭而憶子成狂的何太而獲得「最佳女配角」獎。而今年播出的劇集《隱形戰隊》成為她的告別作，她在劇中飾演4線角色隱形任務戰略部隊其中一員顧芳婷（Queen）。當時播出後，已有不少網民發現趙希洛的戲份越來越少，並且在討論區以「趙希洛tvb冷待好慘，3年前拎女配角以為上位，8.30劇做番4線角色，對白只1.2句」為題發文，替趙希洛抱不平。
趙希洛飾演奸角獲好評
不過事後趙希洛受訪籲觀眾耐心等候，並透露她在劇情的後續發現會有驚喜。而及後她的角色被逐步揭曉，她是奸角之一，而且是大奸角陳展鵬的搭擋兼情人，大反轉的劇情發展令觀眾相當驚喜。在劇集播出後，趙希洛亦曾有開Live答謝觀眾，仲叫觀眾繼續留意劇情的發展。
監製：忍辱負重 心裡確實替她難過
對於趙希洛的角色設計，監製文偉鴻在揭開後，公開答謝她的付出：
「希洛不單演好匡勝天的女人，還為《隱形戰隊》默默忍受別人誤解，變成路人甲，為了成全戲劇佈局效果，忍辱負重，我心裡確實替她難過，亦感激她的貢獻和付出。」
監製又表示，接下來趙希洛還有精彩演出，「Yan跟匡勝天的一段情還有不為人知的過往，我們一起去發掘吧」！
趙希洛勇奪最佳女配反被富爸爸輕視 13字豁達回應
趙希洛家底富裕，母親為前藝員梁小玲，父親為澳洲執業的大律師和在上市公司中任職董事趙崇康，有傳趙希洛家族擁有過億身家。趙希洛為了實現演藝夢想，放棄當律師，於2007年參選香港小姐入行，並在2019年憑《金宵大廈》勇奪「最佳女配角」。雖然趙希洛默默耕耘多年，終於獲得「最佳女配角」的殊榮，但依然未能獲得趙爸爸的認同：「爸爸淨係講咗句Good job，之後再講咗句：『咪都係主角隔籬嗰個啫』」，不過趙希洛依然豁達面對，並且揚言會繼續演好每一個角色：「你哋等多陣，等多陣就得架喇，OK？」
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