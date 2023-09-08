40歲趙希洛慘遭TVB冷待16年疑似離巢 《愛回家》成告別作

現年40歲趙希洛效力TVB已16年，在2019年憑《金宵大廈》勇奪「最佳女配角」，而今年播出的劇集《隱形戰隊》中亦有相當亮眼的演出，不過因戲份少而有不少觀眾替她不值。近日，發現趙希洛的藝人資料已經在TVB官網女藝人頁面被下架了，疑似已低調離巢，對此不少網民大呼不捨！