前TVB主播兼劉鳴煒舊愛趙慧奈拍內衣照下體現形 獲網民勁讚同Jennie有得揮
廣告
現年28歲、中日混血的前無綫明珠台新聞主播趙慧奈（Keina），日前分享了一輯內衣照，即獲網民勁讚靚過不少港姐冠軍，仲讚她和BLACKPINK成員Jennie有得揮！
趙慧奈拍內衣照下體現晒形
趙慧奈自2021年離巢無綫後，便少有派福利，今次難得分享一輯由友人操刀拍攝的CK內衣照，大騷Fit爆身形，令網民都大感驚喜，紛紛大讚：「靚過香港小姐冠軍」、「同Jennie有得fight」、「傲人身材100分」、「靚女就係要咁著」、「代言內衣？」等等，但亦有不少網民留意到她下體現晒形，驚訝指她離開大台後變得好大方！
曾與劉鑾雄大仔劉鳴煒拍拖
2019年初，趙慧奈被爆與富商劉鑾雄（大劉）大仔劉鳴煒拍拖，更被指同年情人節曾一齊搭乘男方私人飛機去睇北極光，但至同年10月，劉鳴煒在社交網上發帖，暗示兩人感情生變，而趙慧奈亦在社交網貼出與一名男士在沙灘上的頭貼頭合照，令她和劉鳴煒的緋聞畫上句號。現在趙慧奈與該名在沙灘上同行的男士拍拖至今已有4年，感情相當穩定。
中日混血索主播轉型做幕後
趙慧奈是一名中日混血兒，能操廣東話、普通話、英語和日語四種語言，大學期間曾在now新聞台做過實習記者，2018年自港大畢業後，首份正式工作就是加入明珠台新聞部，擔任天氣主播及新聞節目主持。2021年12月，趙慧奈在社交網宣告已拍完在無綫最後一個節目，並透露今後會勤力更新社交平台。翌年1月開始，趙慧奈便過檔到Bloomberg電視台擔任製作人，轉型做幕後。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：IG@keinachiu、IG@jennierubyjane、[email protected]