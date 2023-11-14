劉鳴煒舊愛兼前TVB日籍主播趙慧奈甜咀男友似足預演婚禮 網民勁讚超長情
趙慧奈 出席好友婚禮瘋狂放閃
趙慧奈日前穿著一身低胸粉紅色禮服，孖住男友出席好友婚禮，在她分享的合照中，可見趙慧奈搞笑拎住一塊「SINGLE」字牌，而男友則舉著「I ♡ her」字牌，在打卡布景板前超Sweet地當眾攬攬兼咀嘴，瘋狂放閃，似足預演婚禮！
與日籍男友已拍拖4年
趙慧奈2019年同劉鳴煒分手後便開始同現任男友拍拖，至今已有4年，網民勁讚二人超長情！趙慧奈亦不時在社交網上貼出二人合照放閃，初時男友的名字曾被標註為Rikki Furuya，個人檔案上更有一面日本國旗，相信是日本籍，與趙慧奈更有共同語言。
同樣喜愛小動物
趙慧奈和男友更同樣喜愛小動物，除了飼養柴犬Hiro和一齊做動物義工外，男友又專門開設了一個IG，分享二人曾共同拯救和照顧過的小動物照片，包括有貓、狗、鼠、雀鳥、魚和變色龍等，非常有愛心。
趙慧奈曾拍內衣照令下體現晒形
趙慧奈自2021年離巢無綫後，便少有派福利，早前難得分享一輯由友人操刀拍攝的CK內衣照，大騷Fit爆身形，令網民都大感驚喜，紛紛大讚：「靚過香港小姐冠軍」、「同Jennie有得fight」、「傲人身材100分」、「靚女就係要咁著」、「代言內衣？」等等，但亦有不少網民留意到她下體現晒形，驚訝指她離開大台後變得好大方！
趙慧奈曾被爆與劉鑾雄大仔劉鳴煒拍拖
2019年初，趙慧奈被爆與富商劉鑾雄（大劉）大仔、有「Packagee劉」之稱的劉鳴煒拍拖，更被指同年情人節曾一齊搭乘男方私人飛機去睇北極光，兩人更曾在同一地點用同一姿勢打卡，隔空放閃。但至同年10月，劉鳴煒在社交網上發帖，暗示兩人感情生變，而趙慧奈亦在社交網貼出與現任男友在沙灘上的頭貼頭合照，令她和劉鳴煒的戀情未夠一年便畫上句號。
趙慧奈｜中日混血索主播轉型做幕後
趙慧奈是一名中日混血兒，能操廣東話、普通話、英語和日語四種語言，大學期間曾在now新聞台做過實習記者，2018年自港大畢業後，首份正式工作就是加入明珠台新聞部，擔任天氣主播及新聞節目主持。2021年12月，趙慧奈在社交網宣告已拍完在無綫最後一個節目，並透露今後會勤力更新社交平台。翌年1月開始，趙慧奈便過檔到Bloomberg電視台擔任製作人，轉型做幕後。
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