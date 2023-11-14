劉鳴煒舊愛兼前TVB日籍主播趙慧奈甜咀男友似足預演婚禮 網民勁讚超長情

前TVB明珠台新聞主播趙慧奈（Keina）現年28歲，是一名中日混血兒，曾與劉鑾雄（大劉）兒子劉鳴煒短暫拍過拖，分手後戀上現任日藉男友，並不時在社交網放閃，近日趙慧奈就分享了一輯同男友甜蜜攬攬兼咀嘴的合照，相中趙慧奈更穿著一身性感禮服，似足同男友預演婚禮！