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劉鳴煒舊愛兼前TVB日籍主播趙慧奈甜咀男友似足預演婚禮 網民勁讚超長情

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前TVB明珠台新聞主播趙慧奈（Keina）現年28歲，是一名中日混血兒，曾與劉鑾雄（大劉）兒子劉鳴煒短暫拍過拖，分手後戀上現任日藉男友，並不時在社交網放閃，近日趙慧奈就分享了一輯同男友甜蜜攬攬兼咀嘴的合照，相中趙慧奈更穿著一身性感禮服，似足同男友預演婚禮！

趙慧奈 趙慧奈曾在明珠台做主播4年。
趙慧奈曾在明珠台做主播4年。（圖片來源：IG@keinachiu）
趙慧奈 近日趙慧玲盛裝打扮出席好友婚禮。
近日趙慧玲盛裝打扮出席好友婚禮。（圖片來源：IG@keinachiu）

趙慧奈 出席好友婚禮瘋狂放閃

趙慧奈日前穿著一身低胸粉紅色禮服，孖住男友出席好友婚禮，在她分享的合照中，可見趙慧奈搞笑拎住一塊「SINGLE」字牌，而男友則舉著「I ♡ her」字牌，在打卡布景板前超Sweet地當眾攬攬兼咀嘴，瘋狂放閃，似足預演婚禮！

趙慧奈 婚禮上趙慧奈和男友瘋狂放閃。
婚禮上趙慧奈和男友瘋狂放閃。（圖片來源：IG@keinachiu）

與日籍男友已拍拖4年

趙慧奈2019年同劉鳴煒分手後便開始同現任男友拍拖，至今已有4年，網民勁讚二人超長情！趙慧奈亦不時在社交網上貼出二人合照放閃，初時男友的名字曾被標註為Rikki Furuya，個人檔案上更有一面日本國旗，相信是日本籍，與趙慧奈更有共同語言。

趙慧奈 趙慧奈經常與男友在社交網放閃。
趙慧奈經常與男友在社交網放閃。（圖片來源：IG@keinachiu）
趙慧奈 兩人感情十分穩定。
兩人感情十分穩定。（圖片來源：IG@keinachiu）

同樣喜愛小動物

趙慧奈和男友更同樣喜愛小動物，除了飼養柴犬Hiro和一齊做動物義工外，男友又專門開設了一個IG，分享二人曾共同拯救和照顧過的小動物照片，包括有貓、狗、鼠、雀鳥、魚和變色龍等，非常有愛心。

趙慧奈 趙慧奈與男友同樣喜愛小動物。
趙慧奈與男友同樣喜愛小動物。（圖片來源：IG@keinachiu）
趙慧奈 趙慧奈經常與男友在社交網放閃。
更育有一隻柴犬Hiro。（圖片來源：IG@keinachiu）

趙慧奈曾拍內衣照令下體現晒形

趙慧奈自2021年離巢無綫後，便少有派福利，早前難得分享一輯由友人操刀拍攝的CK內衣照，大騷Fit爆身形，令網民都大感驚喜，紛紛大讚：「靚過香港小姐冠軍」、「同Jennie有得fight」、「傲人身材100分」、「靚女就係要咁著」、「代言內衣？」等等，但亦有不少網民留意到她下體現晒形，驚訝指她離開大台後變得好大方！

趙慧奈 趙慧奈穿著灰色短T配同色內褲。
趙慧奈穿著灰色短T配同色內褲。（圖片來源：IG@keinachiu）
趙慧奈 下身能清楚見到W形狀。
下身能清楚見到W形狀。（圖片來源：IG@keinachiu）
趙慧奈 BLACKPINK成員Jennie作為CALVIN KLEIN代言人，2021年也曾著過同色內衣褲拍廣告。
BLACKPINK成員Jennie作為CALVIN KLEIN代言人，2021年也曾著過同色內衣褲拍廣告。（圖片來源：IG@jennierubyjane）

趙慧奈曾被爆與劉鑾雄大仔劉鳴煒拍拖

2019年初，趙慧奈被爆與富商劉鑾雄（大劉）大仔、有「Packagee劉」之稱的劉鳴煒拍拖，更被指同年情人節曾一齊搭乘男方私人飛機去睇北極光，兩人更曾在同一地點用同一姿勢打卡，隔空放閃。但至同年10月，劉鳴煒在社交網上發帖，暗示兩人感情生變，而趙慧奈亦在社交網貼出與現任男友在沙灘上的頭貼頭合照，令她和劉鳴煒的戀情未夠一年便畫上句號。

趙慧奈 趙慧奈曾與劉鳴煒在同一地點用同一姿勢打卡，隔空放閃。
趙慧奈曾與劉鳴煒在同一地點用同一姿勢打卡，隔空放閃。（圖片來源：[email protected] / IG@keinachiu）
趙慧奈 有「Package劉」之稱的劉鳴煒，已於去年3月再婚，並誕下一對龍鳳胎。
有「Package劉」之稱的劉鳴煒，已於2022年3月再婚，並誕下一對龍鳳胎。（圖片來源：[email protected]

趙慧奈｜中日混血索主播轉型做幕後

趙慧奈是一名中日混血兒，能操廣東話、普通話、英語和日語四種語言，大學期間曾在now新聞台做過實習記者，2018年自港大畢業後，首份正式工作就是加入明珠台新聞部，擔任天氣主播及新聞節目主持。2021年12月，趙慧奈在社交網宣告已拍完在無綫最後一個節目，並透露今後會勤力更新社交平台。翌年1月開始，趙慧奈便過檔到Bloomberg電視台擔任製作人，轉型做幕後。

趙慧奈 樣貌標緻的趙慧奈母親是日本人。
樣貌標緻的趙慧奈母親是日本人。（圖片來源：IG@keinachiu）
趙慧奈 趙慧奈曾效力無綫四年。
趙慧奈曾效力無綫四年。（圖片來源：IG@keinachiu）
趙慧奈 至2021年離巢。
至2021年離巢。（圖片來源：IG@keinachiu）
趙慧奈 在無綫期間，趙慧奈曾在10號風球下報新聞。
在無綫期間，趙慧奈曾在10號風球下報新聞。（圖片來源：IG@keinachiu）
馬琛沂 袁思行 趙慧奈日前透露自己最後一次在無綫拍攝《NEWS HEADLINES》。
趙慧奈在2021年最後一次拍攝無綫《NEWS HEADLINES》。（圖片來源：IG@keinachiu）
馬琛沂 袁思行 趙慧奈臨別與明珠台主播鄧詩穎Sharon，右）和龍述理Caleb）合照。
趙慧奈臨別與明珠台主播鄧詩穎（Sharon，右）和龍述理（Caleb）一齊合照。（圖片來源：IG@keinachiu）
趙慧奈 馬琛沂 袁思行 又同無綫新聞部主播賴君蕊合照。
又同無綫新聞部主播賴君蕊合照留影。（圖片來源：IG@keinachiu）
趙慧奈 趙慧奈一向是有料之人，但少有在社交網騷Quali。
趙慧奈一向是有料之人，但少有在社交網騷Quali。（圖片來源：IG@keinachiu）
趙慧奈 只影過數張泳衣照。
只影過數張泳衣照。（圖片來源：IG@keinachiu）
趙慧奈 身形勁Fit。
身形勁Fit。（圖片來源：IG@keinachiu）
趙慧奈 著一件頭泳衣都好有睇頭！
著一件頭泳衣都好有睇頭！（圖片來源：IG@keinachiu）
趙慧奈
（圖片來源：IG@keinachiu）
趙慧奈
（圖片來源：IG@keinachiu）
趙慧奈
（圖片來源：IG@keinachiu）
趙慧奈
（圖片來源：IG@keinachiu）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@keinachiu、[email protected]

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