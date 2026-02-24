前TVB主播自爆明珠台月入5萬內幕 靠一招令收入大增 曾因富商公子戀情備受關注

前明珠台主播趙慧奈近日在社交平台大爆新聞行業薪酬內幕，自曝離職時月薪接近5萬元，更透露有主播月入可達50萬元的驚人數字。這位中日混血兒主播不但解構了傳媒業薪酬結構，還分享了一個大幅提升收入的秘密武器，令不少有意入行的人士重新審視這個行業的發展前景。