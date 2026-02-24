前TVB主播自爆明珠台月入5萬內幕 靠一招令收入大增 曾因富商公子戀情備受關注
趙慧奈爆料主播薪酬內幕月入5萬只是起步
趙慧奈在最新拍攝的影片中，直接回應外界對主播收入的好奇心，坦言傳媒業人工低的說法「有真有假」。她毫不避諱地透露自己離開明珠台時的月薪水平，表示「我自己離職嘅時候人工係去到差唔多五萬蚊一個月」，但隨即補充這個數字在國際新聞機構中僅屬起薪點水平。更令人震驚的是，她爆料指有主播的月薪可以達到「差唔多半百萬一個月」，顯示行業內的薪酬差距極為懸殊。
出鏡費成收入大增關鍵每次計算豐厚回報
趙慧奈在影片中揭露了主播收入的重要組成部分，就是出鏡費這個「秘密武器」。她詳細解釋「明珠台同埋翡翠台嚟講，記者係會有底薪，如果做主播或者節目主持，就會另外有出鏡費。每個台每個節目嘅出鏡費都唔一樣，而且係逐次計」。這種按次計算的出鏡費制度，讓主播的實際收入遠超基本底薪，成為業內人士大幅提升收入的主要途徑。她強調不同節目的出鏡費標準各異，為有經驗的主播提供了豐厚的額外收入來源。
趙慧奈背景回顧曾因富商公子戀情備受關注
趙慧奈擁有中日混血兒身份，精通粵語、英語、國語和日語四種語言，職業生涯從NOW新聞台實習記者開始，其後加入無綫明珠台擔任主播，曾主持《天氣報告》等節目。2021年她離開TVB轉投彭博擔任製作人，現時經常在社交平台分享新聞行業的內幕消息。她曾在2019年被爆與富商劉鑾雄長子劉鳴煒交往，兩人曾共度情人節並乘坐私人飛機觀賞極光，但這段戀情維持不足一年便告終，現時她已有穩定交往數年的男友。
網民熱議傳媒業薪酬現實與理想差距
趙慧奈的爆料影片在網上引起熱烈討論，不少網民對主播薪酬的巨大差距感到驚訝。有網民留言表示「原來做主播都可以搵到咁多錢」，亦有人關注出鏡費的計算方式，認為這解釋了為何有些主播願意長期留在電視台工作。部分有意入行的年輕人則表示，了解到薪酬結構後對投身傳媒業重燃信心，但也有資深從業員提醒「升職空間有限，要做好心理準備」。趙慧奈的分享為外界提供了難得的行業內幕視角，讓更多人了解新聞主播這個職業的真實面貌。
趙慧奈拍內衣照下體現晒形
趙慧奈自2021年離巢無綫後，便少有派福利，今次難得分享一輯由友人操刀拍攝的CK內衣照，大騷Fit爆身形，令網民都大感驚喜，紛紛大讚：「靚過香港小姐冠軍」、「同Jennie有得fight」、「傲人身材100分」、「靚女就係要咁著」、「代言內衣？」等等，但亦有不少網民留意到她下體現晒形，驚訝指她離開大台後變得好大方！
曾與劉鑾雄大仔劉鳴煒拍拖
2019年初，趙慧奈被爆與富商劉鑾雄（大劉）大仔劉鳴煒拍拖，更被指同年情人節曾一齊搭乘男方私人飛機去睇北極光，但至同年10月，劉鳴煒在社交網上發帖，暗示兩人感情生變，而趙慧奈亦在社交網貼出與一名男士在沙灘上的頭貼頭合照，令她和劉鳴煒的緋聞畫上句號。現在趙慧奈與該名在沙灘上同行的男士拍拖至今已有4年，感情相當穩定。
中日混血索主播轉型做幕後
趙慧奈是一名中日混血兒，能操廣東話、普通話、英語和日語四種語言，大學期間曾在now新聞台做過實習記者，2018年自港大畢業後，首份正式工作就是加入明珠台新聞部，擔任天氣主播及新聞節目主持。2021年12月，趙慧奈在社交網宣告已拍完在無綫最後一個節目，並透露今後會勤力更新社交平台。翌年1月開始，趙慧奈便過檔到Bloomberg電視台擔任製作人，轉型做幕後。