逆天奇案2｜34歲趙璧渝取代孫慧雪做代言 大騷Deep V傲人上圍
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近日TVB熱播劇集《逆天奇案2》，趙璧渝在劇中飾演Madam「妹頭」要以男人婆形象示人，佢原來禾稈冚珍珠擁有令人驚艷的好身材，最近就分享接拍美胸廣告，展現了迷人的線條，網民大開眼界！
《逆天奇案2》30集劇情全劇透
趙璧渝取代孫慧雪做美胸代言
該美胸公司2018年開始到2024年初都係用孫慧雪擔大旗做代言，去年11月宣傳活動、今年1月公司賀年海報入面趙璧渝都係靠邊站。隨著孫慧雪離巢，趙璧渝終於「坐正」獲選為首席代言人，拍攝風格仲學足另一代星級陳自瑤，於海灘石用心口頂岩石取景。
趙璧渝無懼海邊冷風 大開心口拍廣告
拍攝當天，雖然沒有寒冷警告，但天空無陽光且海灘風大，趙璧渝不斷流鼻水。她在社交網分享了幾張拍攝花絮，發文透露：「工作人員知道天氣狀況，同埋有機會濕身都有準備暖包、大毛巾，但我真係冇辦法貼暖包，因為啲衫實在冇空間，泳衣又好多個窿、跟住婚紗本身好窄，當日自己帶咗一件長羽絨，同埋一個暖壺。」
趙璧渝為拍廣告 分享飲食絕招
為了在鏡頭前呈現最佳狀態，趙璧渝在拍攝前一天僅攝取流質食物，如藍莓和煮蛋，並在拍攝當天從早到晚只喝咖啡以消除水腫，餓了就吃幾粒藍莓來補充能量。
趙璧渝《逆天奇案2》成為事業里程碑
《逆天奇案2》的成功不僅為趙璧渝帶來了關注，也成為了她演藝生涯中的一個重要里程碑。她表示：「由《逆天1》到《逆天2》，感激有展鵬大佬嘅帶領令我哋A Team嘅默契、眼神、互相嘅信任度、演繹上嘅節奏等等都愈來愈自然合拍，大家會互相提點，而妹頭呢個角色就成為咗我生命中好重要嘅里程碑，因為呢個角色令我得到好多得到好多，我好感恩可以同你哋呢個團隊一齊成長進步，好多謝觀眾支持。」
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圖片來源：TVB、IG@osannachiupikyu