49歲趙薇頻頻「試水溫」 空降直播間秒遭封殺復出無望

49歲趙薇潛水4年後突然空降直播間，豈料短短數分鐘就被秒速封殺，復出夢徹底破滅。這位曾經的「小燕子」自從淪為劣迹藝人後遭全面封殺，近月頻頻在社交網試水溫，更大膽在除夕夜現真身直播，未料官媒隨即發文狠批，看來她「借網重生」的如意算盤徹底無望。

趙薇密謀復出頻頻現身試水溫

趙薇自從被列入劣迹藝人名單後在娛樂圈徹底消失近4年，去年9月又遭內地法院凍結股權，涉及款項達1,600萬元人民幣，凍結期長達3年。去年底她突然活躍於社交平台，疑為復出幕前鋪路。她先於去年12月初在網上發文悼念恩師瓊瑤，當年她正是憑瓊瑤作品《還珠格格》「小燕子」一角爆紅，勾起不少網民回憶，紛紛留言「想念小燕子」。之後她又在社交平台上載在街頭放狗的片段，據指她當時身處上海。

趙薇大方簽名合照一改低調作風

去年12月至今，趙薇已多次被網民偶遇帶同女兒「小四月」現身上海及北京機場，更有別於以往的低調，大方簽名合照，還應粉絲要求摘下口罩互動。趙薇以文字及短片形式在社交平台試水溫後，曾多次在自家酒莊的直播間連線，女主播笑言粉絲聽到趙薇的聲音開心如過年，趙薇說「我天天來，就天天像過年，就沒有甚麼值得慶祝了。我們選特定的日子連連線。」其後女主播大讚她歌喉了得，趙薇感嘆直至現時還未有機會開騷，又承諾「有生之年，大家就活久一點，總會等到。」

趙薇除夕夜現真身直播間秒被封殺

眼看過往幾次連線皆獲正面反應，趙薇除夕當晚凌晨兩點在毫無預警下於直播間現真身，今次明顯比之前高調，化上精緻妝容，悉心打扮。趙薇的出現一度帶動銷量上漲，她全程表現亢奮，向女主播送抱之餘，還貼頭親臉，舉止異常親暱，引來網民熱議。有人認為好友間親密互動無傷大雅，讚趙薇沒有明星架子接地氣，也有人表示公眾人物應注意分寸，但未幾屏幕突然變黑屏，原來是直播間被封。

趙薇錄音安撫粉絲承認不能再連線

事後趙薇在粉絲群以錄音短訊安撫各人，表示以後不能如此連線。有指直播間被封不是親密互動的問題，關鍵是趙薇身為劣迹藝人不能公開露面，妄想復出幕前根本是自討沒趣。官媒近日發表評論，以「讓違規復出的劣迹藝人沒市場、無流量」為目標，指向性強烈，文中稱劣迹藝人線上線下違規復出的現象屢屢發生，例如下沉縣域商演撈金、直播間改名換姓帶貨、打公益旗號洗白等行為，均屬觸碰公序良俗底線，污染文化傳播生態。

官媒狠批劣迹藝人違規復出必須嚴治

官媒明確表態「文娛行業不是失德者逐利的『逍遙場』，對漠視監管、挑戰公序良俗的行，必須堅決整治、從嚴糾偏。」文章發布後，相信平台只會更加嚴格，不會給趙薇任何「借網重生」的機會。網民認為她能返回內地娛樂圈的機會微乎其微，建議她不妨倣效范冰冰向外國發展，或能殺出一條血路。有網民留言「趙薇不如學范冰冰去海外闖蕩，內地已經沒有她的位置了」，也有人表示「小燕子的時代已經過去，現在只能靠回憶了」。

趙薇 直播封殺 趙薇除夕當晚凌晨兩點在毫無預警下於直播間現真身（圖片來源：直播截圖）
趙薇 直播封殺 （圖片來源：直播截圖）
趙薇 直播封殺 （圖片來源：直播截圖）
趙薇 直播封殺 （圖片來源：微博）
趙薇 直播封殺 （圖片來源：微博）
趙薇 直播封殺 《還珠格格》中「小燕子」一角由內地女星趙薇飾演。（圖片來源：《還珠格格》劇照）
《還珠格格》中「小燕子」一角由內地女星趙薇飾演。（圖片來源：《還珠格格》劇照）
趙薇 直播封殺 不少網友見到呢個光頭Look即時想起電影《少林足球》趙薇的光頭打扮。（圖片來源：《少林足球》）
不少網友見到呢個光頭Look即時想起電影《少林足球》趙薇的光頭打扮。（圖片來源：《少林足球》）
趙薇 直播封殺 趙薇與前夫黃有龍育有一名女兒小四月。（圖片來源：小紅書圖片）
趙薇與前夫黃有龍育有一名女兒小四月。（圖片來源：小紅書圖片）

