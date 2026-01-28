49歲趙薇頻頻「試水溫」 空降直播間秒遭封殺復出無望

49歲趙薇潛水4年後突然空降直播間，豈料短短數分鐘就被秒速封殺，復出夢徹底破滅。這位曾經的「小燕子」自從淪為劣迹藝人後遭全面封殺，近月頻頻在社交網試水溫，更大膽在除夕夜現真身直播，未料官媒隨即發文狠批，看來她「借網重生」的如意算盤徹底無望。