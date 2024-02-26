32歲趙詠瑤Cosplay禰豆子 網友出賣真樣極大落差 本尊忍唔住反擊

參加過「第3屆FACE USTAR大專校花校草大選」及ViuTV選美節目《美選D.n.A》的32歲女藝人趙詠瑤（Kimi Chiu），婚後仍活躍社交網派福利，深受唔少宅男粉絲喜愛。不過日前出席活動時，其Cosplay造型真人露相，網友紛紛狠批照騙，本尊亦有留意事件忍唔住反擊！