32歲趙詠瑤Cosplay禰豆子 網友出賣真樣極大落差 本尊忍唔住反擊
廣告
參加過「第3屆FACE USTAR大專校花校草大選」及ViuTV選美節目《美選D.n.A》的32歲女藝人趙詠瑤（Kimi Chiu），婚後仍活躍社交網派福利，深受唔少宅男粉絲喜愛。不過日前出席活動時，其Cosplay造型真人露相，網友紛紛狠批照騙，本尊亦有留意事件忍唔住反擊！
網民野生捕獲禰豆子Kimi 狠批「照騙」！
昨日（25日），Kimi化身為人氣動漫角色「禰豆子」，於AIRSIDE參與電影宣傳活動。不料，她的Cosplay造型被路過的網民捕捉，隨即在網上引起了一陣風波。網民在討論區上發布了Kimi的照片，並批評她在現實中的外貌與Instagram上的照片大相逕庭，直指她「照騙」！「DKLx，今日經過Airside，見咁多人圍住趁下熱鬧睇下乜料，唔係聽啲Ching嗌Kimi，真係唔信係佢，之前睇佢IG 好好J」
網民：IG嗰啲就擺明P到面目全非啦
網民紛紛留言表示 「邊位大嬸」「見過真人手腳瘦到好恐怖，同埋面化咗妝都見到有皺紋」「IG嗰啲就擺明P到面目全非啦，根本好似第二個人咁」「其實一直都唔好J，未靚過」「隻手啲老人皮出晒嚟」「平時P太勁了，對比感太強」
Kimi親自發文反擊：你唔識影相！
面對網上的批評和質疑，Kimi並未選擇沉默。她在社交平臺上發文回應，直言自己的觀眾素質高，並不會因為這些言論而受影響。Kimi表示，她有拍攝YouTube影片，觀眾可以通過觀看她的影片來判斷她是否存在人重「照騙」的情況。她對於被拍攝時的照片質量不佳表示不滿，認為那是攝影者的問題，而非她本人。
網友分享Kimi正面照 樓主拍攝技術真係差？
在這場網上爭議中，也有支持Kimi的聲音。有網友分享了當天用手機拍攝的Kimi照片，顯示她的狀態並不像某些批評所言那麼糟糕，亦指樓主拍攝技術的確差「有啲似當年蘋果照妖鏡影法」。然而，原帖主對此回應稱，用手機拍攝的照片才是最真實的，並表示自己對Kimi的失望，選擇取消關注。
即睇趙詠瑤泳衣放題：
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
圖片來源：ig＠kimi_chiu120、網上圖片、ig＠kimi_chiu120、IG@ kimi_chiuchiu