「陸劇女神」趙露思疑似失語坐輪椅 好友爆料曾遭老闆毆打引發熱議
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被譽為「陸劇女神」的趙露思最近的健康狀況引起了廣泛關注。早前有報導指出，她因病被拍到坐在輪椅上前往醫院，這一幕讓不少粉絲感到震驚。隨後，她的好友魏笑在社交媒體上發文報平安，並透露趙露思可能患有抑鬱症和失語症。此外，還有消息指出她曾被老闆辱罵和毆打，這一指控引起了網民和媒體的廣泛討論。
好友透露趙露思遭遇
趙露思的好友透過媒體爆料，「她曾遭老闆辱罵及毆打，令她崩潰失控，需要五個在場的人拉著像『發瘋的她』。」這一消息讓公眾對趙露思的處境感到同情，同時也引發了對娛樂圈管理問題的關注。趙露思的工作室也宣布她將暫時停工休養，以便更好地恢復健康。
網民熱議「不合理高片酬」
事件引發了網民的熱烈討論，許多人對趙露思的演技和所謂的「不合理高片酬」提出了看法。中國官媒「解放日報」則發表文章，批評網民的不當言論，強調「同情趙露思患病並不可恥」，並指出應該區分對待演員的片酬問題和健康問題。文章中提到：「如何看待演員不合理高片酬和一個年輕人突發疾病，是兩回事」
趙露思當前狀況
趙露思的好友魏笑在社交媒體上表示，趙露思的狀況有所好轉。此外，另一位好友也在內地媒體《搜狐娛樂》中透露，趙露思在2019年4月的一次試戲期間，曾在凌晨兩點被公司老闆辱罵和毆打，當時她因為試戲不成功及身形問題而遭到責備，情緒崩潰失控。「需要五個在現場的人『拉住發瘋的她』」，好友透露這一情況是經過趙露思本人同意後才公開的。目前，趙露思正在家中休養，並透過訊息與好友魏笑保持聯繫。
圖片來源：網上圖片、微博圖片、IG@rooosyzh09