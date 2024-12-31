「陸劇女神」趙露思疑似失語坐輪椅 好友爆料曾遭老闆毆打引發熱議

被譽為「陸劇女神」的趙露思最近的健康狀況引起了廣泛關注。早前有報導指出，她因病被拍到坐在輪椅上前往醫院，這一幕讓不少粉絲感到震驚。隨後，她的好友魏笑在社交媒體上發文報平安，並透露趙露思可能患有抑鬱症和失語症。此外，還有消息指出她曾被老闆辱罵和毆打，這一指控引起了網民和媒體的廣泛討論。

